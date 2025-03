Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

EcoVadis bestätigt die Leistungen von Swiss Steel Group in den Bereichen Umwelt und Soziales mit der Goldmedaille



14.03.2025 / 08:00 CET/CEST





Emmenbrücke, 14. März 2025 – Swiss Steel Group, ein weltweit führender Anbieter von Speziallangstahl, wurde von EcoVadis, der renommierten Plattform für Nachhaltigkeitsbewertungen globaler Lieferketten, mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Dies ist eine bedeutende Verbesserung gegenüber der Silbermedaille des Vorjahres und unterstreicht das konsequente Engagement des Unternehmens für umweltfreundliche Produktion, soziale Verantwortung und ethische Geschäftsführung

Mit dieser Auszeichnung zählt die Swiss Steel Group zu den besten 5 % aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen weltweit und befindet sich unter den Top 2 % der Eisen- und Stahlbranche. Dies ist das beste Ergebnis, das die Swiss Steel Group bisher in diesem international anerkannten Nachhaltigkeitsrating erzielt hat.

Nachhaltigkeit als Kernstrategie: Green Steel im Fokus

Als einer der führenden Spezialstahlhersteller in Europa verfolgt Swiss Steel Group eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Das Unternehmen produziert ausschließlich auf der Elektrolichtbogenofen-Route (EAF), die im Vergleich zur konventionellen Hochofenroute eine bis zu 81% geringere CO₂-Bilanz aufweist. Der Einsatz von recyceltem Stahlschrott als Rohstoff und die verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energien tragen erheblich zur Reduzierung von Emissionen bei.

Mit der Entwicklung und Lieferung von Green Steel bietet die Swiss Steel Group eine CO₂-reduzierte Alternative für Kunden aus der Automobilindustrie, Luftfahrt, Maschinenbau und Energiewirtschaft. Diese nachhaltig produzierten Stähle ermöglichen es der gesamten Wertschöpfungskette, ihren ökologischen Fußabdruck signifikant zu reduzieren.

Frank Koch, CEO der Swiss Steel Group, sieht die erneute Auszeichnung durch EcoVadis als klaren Beweis für die Vorreiterrolle des Unternehmens:

"Diese Goldmedaille ist nicht nur eine Anerkennung unserer kontinuierlichen Nachhaltigkeitsbemühungen, sondern auch ein starkes Signal an unsere Kunden und die gesamte Stahlindustrie. Unser Ziel ist es, durch umweltfreundliche Produktionsprozesse und innovative Werkstoffe den Wandel hin zu einer nachhaltigen Zukunft aktiv mitzugestalten. Diese EcoVadis-Bewertung bestätigt unsere Strategie und motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“

Mit dieser Auszeichnung wird auch die Entscheidung getroffen, dass zukünftige Nachhaltigkeitsbewertungen auf Gruppenebene durchgeführt werden, anstatt einzelne Standorte separat zu bewerten. Dies ermöglicht eine noch gezieltere Steuerung der Nachhaltigkeitsmaßnahmen über alle Produktionsstandorte hinweg.

EcoVadis: Maßstab für nachhaltige Unternehmensführung

EcoVadis ist eine der weltweit führenden Plattformen zur Bewertung der ökologischen, sozialen und ethischen Leistung von Unternehmen. Mehr als 125.000 Unternehmen aus 200 Branchen und über 180 Ländern haben sich dem standardisierten Bewertungsprozess unterzogen.

Die Bewertungskriterien umfassen vier zentrale Bereiche:

Umweltmanagement – Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen, Energieverbrauch und Ressourcenschonung. Arbeits- und Menschenrechte – Schutz der Arbeitnehmerrechte, Diversität und Inklusion, Arbeitssicherheit. Ethische Geschäftspraktiken – Korruptionsbekämpfung, faire Geschäftspraktiken, Datenschutz. Nachhaltige Beschaffung – Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien entlang der Lieferkette.

Das strenge Bewertungsverfahren basiert auf internationalen Standards wie der Global Reporting Initiative (GRI), dem UN Global Compact und der ISO 26000. Die Unternehmen werden anhand detaillierter Datenanalysen sowie externer Audits geprüft und in vier Kategorien (Bronze, Silber, Gold, Platin) eingestuft.

Die Goldmedaille bestätigt die konsequente Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen in der Swiss Steel Group und ihre führende Rolle in der Transformation der Stahlindustrie.

Zukunftsperspektiven: Nachhaltigkeit als Wettbewerbsfaktor

Die Swiss Steel Group plant, ihre Nachhaltigkeitsstrategie weiter zu intensivieren und ihre Green Steel-Initiativen auszubauen. Dies umfasst nicht nur die Reduktion von CO₂-Emissionen, sondern auch die Weiterentwicklung von kreislaufwirtschaftlichen Ansätzen und die Implementierung innovativer Technologien für eine umweltschonende Stahlproduktion.

Die EcoVadis-Goldmedaille unterstreicht, dass nachhaltige Geschäftspraktiken nicht nur ökologisch notwendig, sondern auch wirtschaftlich vorteilhaft sind. Kunden und Partner der Swiss Steel Group profitieren von einer transparenten und nachhaltig ausgerichteten Lieferkette, die höchste Umwelt- und Sozialstandards erfüllt.

Für weitere Informationen:



Swiss Steel Group – Nachhaltigkeit & Green Steel:

https://swisssteel-group.com/de/nachhaltigkeit



Kontakt für Presseanfragen:

communications@swisssteelgroup.com

Helmut Freiherr von Fircks

Communications

helmut.freiherrvonfircks@ext.swisssteelgroup.com

Anina Berger

Vice President Corporate Marketing and Communications

anina.berger@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4121





Medienmitteilung (PDF)

Über Swiss Steel Group

Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von Spezialstahl-Langprodukten. Dank des ausschliesslichen Einsatzes von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen zählt die Gruppe zu den europaweit relevantesten Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft und ist im Bereich nachhaltig produziertem Stahl – Green Steel – unter den Marktführern. Swiss Steel Group verfügt über eigene Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 25 Ländern und bietet über ihre starke Präsenz vor Ort eine breite Palette individueller Lösungen in den Bereichen Edelbaustahl, rostfreiem Stahl und Werkzeugstahl an. Swiss Steel Group ist börsenkotiert und erwirtschaftete 2023 mit rund 8'800 Mitarbeitenden einen Umsatz von über EUR 3,2 Milliarden.

Swiss Steel Holding AG Werkstrasse 7 6020 Emmenbrücke Schweiz

