IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel verkündet weitere erfolgreiche Explorationsergebnisse der Three Giants, einschließlich des bisher höchsten Gehalts bei Mann West

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel verkündet weitere erfolgreiche Explorationsergebnisse der Three Giants, einschließlich des bisher höchsten Gehalts bei Mann West

Höhepunkte

- Die Three Giants - Reid, Mann West und Midlothian liefern weiterhin starke Ergebnisse

o Mann West: Der bisher hochgradigste Abschnitt mit 0,63% Nickel auf 4,5 Metern innerhalb von 18 Metern mit 0,40% Nickel innerhalb einer gesamten mineralisierten Kernlänge von 452 Metern mit 0,27% Nickel in Bohrloch MAN24-79

o Midlothian: Durchgängig höhere Gehalte über die gesamte Kernlänge. 0,32 % Nickel auf 49 Metern, innerhalb einer gesamten Bohrlochlänge von 441,5 Metern mit 0,29 % Nickel in Bohrloch MID24-13.

o Reid - Die Infill- und Erweiterungsbohrungen werden erwartungsgemäß fortgesetzt, wobei in zwei neuen Bohrlöchern hochgradiges Nickel durchschnitten wurde:

- 0,48% Nickel über 12,0 Meter und 0,41% Nickel über 37,5 Meter innerhalb von 73,5 Metern mit 0,34% in REI24-52, alle innerhalb einer gesamten Kernlänge von 722,7 Metern mit 0,24% Nickel

- 0,47% Nickel auf 9,4 Metern innerhalb von 171,5 Metern mit durchschnittlich 0,27% Nickel in REI24-51

TORONTO, 12. März 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ - freut sich, weitere Explorationsbohrergebnisse von den Grundstücken Reid, Mann West und Midlothian bekannt zu geben

CEO Mark Selby sagte: "Unser regionales Explorationsprogramm liefert durchgehend hervorragende Ergebnisse, wobei jedes der Three Giants starke Bohrergebnisse lieferte. Diese Ziele haben jeweils eine größere Zielfläche als unser Vorzeige-Nickelsulfidprojekt Crawford und unterstreichen das große Potenzial des Nickeldistrikts Timmins. Wir freuen uns darauf, die verbleibenden sechs Ressourcen bis Mitte 2025 zu veröffentlichen, womit sich die Gesamtzahl auf acht regionale Ressourcen erhöht und die enormen Ausmaße der Nickelressourcen innerhalb des Distrikts verdeutlicht werden

Reid-Projekt

Canada Nickel veröffentlichte vor kurzem seine erste Mineralressource für Reid (siehe Pressemitteilung vom 23. Dezember 2024

Im Anschluss an die erste Ressourcenschätzung setzte das Unternehmen eine Infill-Bohrkampagne fort, um die Ressourcen in die Kategorien gemessen, angezeigt und abgeleitet aufzuwerten. Die Ergebnisse von neun weiteren Bohrungen werden in dieser Pressemitteilung vorgestellt (Tabelle 1, Abbildung 1).

Die Bohrungen werden in diesem Winter bei Reid fortgesetzt, wo nun 18 neue Bohrungen abgeschlossen wurden, deren Ergebnisse noch ausstehen. Diese Bohrungen durchteuften weiterhin lange mineralisierte Abschnitte, die hauptsächlich aus Dunit und geringfügigem Peridotit bestehen. REI24-52 wurde in der Nähe des Zentrums der Kernanomalie gebohrt, wo sie eine gezielte hochgradige Nickelmineralisierung durchteufte und die Kontinuität mindestens eines hochgradigen Horizonts entlang des Streichens bestätigte, der von West-Nordwest nach Ost-Südost ausgerichtet ist

Das Projekt Reid befindet sich nur 16 Kilometer südwestlich von Crawford und umfasst ein geophysikalisches Ziel von 3,9 Quadratkilometern, das fast 2,4 Mal so groß ist wie Crawford.

Tabelle 1 - Highlights der Reid-Bohrungen.

