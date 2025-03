EQS-News: TRATON GROUP setzt Erfolgskurs im Jahr 2024 fort

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

TRATON GROUP setzt Erfolgskurs im Jahr 2024 fort



10.03.2025 / 08:00 CET/CEST

TRATON GROUP setzt Erfolgskurs im Jahr 2024 fort:

Umsatz wächst auf 47,5 Milliarden Euro,

Auftragseingang stabil, bereinigte Rendite erreicht 9,2 %

Umsatz der TRATON GROUP legt 2024 um 1 % auf 47,5 Mrd € zu, trotz leicht rückläufigem Fahrzeugabsatz

Bereinigtes Operatives Ergebnis wächst um 350 Mio € auf 4,4 Mrd €

Bereinigte Operative Rendite erreicht 9,2 %, nach 8,6 % im Vorjahr

Ergebnis pro Aktie steigt auf 5,61 €, nach 4,90 € im Vorjahr

Vorstand und Aufsichtsrat von TRATON schlagen eine Dividende von 1,70 € je Aktie vor

München, 10. März 2025 – Die TRATON GROUP hat im Jahr 2024 in einem teils schwierigen Marktumfeld trotz leicht rückläufigem Absatz eine Umsatzsteigerung um 1 % auf 47,5 (2023: 46,9) Mrd € erzielt. Ein vorteilhafter Markt- und Produktmix sowie eine bessere Preisdurchsetzung im Industriegeschäft (TRATON Operations) stärkten den Umsatz. Im Segment TRATON Financial Services wuchs der Umsatz aufgrund des größeren Portfoliovolumens um 22 % auf 1,9 (2023: 1,6) Mrd €.

Das bereinigte Operative Ergebnis hat TRATON im Jahr 2024 um 350 Mio € auf 4,4 (2023: 4,0) Mrd € gesteigert. Die bereinigte Operative Rendite lag mit 9,2 % über dem Niveau des

Vorjahres (2023: 8,6 %) und auch leicht über der prognostizierten Bandbreite von 8,0 bis 9,0 %. Treiber für den Anstieg war ein effektives Preismanagement, verbunden mit einer verbesserten Kostendisziplin im Industriegeschäft (TRATON Operations). Das Verhältnis von Auftragseingang zu Absatz (Book-to-bill Ratio) lag im Berichtszeitraum unverändert bei 0,8.

Christian Levin, CEO der TRATON GROUP: „Wir blicken auf ein Jahr großer Erfolge und bedeutender Weichenstellungen zurück. Wir haben als TRATON GROUP im Jahr 2024 auf unserem Weg zu einer noch stärkeren und effizienteren Gruppe enorme Fortschritte gemacht. Dabei spielt unser Fortschritt bei unserem Baukastensystem, dem TRATON Modular System, eine sehr wichtige Rolle. Gleichzeitig treiben wir die Zusammenführung signifikanter Teile der Forschungs- und Entwicklungsabteilungen unserer Marken zu einer markenübergreifenden Organisation gezielt voran. Dies wird zu deutlich mehr Effektivität in der Zusammenarbeit und mehr Agilität führen. Unsere wichtigste Ambition, unseren Purpose treiben wir weiter mit Nachdruck voran: „Transforming Transportation Together. For a sustainable world”. Der Absatz batterieelektrischer Fahrzeuge lag im Jahr 2024 zwar unter dem Vorjahreswert, die Aussichten für das Jahr 2025 sind allerdings sehr gut. Denn der Auftragseingang legte in diesem Bereich um fast 60 % auf knapp 4.000 E-Fahrzeuge zu.

Wir sind in der TRATON GROUP der festen Überzeugung, dass die Zukunft des Transports elektrisch und nachhaltig ist. Und wir verwenden den Löwenanteil unserer Energie darauf, diese Entwicklung voranzutreiben. Gemeinsam mit Netzanbietern und Energiekonzernen wollen wir unseren Kunden die Transformation hin zu nachhaltigem Transport erleichtern. Dazu brauchen wir auch die Unterstützung der Politik. Deshalb ist es ein sehr wichtiges Zeichen, dass die Europäischen Union gerade in ihrem Programm Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) die Förderung der Ladeinfrastruktur mit 422 Mio € beschlossen hat. An unser Joint Venture Milence gehen davon rund 112 Mio €. Ich werde mich als ACEA-Präsident für die Nutzfahrzeugbranche dafür einsetzen, dass wir diesen Weg fortsetzen. Denn es ist der richtige Weg in eine nachhaltige Zukunft. Die TRATON GROUP wird weiterhin ihren Teil dazu beitragen, das Pariser Klimaabkommen zu unterstützen. Doch wir brauchen klare Rahmenbedingungen und die Unterstützung aus der Politik, vor allem bei grünem Strom, der Kapazität des Stromnetzes und der Ladeinfrastruktur.“

