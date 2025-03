EQS-News: INDUS schließt Aktienrückkaufprogramm erfolgreich ab

EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

INDUS schließt Aktienrückkaufprogramm erfolgreich ab



07.03.2025 / 09:38 CET/CEST

INDUS schließt Aktienrückkaufprogramm erfolgreich ab

44,8 Mio. EUR seit Jahresbeginn 2024 an die Aktionäre zurückgeflossen

Einziehung von rund 1,1 Mio. Aktien stärkt INDUS-Aktie als Dividendenwert

INDUS hält nun 3,5 % als eigene Aktien

Bergisch Gladbach, 7. März 2025 – Die börsennotierte INDUS Holding AG hat ihr am 11. November 2024 angekündigtes Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 2. Dezember 2024 hat die Beteiligungsgesellschaft 200.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 21,20 EUR über die Börse erworben. Damit hat INDUS seit Februar 2024 über Rückkaufprogramme insgesamt 2 Mio. Aktien erworben.

„Ergänzend zur Dividendenauszahlung in Höhe von 31 Mio. EUR sind unseren Aktionären im Jahr 2024 insgesamt 41,7 Mio. EUR über den Rückkauf von Aktien zugeflossen“, sagt INDUS-Vorstandsvorsitzender Dr. Johannes Schmidt. „Trotz dieser hohen Auszahlungen konnten wir unsere Eigenkapitalquote auf 38,7 % erhöhen. Über das nun abgeschlossene Rückkaufprogramm sind 2025 anteilig noch einmal rund 3,1 Mio. EUR an die INDUS-Aktionäre gegangen.“

Am 5. März 2025 hat der INDUS-Aufsichtsrat dem Beschluss des Vorstands zur Einziehung von 1.095.559 Aktien ohne Anpassung des Grundkapitals zugestimmt. Das Grundkapital ist nun eingeteilt in 25.800.000 Aktien. Davon hält INDUS 3,5 % als eigene Aktien.

Schmidt weiter: „Mit der Entscheidung, rund 1,1 Mio. Aktien einzuziehen, senkt INDUS dauerhaft die dividendenberechtigte Aktienanzahl und erhöht in Folge den anteiligen Gewinn pro Aktie. Gleichzeitig behalten wir eigene Aktien, die wir als Akquisitionswährung bei dem weiteren Ausbau unseres Portfolios nutzen können.“

Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm finden Sie hier. Das Aktienrückkaufprogramm wurde begleitet durch die Commerzbank AG, Frankfurt/M., und McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP.

Über die INDUS Holding AG:

Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt technologieorientierte und zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen für die Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre operativ eigenständigen Beteiligungen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit. Seit 1995 ist die im SDAX geführte Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108). INDUS erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Mehr Informationen unter www.indus.de.

Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