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

Hauptbereich

REI24-51 57.0 228.5 171.5 0.27 0.012 0.018 0.013 0.67 5.91 0.08

einschließlich 83.0 102.0 19.0 0.36 0.013 0.049 0.020 0.62 6.18 0.11

einschließlich 87.0 96.4 9.4 0.47 0.015 0.045 0.016 0.68 5.88 0.14

und 242.3 414.0 171.7 0.25 0.011 0.003 0.005 0.80 5.29 0.04

REI24-52 36.3 759.0 722.7 0.24 0.013 0.012 0.007 0.64 6.03 0.05

einschließlich 309.0 321.0 12.0 0.48 0.019 0.058 0.032 0.60 6.68 0.12

und 415.5 489.0 73.5 0.34 0.013 0.022 0.013 0.57 6.02 0.10

Einschließlich 415.5 453.0 37.5 0.41 0.014 0.028 0.015 0.61 6.10 0.10

REI24-53 51.0 127.3 76.3 0.24 0.011 0.005 0.006 0.78 5.54 0.06

und 141.9 307.9 166.0 0.26 0.012 0.007 0.006 0.82 5.73 0.09

REI24-54 30.5 118.7 88.2 0.19 0.013 0.003 0.003 0.55 6.62 0.02

und 136.0 160.6 24.6 0.17 0.012 0.004 0.010 0.59 7.41 0.06

und 308.5 313.0 4.5 0.06 0.013 0.708 0.827 0.50 7.53 0.02

REI24-55 45.0 301.1 256.1 0.20 0.013 0.005 0.005 0.53 7.00 0.03

und 315.1 561.0 245.9 0.22 0.012 0.005 0.006 0.67 6.55 0.04

REI24-56 70.1 621.0 550.9 0.23 0.013 0.003 0.003 0.64 5.94 0.05

REI24-58 57.0 531.0 474.0 0.25 0.012 0.004 0.004 0.81 5.61 0.04

einschließlich 160.5 174.0 13.5 0.30 0.013 0.003 0.005 0.68 5.77 0.07

Mitteldeichkorridor

REI24-49 40.0 189.2 149.2 0.28 0.012 0.006 0.006 0.76 5.55 0.05

einschließlich 40.0 61.5 21.5 0.36 0.012 0.023 0.009 0.70 5.82 0.09

und 226.5 280.5 54.0 0.26 0.012 0.003 0.005 0.73 5.51 0.08

und 363.3 440.7 77.4 0.26 0.012 0.016 0.011 0.59 5.64 0.06

REI24-57 30.8 357.0 326.2 0.18 0.013 0.004 0.005 0.53 7.08 0.04

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Abbildung 1 - Reid - CNC-Bohrlöcher über die gesamte magnetische Intensität.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78856/CNC_DE_120325_PRcom.001.jpeg

Midlothian

Das Grundstück Midlothian befindet sich 70 Kilometer süd-südöstlich von Timmins und 25 Kilometer westlich von Matachewan und ist über eine Straße direkt erreichbar. Auf diesem Grundstück wurden insgesamt 16 Bohrlöcher niedergebracht. Alle 16 Bohrungen durchschnitten lange Abschnitte mit Dunit in geringer Tiefe (Abbildung 2). Diese Löcher wurden auf einem 2,7 Kilometer langen und 0,4 bis 0,9 Kilometer breiten Ziel gebohrt, das eine Fläche von 1,7 Quadratkilometern aufweist (verglichen mit der Ressource Crawford von 1,5 Quadratkilometern). Diese Pressemitteilung enthält Untersuchungsinformationen zu den letzten beiden abgeschlossenen Bohrlöchern, die jeweils lange Abschnitte mit durchgehend hochgradigen Mineralisierungen durchschnitten. (siehe neue Pressemitteilungen vom 13. April 2023, 24. Mai 2023 und 23. Januar 2025).

Tabelle 2 - Highlights der Midlothian-Bohrungen.

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

MID24-13 112.5 554.0 441.5 0.29 0.010 0.003 0.005 0.16 4.54 0.04

Einschließlich 190.0 199.0 9.0 0.36 0.011 0.003 0.005 0.14 4.62 0.01

und 505.0 554 49.0 0.32 0.009 0.003 0.005 0.10 3.56 0.06

MID24-14 9.0 474.3 465.3 0.27 0.012 0.003 0.004 0.26 5.49 0.02

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Abbildung 2. - Midlothian - CNC-Bohrlöcher über der magnetischen Gesamtintensität.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78856/CNC_DE_120325_PRcom.002.jpeg

Mann

Das Grundstück Mann liegt 22 Kilometer östlich von Crawford zwischen Timmins und Cochrane und befindet sich zu 80 % im Besitz von Canada Nickel und zu 20 % im Besitz von Noble Mineral Exploration. Das Ziel besteht aus vier separaten Zielen: Mann North, Mann West (zusammen früher Mann Northwest), Mann Central und Mann South. Diese Pressemitteilung enthält ein Update der Untersuchungsergebnisse von sechs Bohrlöchern, drei Bohrlöcher bei Mann West und drei Bohrlöcher bei Mann South.

Mann West

Mann West ist etwa 3,5 Kilometer lang und bis zu 1,1 Kilometer breit (3,4 Quadratkilometer groß). Das abgeschlossene Bohrprogramm konzentrierte sich auf die südliche Hälfte des Ziels, wobei die Bohrungen über eine Streichenlänge von 1,7 Kilometern und eine Breite von mindestens 600 Metern durchgeführt wurden. Alle Bohrlöcher durchschnitten lange Abschnitte von gut serpentinisiertem Peridotit und geringem Dunit mit vereinzelten und sichtbaren Nickelsulfidmineralisierungen, die in erster Linie aus Pentlandit und Heazlewoodit bestehen. Das Unternehmen hat bei Mann West bisher insgesamt 40 Löcher gebohrt (Abbildung 2), wobei 31 Löcher im Rahmen des Programms 2024 gebohrt wurden. Das Unternehmen arbeitet derzeit an einer ersten Ressourcenschätzung, die bis April 2025 erwartet wird. Die Ergebnisse von drei Bohrlöchern werden in dieser Pressemitteilung vorgestellt; die Ergebnisse von zwei weiteren Bohrlöchern stehen noch aus.