Fortschritte bei der Elektromobilität



Die TRATON GROUP hat auf dem Weg zu nachhaltigem Transport im Jahr 2024 wichtige Meilensteine erreicht. Im Juni wurde von Scania das Unternehmen Erinion gegründet, das auf die Ladeinfrastruktur batterieelektrischer Nutzfahrzeuge im Depot von privaten und halböffentlichen Kunden und am Zielort spezialisiert ist. Erinion wird den Hochlauf mit 40.000 Ladepunkten bei seinen Kunden unterstützen. TRATON Charging Solutions unterstützt den Hochlauf, indem ein möglichst einfacher Zugang zu Ladestationen ermöglicht wird. MAN hat für den batterieelektrischen Schwerlast-Lkw MAN eTruck im Jahr 2024 großes Interesse verzeichnet. Zum Jahresende 2024 sind rund 2.800 Bestellungen und Bestellanfragen eingegangen. Der erste MAN eTruck wurde an den Automobilzulieferer DRÄXLMAIER Group übergeben. Das Portfolio an E-Modellen reicht bei MAN mittlerweile von 12 bis 42 t.

Die Kunden von International können nicht nur den legendären gelben Schulbus bereits als elektrisches Modell bestellen, sondern mit der eMV-Serie auch einen mittelschweren E-Lkw. Zudem bietet International seinen Kunden umfassende Beratung für den Umstieg zu Elektro-Fahrzeugen. Volkswagen Truck & Bus (VWTB) treibt die Elektrifizierung der Produktpalette ebenfalls voran. Nachdem die Marke bereits mit dem elektrischen Verteiler-Lkw e-Delivery großes Interesse bei den Kunden geweckt hatte, wurde in der zweiten Jahreshälfte 2024 die Produktion der ersten Modelle des e-Volksbus aufgenommen.

Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP: „Wir haben es 2024 geschafft, trotz leicht rückläufigem Absatz den Umsatz der TRATON GROUP auf 47,5 Mrd € zu steigern. Mit unserer bereinigten Operativen Rendite in Höhe von 9,2 % konnten wir unsere Prognose und unser strategisches Margenziel von 9 % sogar leicht übertreffen. Unser Netto-Cashflow im Geschäftsfeld TRATON Operations lag bei 2,8 Mrd €. Dadurch konnten wir die Nettoverschuldung des Geschäftsfeldes TRATON Operations inklusive Corporate Items abermals erfolgreich reduzieren, um 874 Mio € auf 4,9 Mrd €. Es ist uns gelungen, unsere Kunden mit sehr guten Produkten in einem teils anspruchsvollen Marktumfeld zu versorgen und gleichzeitig Wert für unsere Anteilseigner zu schaffen. Wir schlagen vor, die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 auf 1,70 € je Aktie anzuheben, nachdem wir für das Geschäftsjahr 2023 je Aktie 1,50 € ausgeschüttet hatten.

Wir gehen davon aus, dass die Dynamik der Weltwirtschaft im Jahr 2025 etwas nachlassen wird. In diesem Umfeld werden unser diversifiziertes Geschäftsmodell und die immer bessere Zusammenarbeit innerhalb der TRATON GROUP wesentliche Stützen unseres Erfolgs sein. Wir sind als Gruppe gut darauf vorbereitet, die Herausforderungen des Marktes in diesem Jahr zu meistern.“

Starker Beitrag aller TRATON-Marken

Scania hat im Geschäftsjahr 2024 den Umsatz auf 18,9 (2023: 17,9) Mrd € gesteigert, im Wesentlichen aufgrund des sehr stark gestiegenen Neufahrzeug-Geschäfts in Südamerika. Die bereinigte Operative Rendite erreichte 14,1 (2023: 12,7) %, ein Plus von 1,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Treiber waren neben dem volumenbedingten Umsatzanstieg ein positiver Preis- und Produktmix sowie geringere Produktkosten. Den Absatz konnte Scania um 6 % auf 102.100 (2023: 96.700) Fahrzeuge steigern. Der Auftragseingang ging um 4 % auf 81.000 (2023: 84.100) Fahrzeuge zurück.

MAN Truck & Bus hat 2024 von der erfolgreichen Neuaufstellung des Unternehmens profitiert und trotz der anhaltenden Kaufzurückhaltung im europäischen Markt, vor allem im MAN-Heimatmarkt Deutschland, die bereinigte Operative Rendite mit 7,2 (2023: 7,3) % nahezu auf Vorjahresniveau gehalten. Zudem konnte MAN trotz eines Absatzrückgangs um 17 % auf 96.000 (2023: 116.000) Fahrzeuge den Rückgang beim Umsatz auf 7 % begrenzen. Der Umsatz erreichte somit 13,7 (2023: 14,8) Mrd €. Der Auftragseingang lag mit 77.100 (2023: 86.800) Fahrzeugen um 11 % unter dem Vorjahreswert.

