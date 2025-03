Danone – Kursschub von der Saisonalität

Eine saisonal starke Aktie kommt aus Frankreich. Die Anteilsscheine des bekannten Lebensmittelherstellers weist bis Ende Mai eine gute Marktphase auf. Zudem sieht der Wochenchart vielversprechend aus.

Saisonalität könnte beflügeln

Aus dem Stoxx 600 sticht unter saisonalen Gesichtspunkten die Danone-Aktie hervor. Vom heutigen Tag an bis zum 24. Mai könnte es weiter aufwärts gehen. In den zurückliegenden zehn Jahren konnte in jedem Jahr ein durchschnittlicher Kursanstieg von rund 5% verzeichnet werden. Ausgehend von den derzeitigen Notierungen besteht Aufwärtspotenzial bis 75,00 EUR.