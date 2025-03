EQS-News: MOBOTIX veranstaltet dritte Partnerkonferenz 2025 in Amsterdam

EQS-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Konferenz/Marktbericht

MOBOTIX veranstaltet dritte Partnerkonferenz 2025 in Amsterdam



13.03.2025

Langmeil, März 2025 - Die MOBOTIX Partner Conference (MPC) EMEA in Amsterdam ist die nächste Station in der diesjährigen Reihe der MOBOTIX Partnerkonferenzen, die unter dem Motto "Navigating Tomorrow" stehen. Nach der MPC LATAM in Cancún, Mexiko, und der MPC DACH in Langmeil, Deutschland, folgt nun die dritte Partnerkonferenz, die sich an die Partner aus der gesamten EMEA-Region richtet.

Spannende Vorträge und interaktive Tech-Erlebnisse

Mehr als 300 MOBOTIX-Partner weltweit erleben spannende Präsentationen zu Branchentrends, lernen innovative Technologien und praktische Anwendungen kennen. Im "TechSpace" zeigen die MOBOTIX Partner Lösungen und Technologien aus den Bereichen Thermal-Technologie, optische Zeichenerkennung und Gesundheitswesen. Die neue MOBOTIX M ONE Plattform, die Langlebigkeit und Robustheit mit Intelligenz und Flexibilität sowie höchsten Cybersicherheitsstandards verbindet, steht dabei im Mittelpunkt.

Workshops & Networking für den gemeinsamen Erfolg

MOBOTIX Experten zeigen zudem in Workshops, wie Künstliche Intelligenz MOBOTIX Lösungen zu echten Game Changern in wichtigen Schlüsselsektoren macht und wie diese Lösungen das Leben und Arbeiten von Menschen nachhaltig sicherer und besser gestalten können. „Die MOBOTIX Partnerkonferenzen sind immer eine einzigartige Plattform für den Austausch innovativer Ideen, spannender Produktneuheiten und festigt unsere Strategie der partnerschaftlichen Gestaltung der Zukunft mit intelligenten Videotechnologie-Lösungen“, so Thomas Lausten, CEO der MOBOTIX AG.

Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com

