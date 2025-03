EQS-News: ESG-Technologieanbieter Diginex geht an die Frankfurter Wertpapierbörse und Tradegate

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Nachhaltigkeit

ESG-Technologieanbieter Diginex geht an die Frankfurter Wertpapierbörse und Tradegate

Diginex Limited erweitert seine Marktpräsenz mit Notierungen an der Frankfurter Wertpapierbörse und Tradegate.

Unternehmen strebt eine höhere Liquidität und besseren Zugang für europäische Investoren an.

Diginex bietet eine SaaS-Technologieplattform für das ESG-Datenmanagement, um Unternehmen und Regierungen bei der Optimierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung, des Lieferkettenmanagements und der Klimadatenanalyse zu unterstützen.

Starkes Marktwachstum: Der globale ESG-Softwaremarkt wächst mit einer jährlichen Wachstumsrate von bis zu 30 % und wird bis 2027 voraussichtlich 4 Mrd. USD übersteigen.

LONDON, 6. März 2025 – Diginex Limited („Diginex“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: DGNX; ISIN: KYG286871044), ein Impact-Technologie-Unternehmen, das sich auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) spezialisiert hat, wurde erfolgreich an der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) und Tradegate gelistet. Das an der NASDAQ notierte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1,5 Mrd. EUR beabsichtigt, seine globale Investorenreichweite zu verbreitern und sowohl die Liquidität als auch die Zugänglichkeit für europäische Investoren zu verbessern.



„Unsere Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und Tradegate ist ein wichtiger Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie von Diginex“, sagte Miles Pelham, Vorsitzender von Diginex Limited. “Europa ist für uns eine Schlüsselregion und wir sind bestrebt, unsere Beziehungen zu europäischen Investoren und Partnern weiter zu stärken. Durch die Erhöhung unserer Sichtbarkeit und Zugänglichkeit wollen wir die Liquidität der Aktien erhöhen, unsere Präsenz in der Region ausbauen und die langfristige Wertschöpfung für alle Beteiligten fördern. Wir glauben, dass unsere Dienstleistungen für Unternehmen, die Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg in Einklang bringen wollen, wegweisend sind. Durch die Bereitstellung klarer, umsetzbarer Empfehlungen zur ESG-Leistung helfen wir Unternehmen, neue Wachstumschancen zu erschließen und die Anforderungen an die ESG-Berichterstattung effizient zu bewältigen. Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Frage der Compliance – sie ist eine Voraussetzung für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg.“



SaaS-Technologieplattform für die ESG-Datenerfassung und -Berichterstattung

Diginex ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das Unternehmen jeder Größe bei der Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten unterstützt. Es nutzt fortschrittliche Technologie, um die Effizienz zu steigern und die Transparenz zu erhöhen. Die innovativen SaaS (Software-as-a-Service) Produkte von Diginex werden sowohl von Unternehmen als auch von Regierungen eingesetzt, um Herausforderungen wie Lieferkettenmanagement, Arbeitsrechte, Due Diligence, Datenmanagement und unternehmerische Umweltverantwortung zu bewältigen. Die Technologie von Diginex bietet Unternehmen Tools, mit denen sie die kommerziellen Vorteile von ESG nutzen können, darunter eine höhere Effizienz, ein geringeres Unternehmensrisiko und die Sicherung nachhaltiger Finanzierungen.



Zu den Kunden von Diginex gehören führende multinationale Unternehmen wie Coca-Cola und Unilever sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Große Finanzinstitute wie HSBC integrieren die Lösungen von Diginex für nachhaltige Finanzierungen.



Da Nachhaltigkeit und regulatorische Rahmenbedingungen eine immer wichtigere Rolle in der Unternehmensführung spielen, arbeitet Diginex direkt mit Organisationen zusammen, die nach den Rahmenwerken ISSB (International Sustainability Standards Board) und CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) arbeiten. Die ESG-Plattform von Diginex ist ISO-zertifiziert und offizieller Partner von GRI, SASB und dem Weltwirtschaftsforum. Darüber hinaus ist Diginex Unterzeichner der PRI(Principles for Responsible Investment, ein von den Vereinten Nationen unterstütztes internationales Netzwerk von Finanzinstitutionen).



Stark wachsender Markt für ESG-Softwarelösungen

Da der globale Markt für ESG-Investitionen laut einem Bericht von Precedence Research im Jahr 2024 fast 29,86 Billionen USD erreichen wird und Regulierungsbehörden wie die Europäische Union, die SEC und zahlreiche Börsen weltweit umfassende ESG- und Klimaangaben vorschreiben, benötigen Unternehmen zuverlässige Tools, um sich in dieser dynamischen Landschaft sicher zu bewegen.



Diginex hat sich zum Ziel gesetzt, einen Teil der wachsenden Nachfrage nach ESG-Berichterstattungslösungen zu decken. Laut Verdantix verzeichnet der Markt für ESG-Software bereits ein kräftiges Wachstum und wird dieses Tempo voraussichtlich auch in den kommenden Jahren beibehalten:

Der Markt für ESG-Berichterstattungs- und Datenverwaltungssoftware wird voraussichtlich von 1,5 Mrd. USD auf 4,35 Mrd. USD bis 2027 wachsen und in den nächsten fünf Jahren robuste jährliche Wachstumsraten („CAGR“) zwischen 15,9 % und 30 % aufweisen.

Der Markt für Software für das CO2-Management weist eine jährliche Wachstumsrate von 28 % auf und wird 2027 voraussichtlich 1,4 Mrd. USD erreichen, was auf bevorstehende verbindliche klimabezogene Vorschriften sowie makroökonomische und freiwillige Faktoren zurückzuführen ist.

Der Markt für Software für die Nachhaltigkeit der Lieferkette wird bis 2027 auf fast 4,3 Mrd. USD wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 28 %.

Da ESG immer wichtiger wird, suchen Unternehmen nicht nur nach Software, um betriebliche Effizienz zu erzielen und ihre Berichterstattungs-, Datenverwaltungs- und Compliance-Prozesse zu optimieren, sondern sie nutzen auch zunehmend Beratungsdienste, um ihre Nachhaltigkeits- und ESG-Programme zu unterstützen. Die ESG-Beratung umfasst eine breite Palette von Dienstleistungen, darunter Unterstützung bei der ESG- und Nachhaltigkeitsstrategie von Unternehmen, digitale Transformation, Unternehmensberichterstattung und Offenlegung, operative Transformation, Produktverantwortung und Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Im Einklang mit dem Softwaremarkt wird prognostiziert, dass die Investitionen in ESG- und Nachhaltigkeitsberatung mit einer globalen jährlichen Wachstumsrate von 17 % wachsen und bis 2027 16 Mrd. USD erreichen werden.



Erhebliches Potenzial für finanzielles Wachstum

Diginex ist überzeugt, dass es das Potenzial für ein solides finanzielles Wachstum hat, angetrieben durch eine schnell wachsende Kundenbasis und steigende Abonnementerlöse. Mit einem skalierbaren globalen Geschäftsmodell, das auf margenstarke, wiederkehrende Einnahmequellen ausgerichtet ist, sieht sich Diginex gut positioniert, um eine nachhaltige Profitabilität zu erreichen. Während das Unternehmen seine Präsenz in Schlüsselmärkten in Europa, Nordamerika und Asien verstärkt, erwartet Diginex, von den sich entwickelnden ESG-Vorschriften zu profitieren und seinen Wettbewerbsvorteil weiter auszubauen.



Diginex hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen im Bereich ESG-Lösungen voranzutreiben, Unternehmen bei der Navigation durch regulatorische Landschaften zu unterstützen und globalen Kunden in Asien, Europa und Nordamerika einen Mehrwert zu bieten. Diginex plant, seinen dynamischen Wachstumskurs durch kontinuierliche Produktinnovationen zu beschleunigen, indem es sein Fachwissen und seine Spitzentechnologie nutzt. Aufbauend auf dieser Dynamik hat Diginex kürzlich einen ESG-Rating-Support-Service eingeführt, um den Bedarf von Unternehmen an zuverlässigen Tools zur Navigation in der komplexen ESG-Landschaft zu decken. Um seine Expansion weiter zu beschleunigen, plant das Unternehmen, seinen Fokus auf Fusionen und Übernahmen in Europa und den Vereinigten Staaten zu verstärken.



Über Diginex

Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) ist ein Unternehmen für Impact-Technologie, das Unternehmen und Regierungen in die Lage versetzt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologie, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in den Bereichen unternehmerische Sozialverantwortung und Klimaschutz zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten mithilfe einer benutzerfreundlichen Software zu sammeln, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 17 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Bekanntmachung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie „annähernd“,„glaubt“, „hofft“, „erwartet“, „antizipiert“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „kann“ oder ähnliche Ausdrücke erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu revidieren, um später eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt Investoren davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt Investoren, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden.



Für Anfragen von Investoren und Medien wenden Sie sich bitte an: Diginex

Investor Relations

Email: ir@diginex.com



IR-Kontakt Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Telefon: +49.40.609186.0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global

Sprache: Deutsch Unternehmen: Diginex Limited Smart-Space Fintech 2, Room 3, Units 401- 404, Core C, Cyberport 3, 3 Cyberport Road Telegraph Bay Hong Kong Hongkong ISIN: KYG286871044 WKN: A40PU6