International (ehemals Navistar) steigerte den Umsatz trotz der in Nordamerika moderat niedrigeren Lkw-Neuzulassungen um 1 % auf 11,1 (2023: 11,0) Mrd €. Die bereinigte Operative Rendite legte 0,5 Prozentpunkte auf 7,1 (2023: 6,6) % zu. Den Absatz hat International um 2 % auf 90.600 (2023: 88.900) Fahrzeuge gesteigert. Der Auftragseingang von International ging um 7% zurück, auf 56.600 (2023: 61.000) Lkw und Busse, vor allem aufgrund der geringeren Transportaktivitäten in den USA und der schwachen Nachfrage nach schweren Lkw.

Volkswagen Truck & Bus hat den Umsatz im Jahr 2024 um 18 % auf 2,9 (2023: 2,5) Mrd € gesteigert und bei der bereinigten Operativen Rendite ein Plus von 3,2 Prozentpunkten auf 12,0 (2023: 8,8) % erzielt. Der Absatz legte um fast ein Viertel auf 45.800 (2023: 37.200) Fahrzeuge zu, der Auftragseingang wuchs gar um 45 % auf 48.900 (2023: 33.700) Fahrzeuge. In Südamerika konnte vor allem aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung in Brasilien ein sehr starkes Absatzwachstum erzielt werden.

Ausblick auf das Jahr 2025

Die TRATON GROUP ist dank ihrer intensiveren Zusammenarbeit in der Gruppe, der globalen Aufstellung und des attraktiven Produktportfolios ihrer Marken gut für die Herausforderungen des Jahres 2025 gewappnet. Wir erwarten für das Jahr 2025 eine im Vergleich zum Vorjahr etwas schwächere Dynamik der globalen Wirtschaftsleistung. Daher rechnen wir in den Kernmärkten der TRATON GROUP insgesamt mit einer nachlassenden Kundennachfrage nach Lkw. Über alle Marken und alle Fahrzeuge hinweg gehen wir von einer Absatzentwicklung in der Bandbreite von ‒ 5 bis + 5 % aus. Der Umsatz der TRATON GROUP sowie der Umsatz des Geschäftsfelds TRATON Operations sollte sich ebenfalls in dieser Bandbreite von – 5 bis + 5% bewegen. Für die bereinigte Operative Rendite wird eine Bandbreite von 7,5 bis 8,5 % prognostiziert. Der Netto-Cashflow des Geschäftsfelds TRATON Operations wird in einer Bandbreite zwischen 2,2 und 2,7 Mrd € erwartet. Unser Ausblick für das Gesamtjahr 2025 steht unter dem Vorbehalt zukünftiger geopolitischer Entwicklungen, insbesondere in den USA, und deren Auswirkungen auf das Geschäft der TRATON GROUP.

Vorstand und Aufsichtsrat von TRATON werden auf der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,70 (2023: 1,50) € je Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Gesamtausschüttung von 850 (2023: 750) Mio €.

Die wichtigsten Finanzkennzahlen der TRATON GROUP:

2024 2023 Veränderung TRATON GROUP Auftragseingang 263.575 264.798 0 % davon Lkw 208.519 210.617 –1 % davon Busse 32.235 29.808 8 % davon MAN TGE 22.821 24.373 –6 % Absatz 334.215 338.183 –1 % davon Lkw 278.130 281.290 –1 % davon Busse 28.413 30.266 –6 % davon MAN TGE 27.672 26.627 4 % TRATON GROUP Umsatz (in Mio €) 47.473 46.872 1 % Operatives Ergebnis (in Mio €) 4.209 3.763 446 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 4.384 4.034 350 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 9,2 8,6 0,6 ppt. TRATON Operations Umsatz (in Mio €) 46.182 45.736 1 % Operatives Ergebnis (in Mio €) 4.601 4.103 498 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 4.776 4.272 504 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 10,3 9,3 1,0 ppt. Netto-Cashflow (in Mio €) 2.834 3.594 -760 TRATON Financial Services Umsatz (in Mio €) 1.932 1.589 22 % Operatives Ergebnis (in Mio €) 205 168 37 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 205 269 –64 Eigenkapitalrendite (in %) 10,8 8,4 2,4 ppt.

Livestream für Presse und Analysten

Zum Jahresergebnis 2024 der TRATON GROUP findet am 10. März ab 10:00 Uhr MEZ ein

Livestream mit Christian Levin, CEO der TRATON GROUP, und Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP, statt. Sprache im Livestream ist Englisch. Nach der Präsentation des Jahresergebnisses folgt eine Q&A für Analysten sowie im Anschluss eine Fragerunde für Journalisten.

Die Veranstaltung wird hier übertragen: https://ir.traton.com/finanztermine-und-events/

Eine aufgezeichnete Version des Webcast wird nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

