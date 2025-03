WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. März 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 27. März 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen 07:00 DEU: Daimler Truck, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Allianz, Geschäftsbericht 07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen (8.00 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen 08:30 TWN: Foxconn, Q4-Zahlen 10:00 DEU: MVV Energie AG, Hauptversammlung, Mannheim TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: De Longhi, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/25 08:00 DEU: Großhandelspreise 2/25 08:00 DEU: Insolvenzen Jahr 2024 + Schnellindikator 2/25 08:00 GBR: Industrieproduktion 1/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 1/25 08:00 GBR: BIP 1/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 1/25 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: DIW, Pressegespräch zur Konjunkturprognose Frühjahr 2025 09:00 DEU: Hybrid-Pk mit «Vorstellung der Treibhausgasemissionszahlen 2024 und aktueller Projektionsdaten bis 2030» mit Bundesminister Robert Habeck und Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes 10:30 DEU: Unterrichtung im Landtag zum Tarifabschluss bei Volkswagen 13:45 DEU: Treffen der Präsidenten der vier Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft mit dem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz und die Präsidenten der vier Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft, Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), sowie Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), sprechen über das Thema «Deutschland nach der Wahl». DEU: Vor der mündlichen Verhandlung im Fall der Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen das Energieunternehmen RWE USA: Verhandlungen über Übergangshaushalt im Senat zur Verhinderung eines Shutdowns Der Senat muss dem Übergangshaushalt zustimmen, mit dem die US-Republikaner bis Mitte September regieren wollen. Die Frist endet in der Nacht zum Samstag Ortszeit/5.00 MEZ am Samstag) CAN: G7-Außenministertreffen in Kanada endet + 1400 Treffen Baerbock mit der kanadischen Außenministerin Mélanie Joly + 1500 7. Sitzung, Strategische Kooperation und Wettbewerb: China, Nordkorea, Iran, Russland + 1545 8. Sitzung, Zusammenarbeit für Frieden und Sicherheit in Afrika + 1730 Abschluss-Pk der kanadischen Außenministerin Mélanie Joly + 1800 Pk Baerbock DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen CHN: China, Iran und Russland sprechen über iranisches Nuklearprogramm China, Russland und Vertreter der iranischen Regierung wollen in Peking über die «iranische Atomfrage und Themen von gemeinsamem Interesse» sprechen. --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS, Geschäftsbericht 07:00 CHE: Julius Bär, Geschäftsbericht 11:00 DEU: Volkswagen Group Mobility, Jahres-Pk (online) 17:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Jahres-Pk der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken, München TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Industrieproduktion 2/25 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/25 08:00 NOR: Handelsbilanz 2/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 14:00 POL: Verbraucherpreise 2/25 14:00 POL: Handelsbilanz 1/25 13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 2/25 13:30 USA: Empire State Index 3/25 15:00 USA: Lagerbestände 1/25 15:00 USA: NAHB-Index 3/25 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pk ifo-Konjunktur-Prognose Frühjahr 2025 mit ifo-Präsident Clemens Fuest und ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser DEU: ISH 2025 - Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft, Frankfurt/M. DEU: Pk Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA): Vorstellung des Frühjahrsgutachtens 2025, Frankfurt/M. BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel BEL: Treffen der EU-Minister für Energie, Brüssel FRA: OECD legt Zwischenbericht zu Wirtschaftsausblick vor, Paris POL: Informelles EU-Verkehrsministertreffen, Warschau --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Jahreszhalen (10.30 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Jahreszahlen 07:15 CHE: SNB, Geschäftsbericht 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen 08:00 GBR: Close Brothers Group, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Audi, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk 13:45 USA: Corning, Investor Day 14:30 USA: The Mosaic, Analyst Day 15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung 16:30 USA: Qualcomm, Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Summit 2025 Investor Meeting DEU: Continental, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 05:30 JPN: Dienstleistungsindex 1/25 09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen Frühjahr 2025 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 3/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 1/25 13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 2/25 13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/25 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/25 14:15 USA: Industrieproduktion 2/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zur Haftung einer Wertpapiersammelbank für das Einfrieren von Wertpapieren einer iranischen Bank, Karlsruhe 10:30 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu überragender marktübergreifenden Bedeutung von Apple, Karlsruhe 11:00 DEU: Internationale Sanitär- und Heizungsmesse (ISH), Frankfurt/M. 11:00 DEU: Hybrides Pressegespräch der Chemieverbände Hessen zur aktuellen Lage der Chemie- und Pharmabranche, Frankfurt/M. DEU: Bundestagssondersitzung - voraussichtlich Beratungen zur Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und zum Sondervermögen für Infrastruktur BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel POL: Fortsetzung informelles EU-Verkehrsministertreffen, Warschau --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen 2024 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (11.00 h Pk) 08:00 DEU: PVA TePla, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz 2024 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: General Mills, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Handelsbilanz 2/25 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 1/25 05:30 JPN: Industrieproduktion 1/25 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 1/25 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/25 (endgültig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/24 15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung mündliche Verhandlung im Fall der Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen den Energiekonzern RWE; Entscheidung möglich, Hamm 10:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz Plastics Europe Deutschland, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB-Aktienmarktprognose --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Krones, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen 07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 LUX: SAF Holland, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen 07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (10.30 h Call) 07:30 DEU: SGL Carbon, Jahreszahlen (14.00 h Bilanz-Pk) 07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen 08:00 LUX: RTL Group, Jahreszahlen (9.00 h Pk) 10:30 CHE: Givaudan, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert) 15:00 FIN: Stora Enso, Hauptversammlung 18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung 21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen 21:15 USA: Nike, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: HelloFresh, Capital Markets Day DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht 2024 DEU: Teamviewer, Geschäftsbericht NOR: Equinor, Geschäftsbericht sowie Investor Update on Equinor's Energy Transition Plan 