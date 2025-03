EQS-News: CGM: Finanzzahlen 2024 im Einklang mit angepasster Prognose und für 2025 Rückkehr auf Wachstumspfad erwartet

EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

CGM: Finanzzahlen 2024 im Einklang mit angepasster Prognose und für 2025 Rückkehr auf Wachstumspfad erwartet



Koblenz – CompuGroup Medical, einer der weltweit führenden E-Health-Anbieter, verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 Umsätze in Höhe von 1.154,0 Mio. Euro. Diese liegen 3 Prozent unter Vorjahresniveau (Vj.: 1.187,7 Mio. Euro), was auf hohe Einmaleffekte im Vorjahr zurückzuführen ist. Die organischen Umsätze lagen 2 Prozent unter denen des Vorjahres. Die Einmalumsätze lagen mit 300,1 Mio. Euro um 20 Prozent unter dem Vorjahreswert (Vj.: 373,7 Mio. Euro). Die wiederkehrenden Erlöse stiegen um 5 Prozent auf 853,9 Mio. Euro (Vj.: 814,0 Mio. Euro). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze stieg um 5 Prozentpunkte und entspricht nun 74 Prozent der Gesamtumsätze.

Das bereinigte EBITDA ging im selben Zeitraum um 15 Prozent auf 224,6 Mio. Euro (Vj.: 264,8 Mio. Euro) zurück. Die EBITDA-Marge lag bei 19 Prozent (Vj.: 22 Prozent). CGM hat trotz des Umsatzrückganges weiterhin signifikant in innovative Produkte und Lösungen investiert. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen im Jahresvergleich von 252 Mio. Euro auf 255 Mio. Euro. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte CompuGroup Medical erneut Innovationsfähigkeit mit dem Launch von neuen Lösungen und Modulen unter Beweis stellen. Die 2023 gestartete Initiative, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und Large Language Models innerhalb der Gruppe weiter auszubauen, wurde 2024 konsequent fortgeführt. Zahlreiche CGM-Produkte und -Lösungen setzen bereits auf KI-basierte Funktionen, wie zum Beispiel der CGM ONE Telefonassistent für Arztpraxen oder CGM STELLA, die erste cloudbasierte Apothekensoftware, auch in Kombination mit ASK STELLA, einem KI-gestützten Modul für Apothekenkunden.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag 2024 bei 1,27 Euro (Vj.: 2,06 Euro). Der Free Cashflow sank um 46,6 Mio. auf 66,4 Mio. Euro im Vorjahresvergleich. Die Nettoverschuldung lag Ende Dezember 2024 bei 772,8 Mio. Euro nach 702,5 Mio. Euro per Ende Dezember 2023.

Im Segment der Ambulatory Information Systems(AIS) lagen die Umsätze 2024 bei 693,6 Mio. Euro, 5 Prozent unter dem Vorjahreswert von 731,8 Mio. Euro. Die wiederkehrenden Umsätze stiegen auf 529,1 Mio. Euro (Vj.: 513,0 Mio. Euro). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze stieg von 70 Prozent auf 76 Prozent.

Die Umsatzerlöse des Segments Hospital Information Systems (HIS) stiegen im Geschäftsjahr 2024 um 1 Prozent auf 319,0 Mio. Euro (Vj.: 314,9 Mio. Euro). Die wiederkehrenden Umsätze stiegen um 9 Prozent auf 227,8 Mio. Euro (Vj.: 209,7 Mio. Euro). Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse am Segmentumsatz stieg von 67 Prozent auf 71 Prozent.

Im Segment Pharmacy Information Systems (PCS) stiegen die Umsätze im Geschäftsjahr 2024 leicht auf 141,3 Mio. Euro (Vj.: 141,0 Mio. Euro). Die wiederkehrenden Umsätze im PCS-Segment stiegen um 6 Prozent auf 97,0 Mio. Euro (Vj.: 91,3 Mio. Euro). Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse an den Segmentumsätzen erhöhte sich von 65 Prozent auf 69 Prozent.

CGM rechnet damit, im Jahr 2025 auf den Wachstumspfad zurückzukehren und im Jahresvergleich ein organisches Umsatzwachstum (bereinigt um Akquisitionen und Währungseffekte) im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zu erreichen. Beim bereinigten EBITDA wird im Vergleich zu 2024 ein leichtes Wachstum erwartet. Alle drei operativen Segmente sollen zumindest ein moderates organisches Umsatzwachstum erzielen.

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) plant, die ordentliche Hauptversammlung am 1. August dieses Jahres abzuhalten. Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von 0,05 Euro je Aktie vor. Der Vorschlag erfolgt vor dem Hintergrund der langfristigen Innovations- und Wachstumsstrategie der Gesellschaft, einschließlich Investitionen in Infrastruktur und Ressourcen für eine größere Kundennähe sowie AI-basierte Verfahren und Produkte. Er berücksichtigt zudem auf Basis des aufgestellten Konzernabschlusses die Umsatz- und Profitabilitätsentwicklung im Geschäftsjahr 2024 gemäß der angepassten Gesamtjahresprognose.

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 steht zum Download unter www.cgm.com/ir-publikationen bereit.

