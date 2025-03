EQS-News: Circus SE bereit für industrielle Serienproduktion des CA-1 Roboters – Auslieferung ab Sommer 2025 geplant

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Circus SE bereit für industrielle Serienproduktion des CA-1 Roboters – Auslieferung ab Sommer 2025 geplant



Produktionsstandort, Lieferkette und Fertigungssysteme sind bereit für den Hochlauf der Serienproduktion des Embodied-AI-Systems CA-1.

Erste CA-1 Einheiten gehen planmäßig ab Mai 2025 in die Auftragsproduktion, Auslieferungen an europäische Kunden sind ab Mitte 2025 geplant.

Skalierbare Produktion mit Kapazität für bis zu 6.000 Einheiten pro Jahr zur Bedienung des gesamten Bestandes bereits generierter Vorbestellungen.



München, 5. März 2025 – Die Circus SE (Xetra: CA1), weltweit führend im Bereich Embodied AI und autonome Robotik für die Food-Service-Branche, gibt heute den erfolgreichen Abschluss der Industrialisierung und der Produktionsvorbereitungen ihres CA-1 Roboters bekannt. Mit der Inbetriebnahme der ersten ausgelagerten Serienfertigung und Produktionsinfrastruktur in Zusammenarbeit mit globalen Auftragsfertigern ist Circus bereit, die Serienproduktion seines Embodied-AI-Systems CA-1 zu starten. Der Produktionsbeginn ist bereits für Mai 2025 vorgesehen.

Die Auslieferung der ersten Systeme an Kunden im europäischen Kernmarkt startet planmäßig im Sommer 2025. Ab dem dritten Quartal 2025 beginnt die schrittweise Realisierung und Produktion des umfangreichen Volumens aus generierten Vorbestellungen.

„Dies ist ein großer Meilenstein in der Geschichte von Circus“, erklärt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer der Circus SE. „Unser Engineering-Team hat sämtliche Meilensteine unseres Produktionsplans in der geplanten Zeit erreicht und damit unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, unsere angestrebten Fertigungs- und Lieferziele einzuhalten. Mit der Serienreife des CA-1 und dem Start der Großserienproduktion machen wir den Schritt von der Vision zur Realität. Wir sind bereit, unsere Kunden zu bedienen und unsere autonomen Roboter weltweit in den Einsatz zu bringen.“

In den vergangenen Monaten hat Circus alle entscheidenden Schritte der Industrialisierung erfolgreich abgeschlossen. Dazu zählen unter anderem die vollständige Design-Optimierung des CA-1 für die Serienfertigung mit standardisierten Industriekomponenten, die Integration der technischen Systeme in die Produktionsumgebung aller Kernmodule sowie der vollständige Aufbau der Produktionsinfrastruktur. Diese umfasst das gesamte Materialmanagement, den Aufbau der Lieferkette, definierte Montageprozesse, Testverfahren sowie Qualitätskontrollsysteme. Das Ergebnis ist eine robuste und skalierbare Fertigungslinie, die höchste Präzision und Effizienz gewährleisten wird.

Der Produktionsstandort des CA-1 ist auf nahtlose Skalierung ausgelegt: Bereits im Hochlaufjahr 2025 ist die Fertigung einer dreistelligen Stückzahl geplant, mit einer späteren möglichen Erweiterung auf eine Kapazität von bis zu 6.000 Einheiten pro Jahr. Dabei setzt Circus gemeinsam mit Auftragsfertigern auf modernste industrielle Automatisierung, ein globales Lieferantennetzwerk und präzise Montageprozesse, um eine gleichbleibend hohe Qualität in der Serienproduktion sicherzustellen.

„Mit dem Abschluss der Industrialisierung haben wir gezeigt, dass unsere Technologie nicht nur wegweisend für die autonome Lebensmittelproduktion ist, sondern auch in der Lage, in großem Maßstab ausgerollt zu werden“, ergänzt Haomiao Fang, Vice President Hardware und Fertigung bei Circus. „Wir bringen die weltweit ersten Embodied-AI-gesteuerten Kochroboter auf den Markt – und das mit einer Fertigung, die von Beginn an auf schnelle Skalierung ausgelegt ist, um der global steigenden Nachfrage gerecht zu werden.“

Circus SE revolutioniert die 2,6 Billionen US-Dollar schwere Food-Service-Branche, indem Künstliche Intelligenz und Robotik zu vollautonomen Küchensystemen kombiniert werden. Der CA-1 Roboter ist in der Lage, hochwertige Mahlzeiten vollständig ohne menschliches Zutun zuzubereiten – und ermöglicht damit eine drastische Vereinfachung von Betriebsabläufen, die Senkung von Personalkosten sowie neue Effizienzpotenziale für die Food-Service-Branche weltweit.

Mit mehr als 8.400 vorbestellten Einheiten des CA-1 und einer anhaltend hohen Nachfrage von globalen Partnern ist Circus optimal aufgestellt, um die Ära der Automatisierung in der Food-Service-Branche anzuführen – mit ersten Auslieferungen ab Sommer 2025.