2025 USA: Micron Technology, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 3/25 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 2/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise 2/25 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/25 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid 10:00 POL: Industrieproduktion 2/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 2/25 11:00 EUR: Bauproduktion 1/25 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/24 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/25 15:00 USA: Frühindikator 2/25 15:00 USA: Wiederverkäufe 2/25 SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Veranstaltung Bund der Steuerzahler zu den Folgen der Bundestagswahl, Mühldorf am Inn BEL: EU-Gipfel, Brüssel USA: Anhörung zum Ausschluss der US-Nachrichtenagentur AP von bestimmten Veranstaltungen im Weißen Haus, Washington HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (10.00 Online-Pk) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: BASF, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/25 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 3/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 3/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/25 10:00 EUR: Leistungsbilanz 1/25 11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 3/25 11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Pk der Volksbanken und Raiffeisenbanken Sachsen-Anhalt zur Geschäftsentwicklung und Marktrends, Magdeburg --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert) 11:00 DEU: Debeka-Gruppe, Jahres-Pk, Koblenz 17:45 DEU: Patrizia, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Tui, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/25 (vorläufig) 09:00 CHE: SNB: Zahlungsbilanz Q4/24 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 2/25 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/25 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: CFNA-Index 2/25 15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/25 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel POL: Informelles EU-Gesundheitsministertreffen, Warschau --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach Holding, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2024/25 07:03 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen 10:00 CHE: Kuehne & Nagel, Capital Markets Day 10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung 11:00 DEU: HUK-Coburg Versicherungsgruppe, Bilanz-Pk, München 12:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Hauptversammlung 13:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung 14:00 CHE: Holcim, Amrize Investor Day 2025 14:00 FRA: Legrand, CSR Capital Markets Day 14:30 CHE: Schindler, Hauptversammlung 16:00 CHE: Sika AG, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Indus Holding, Capital Markets Day DEU: Medios, Geschäftsbericht DEU: Tui, Capital Markets Day DEU: TAG Immobilien, Geschäftsbericht CHE: DSM-Firmenich, Sustainability Investor Event 2025 CHE: Baloise, Jahreszahlen GBR: Shell, Capital Markets Day USA: International Paper, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/25 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/25 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 3/25 10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/25 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/25 15:00 BEL: Geschäftsklima 3/25 15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 2/25 15:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/25 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn Branchen-Treffpunkt der europäischen Robotik- und KI-Szene «European Robotics Forum 2025», Stuttgart DEU: Beginn 109. Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder mit Vorsitz der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Berlin DEU: Mobility Innovation Summit VDA 2025, Berlin 09:30 DEU: 18. Sicherheitstagung «Die Neuvermessung der Welt - Deutschlands Wirtschaft & die Rückkehr der Geopolitik», Berlin 10:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln POL: Fortsetzung informelles EU-Gesundheitsministertreffen, Warschau --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown S. A., Jahreszahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen 07:00 DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) 09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung 10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung 10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung 10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung 10:00 DEU: Otto, Jahres-Pk, Hamburg 12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung 13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung 14:00 CHE: SGS, Hauptversammlung 16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung 18:00 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Porsche SE (Automobil Holding), Jahreszahlen DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Jahreszahlen GBR: Imperial Brands, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Frühindikatoren 1/25 (endgültig) 06:30 NLD: BIP Q4/24 (endgültig) 08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/25 08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 2/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/25 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Frühjahr 2025 09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/25 09:00 ESP: BIP Q4/24 (endgültig) 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht urteilt zu Solidaritätszuschlag, Karlsruhe 13:30 GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London 18:30 DEU: Wirtschafsforum 2025 der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), Ingelheim BEL: Wöchentliche Sitzung der EU-Kommission, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen 07:00 DEU: Stratec, Jahreszahlen 07:00 DEU: Symrise, Jahreszahlen 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Ionos, Jahreszahlen 07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen 2024 (detailliert) 07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Jungheinrich, ahreszahlen 08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen 08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Umsatz 09:00 DEU: B. Braun, Pk zur Geschäftsentwicklung 2024, Melsungen 09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen 10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung 10:00 ITA: UniCredit, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung 10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung 12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung 13:00 DEU: SunExpress Airlines, Jahres-Pk, Frankfurt/M. 14:00 CHE: Alcon, Capital Markets Day 14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung 20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Takkt, Capital Market Update 2025 (online) DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen 2024, Berlin BEL: Umicore, Capital Markets Day LUX: SAF Holland, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Industriegewinne 2/25 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 2/25 13:30 USA: BIP Q4/24 (3. Veröffentlichung) 13:30 USA: Privater Konsum Q4/24 (endgültig) 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 2/25 (vorab) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: BGH entscheidet zu Datenschutz bei Online-Vertrieb von Arzneimitteln, Karlsruhe 09:00 DEU: Pk Bundesverband Neue Energiewirtschaft zu Veröffentlichung einer Studie zur Artenvielfalt in Solarparks, Berlin 09:30 DEU: Video-Pk der Hans-Böckler-Stiftung zur neuen Konjunkturprognose für 2025 und 2026, Düsseldorf 10:00 DEU: Virtuelles Jahrespressegespräch Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., Oberursel 11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Urheberrechtsklage gegen Werbeblocker, Karlsruhe 12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche», Frankfurt/M. BEL: Treffen der EU-Umweltminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi