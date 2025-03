ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach detaillierten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Die Jahreszahlen der Online-Apotheke seien alles in allem solide gewesen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die starken Ziele für 2025 entsprächen den hohen Markterwartungen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

