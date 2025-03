Brenntag zeigt sich für 2025 verhalten zuversichtlich - Rückgänge 2024

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag blickt nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang 2024 verhalten zuversichtlich auf das laufende Jahr. 2025 werde ein weiteres herausforderndes Jahr, geprägt von anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten und einem gedämpften globalen Wirtschaftswachstum, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Essen mit. Die Absatzmengen dürften sich im Jahresverlauf weiter moderat verbessern und das Preisumfeld leicht sequentiell erholen. Für den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (operatives Ebita) peilt das Brenntag-Management im laufenden Jahr 1,1 Milliarden bis 1,3 Milliarden Euro an und damit mindestens genauso viel wie im Vorjahr. Analysten erwarten einen Wert in der Mitte der Spanne.

2024 bekam der Chemikalienhändler erneut eine schwächere Nachfrage zu spüren. Der Umsatz schrumpfte im Jahresvergleich um 3,4 Prozent auf 16,2 Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen sank um 12,9 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Auf die Aktionäre entfiel ein Gewinn von knapp 536 Millionen Euro nach fast 715 Millionen Euro im Vorjahr. Bei den Zahlen verfehlte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Das Brenntag-Management will die Dividende mit 2,10 Euro je Aktie stabil halten./mne/mis