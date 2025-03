Aktien Frankfurt Schluss: Dax setzt schwankungsreichen Rekordlauf fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag in einer Berg- und Talfahrt seine Rekordrally letztlich fortgesetzt. Nach einem Sprung am Morgen über 23.400 Punkte ging ihm zunächst der Schwung aus und sämtliche Gewinne zerrannen. Die erwartungsgemäß gesenkten Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) brachten keine erkennbaren Impulse. Mit Rückenwind von den US-Börsen, die im Handelsverlauf ihre Auftaktverluste spürbar verringerten, erreichte der Dax gegen Ende der Sitzung dann aber eine nächste Bestmarke knapp über 23.450 Punkten.

Mit einem Plus von 1,47 Prozent auf 23.419,48 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Tag. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,77 Prozent auf 30.289,61 Punkte hoch, und damit auf den höchsten Stand seit Juni 2022. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,57 Prozent auf 5.520,47 Zähler. In der Schweiz und Großbritannien wurden dagegen Verluste verzeichnet.

Seit dem Sommer 2024 hat die EZB die Zinsen zum sechsten Mal gesenkt, nun auf 2,5 Prozent. Zugleich bereite die Zentralbank die Finanzmärkte auf eine Pause vor, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. "Möglicherweise wird dies bereits auf der nächsten Zinssitzung im April der Fall sein." Im Jahresverlauf dürften dann aber weitere Zinssenkungen bis auf 2 Prozent folgen, erwartet er./ck/ngu