Tabelle 3 - Höhepunkte der Bohrungen bei Mann West.

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

MAN24-79 48.7 501.0 452.3 0.27 0.012 0.025 0.013 0.25 6.28 0.10

Einschließlich 192.0 210.0 18.0 0.40 0.012 0.124 0.042 0.15 6.16 0.09

Einschließlich 205.5 210.0 4.5 0.63 0.011 0.434 0.138 0.15 5.82 0.13

und 358.5 412.5 54.0 0.34 0.013 0.037 0.017 0.15 6.11 0.15

MAN24-80 6.0 337.5 331.5 0.24 0.012 0.016 0.012 0.35 6.42 0.15

Einschließlich 43.5 54.0 10.5 0.41 0.011 0.092 0.041 0.15 5.31 0.11

und 118.5 157.5 39.0 0.29 0.014 0.019 0.006 0.57 6.32 0.12

MAN24-98 94.5 211.8 117.3 0.24 0.012 0.016 0.009 0.31 6.22 0.07

und 218.4 501.0 282.6 0.23 0.013 0.021 0.011 0.37 6.78 0.09

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Abbildung 3. - Mann W - CNC-Bohrungen über der magnetischen Gesamtintensität.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78856/CNC_DE_120325_PRcom.003.jpeg

Mann Süd

Dieses Ziel ist etwa 5,9 Kilometer lang und bis zu 1,2 Kilometer breit und weist eine bogenförmige und unregelmäßige Form mit einer Gesamtfläche von 4,1 Quadratkilometern auf. Das Unternehmen führte 20 Bohrungen im Jahr 2024 durch und stieß dabei auf unterschiedlich stark serpentinisierten Peridotit und geringen Pyroxenit. Peridotit weist in Bohrloch MAN24-96 anomale PGE-Werte auf. Die Untersuchungsergebnisse von drei Bohrlöchern werden in dieser Pressemitteilung vorgestellt.

Tabelle 4 - Höhepunkte der Bohrungen bei Mann South.

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

MAN24-88 61.4 496.5 435.1 0.23 0.011 0.003 0.005 0.48 5.70 0.05

MAN24-95 33.0 402.0 369.0 0.18 0.013 0.005 0.005 0.46 7.17 0.05

MAN24-96 32.1 402.0 369.9 0.17 0.013 0.052 0.065 0.38 7.06 0.01

einschließlich 38.0 65.0 27.0 0.18 0.016 0.360 0.046 0.08 8.09 0.02

und 92.5 154.5 62.0 0.08 0.014 0.109 0.347 0.33 7.58 0.01

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Abbildung 4. - Mann S - CNC-Bohrlöcher über die gesamte magnetische Intensität.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78856/CNC_DE_120325_PRcom.004.jpeg

Tabelle 5: Ausrichtung der Bohrungen

Bohrung ID Östliche Ausrichtung Nordrichtung Azimut () Eintauchen () Länge (m)

(mE) (mN)

MANN WEST

MAN24-79 496793.5 5412392 215 -50 501

MAN24-80 496749.9 5411989 215 -50 474

MAN24-98 495901.7 5412589 220 -50 501

MANN SOUTH

MAN24-88 503622 5408792 50 -50 501

MAN24-95 502507 5405555 55 -50 402

MAN24-96 502253 5405841 35 -50 402

REID

REI24-49 456964.1 5404097 130 -50 483

REI24-51 457900 5404100 90 -60 447

REI24-52 457349.4 5404196 180 -55 759

REI24-53 457930.1 5404253 90 -60 372

REI24-54 456960 5403900 180 -55 501

REI24-55 457754.4 5404635 90 -60 561

REI24-56 457327.8 5404025 180 -60 621

REI24-57 456960.9 5403900 130 -55 537

REI24-58 457929.4 5404172 270 -60 531

MIDLOTHIAN

MID24-13 500117 5303240 180 -50 554

MID24-14 498707 5303083 180 -52 537

Erklärung zu TSX Venture

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Qualitätssicherung und -kontrolle, Bohrungen und Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und der Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird in versiegelten Kernschalen aus dem Bohrgerät entnommen und zur Kernaufzeichnungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Längen beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby erfolgt. Alle Labore sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) erfolgt mittels Brandprobe, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse durchgeführt wird. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Rechtsprechungen die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM als Markenzeichen angemeldet und verfolgt die Entwicklung von Prozessen, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Zielgrundstücke (die "Grundstücke"), die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Fähigkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford und der Grundstücke, der Zeitplan und der Abschluss (falls überhaupt) der Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, Unternehmens- und technische Ziele, der Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die hierin beschriebene Akquisition sowie der Abschluss der Transaktion. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlich sind, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen oder die Genehmigung durch Aktionäre zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

