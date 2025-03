Aktien Asien/Pazifik: Rally geht weiter - Positive Wirtschaftsimpulse aus China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Weiterhin gestützt von unerwartet positiven Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion in China haben die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost ihre jüngste Rally fortgesetzt. Positive Impulse lieferten zudem angekündigte Maßnahmen der Regierung in Peking zur Ankurbelung der Inlandsnachfrage und zur Abfederung der Auswirkungen möglicher neuer US-Handelsmaßnahmen.

Die Hoffnung auf Friedensgespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen des Ukraine-Krieges sowie Berichte über einen möglichen baldigen Besuch des chinesischen Staatsoberhaupts Xi Jinping in den USA ließen die Marktteilnehmer "zwischen den Zeilen" nach Anzeichen für eine Deeskalation der geopolitischen Spannungen suchen, hieß es aus dem Handel.

Japanische Aktien profitierten zusätzlich von einem schwächeren Yen. Der Tokioter Nikkei 225 schloss 1,2 Prozent höher bei 37.845 Zählern. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien stieg um 0,3 Prozent auf 4.008 Punkte. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 2,4 Prozent auf 24.728 Punkte nach oben. In Australien gewann der Leitindex S&P/ASX 200 0,1 Prozent auf 7.860 Punkte.

Unter den Einzelwerten fielen die Aktien von BYD mit einem Kursaufschlag von 4,0 Prozent auf. Der chinesische Elektroauto-Hersteller überbietet seinen Erzrivalen Tesla mit einer neuen Schnelllade-Technologie, die in fünf Minuten 400 km Reichweite aufladen können soll. Die Papiere von Baidu schnellten um mehr als 12 Prozent nach oben. Der Suchmaschinenbetreiber veröffentlicht ein leistungsfähiges KI-Modell auf Basis einer entwicklungsoffenen Technologie.

"Das ist die Art von Marktumfeld, das vor fünf, sechs Monaten noch typisch war für die US-Technologiebörse Nasdaq, nur mit dem Unterschied, dass jetzt die Kurse in Shanghai steigen", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets./edh/stk