10-jährige Rendite D - Trendbruch als Taktgeber

Im bisherigen Jahresverlauf führen die europäischen Finanzmärkte ein bemerkenswertes Eigenleben. Diese Aussage gilt nicht nur für die Aktienseite, wo sich beispielsweise der DAX® 17 % im Plus befindet, während der S&P 500® sogar „unter Wasser“ notiert. Vielmehr manifestiert sich die Emanzipation unseres Heimatmarktes auch bei der Zinsentwicklung. Wohingegen die 10-jährige Rendite in den USA im bisherigen Jahresverlauf 2025 von 4,58 % auf 4,42 % zurückging, kam es bei der 10-jährigen Rendite D zu einem bemerkenswerten Zinsanstieg von 2,36 % auf 2,80 %. Charttechnisch geht diese Entwicklung mit einem nachhaltigen Bruch des seit 1997 bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 2,34 %) einher. Zuvor hatte das Rentenbarometer im Dunstkreis des beschriebenen Trends zwei Jahre lang innegehalten. Doch nicht nur das: Die letzten beiden 6-Monats-Kerzen verblieben innerhalb der Ausverkaufskerze vom 2. Halbjahr 2023. Neben dem diskutierten Trendbruch bringt der jüngste Zinsanstieg gleichzeitig die „bullishe“ Auflösung der beschriebenen Innenstäbe (siehe Chart). Der langfristige 6-Monats-Chart sendet aktuell also zwei bemerkenswerte Ausbruchssignale. (Fortsetzung siehe unten)

10-jährige Rendite D (Semi-annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite D

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.