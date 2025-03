EQS-Adhoc: Oldenburgische Landesbank AG: OLB erhält neue Eigentümerin mit TARGO Deutschland GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale

EQS-Ad-hoc: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Oldenburgische Landesbank AG: OLB erhält neue Eigentümerin mit TARGO Deutschland GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale



Die Gesellschafter der Oldenburgische Landesbank AG („OLB“) haben eine Vereinbarung erzielt über den Verkauf des gesamten Aktienkapitals der OLB an die TARGO Deutschland GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die eine führende französische Genossenschaftsbank ist und gemessen an der Bilanzsumme die neuntgrößte Bank in der Eurozone. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen. Die Crédit Mutuel Alliance Fédérale hat vereinbart, dass die Übernahme über ihre deutsche Tochtergesellschaft TARGO Deutschland GmbH durchgeführt wird, die alle Aktivitäten der Crédit Mutuel Alliance Fédérale auf dem deutschen Markt verantwortet.

Die Crédit Mutuel Alliance Fédérale und die TARGO Deutschland GmbH sind von der strategischen Vision und dem Erfolg des Geschäftsmodells der OLB überzeugt. Nach Ansicht des OLB-Managements wird die Übernahme die Fähigkeit der OLB verbessern, ihr zukünftiges Wachstum zu finanzieren, da die Crédit Mutuel Alliance Fédérale über ein starkes Rating und einen guten Zugang zu den Primärkapitalmärkten verfügt. Mit der heutigen Entscheidung für einen Verkauf der OLB haben die Gesellschafter der OLB beschlossen, alle Maßnahmen für die Umsetzung eines Börsengangs der OLB einzustellen.



Kontakt:

Sandra Büschken

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Oldenburgische Landesbank AG

Tel.: +49 69 756193 36

Email: ccir@olb.de

