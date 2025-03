EQS-News: SFC Energy AG erhält Folgeauftrag von mehr als CAD 5 Mio. von langjährigem kanadischen Regierungskunden für EFOY Brennstoffzellen und SFC Stromversorgungslösungen

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy AG erhält Folgeauftrag von mehr als CAD 5 Mio. von langjährigem kanadischen Regierungskunden für EFOY Brennstoffzellen und SFC Stromversorgungslösungen



18.03.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SFC Energy AG erhält Folgeauftrag von mehr als CAD 5 Mio. von langjährigem kanadischen Regierungskunden für EFOY Brennstoffzellen und SFC Stromversorgungslösungen

Brunnthal/München, Deutschland, 18. März 2025 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat eine Vereinbarung über die Lieferung von EFOY Brennstoffzellen und SFC Stromversorgungslösungen wie EFOY ProShelter, EFOY 2800, EFOY ProCabinets und EFOY H2Cabinet X-Series im Gesamtwert von mehr als CAD 5 Mio. erhalten. Darüber hinaus wurde eine Option für eine zweijährige Verlängerung vereinbart, die bei Ausübung den Gesamtvertragswert weiter erhöhen würde.

Der neue Auftrag wurde von einem langjährigen Kunden von SFC Energy erteilt, einer Forschungs- und Technologieorganisation der kanadischen Regierung, die sich auf saubere Energielösungen spezialisiert hat. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Anwendung sauberer und alternativer Energielösungen in verschiedenen Sektoren voranzutreiben und verfügt über enge Verbindungen zu industriellen und staatlichen Unternehmen. Durch ihr weitreichendes Netzwerk bietet die Organisation aktiv Forschungsexpertise und Unterstützung bei der Suche nach Lösungen für saubere Energie, z. B. für dezentrale Stromversorgungssysteme, die zuverlässig sein müssen und über längere Zeiträume autonom betrieben werden können.

Ein Schlüsselelement dieses Auftrags ist ein EFOY Pro Hybrid Power Shelter. Diese maßgeschneiderte Energielösung auf Basis der Methanol-Brennstoffzellentechnologie von SFC kombiniert mehrere EFOY Pro Brennstoffzellen in einem 20-Fuß-Standardcontainer mit auf dem Dach montierten Solarmodulen und Windturbinen. Die Lösung kann rund um die Uhr (24/7) ca. 500 W elektrische Leistung für ca. 12 bis 18 Monate liefern, ohne dass eine Wartung oder Betankung erforderlich ist. Diese hybride und saubere Energielösung erfüllt die Anforderungen für den Betrieb in sehr abgelegenen Gebieten – wie den nördlichen Regionen Kanadas – mit extremen Wetterbedingungen (z. B. -40°C) auf äußerst zuverlässige und wartungsarme Weise, und kann sowohl für zivile als auch für Defense-Anwendungen genutzt werden.

Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: „Wir haben unsere Partnerschaft mit diesem Kunden vor fast zehn Jahren begonnen, zunächst in einem deutlich kleineren Umfang in Bezug auf das Auftragsvolumen. Mittlerweile haben wir den vierten Auftrag erhalten, und jedes Mal ist das Volumen im Vergleich zu den vorangegangenen Aufträgen deutlich gestiegen. Dieses Wachstum spiegelt die bewährte Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unserer Brennstoffzellentechnologie und -lösungen sowie die Stärkung unserer Partnerschaft mit dem Kunden wider, die durch unsere Verpflichtung zur geografischen Nähe – eine der drei Säulen unserer Wachstumsstrategie – unterstützt wird.“

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

18.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2100934 18.03.2025 CET/CEST