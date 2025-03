EQS-News: Circus SE: Mangal Franchise-Kette beginnt mit dem Rollout der ersten 500 CA-1 Roboter ab Herbst 2025

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Kooperation

PRESSEMITTEILUNG

Circus SE: Mangal Franchise-Kette beginnt mit dem Rollout der ersten 500 CA-1 Roboter ab Herbst 2025

Mangal startet die weltweit erste vollautonome Restaurantkette, betrieben ausschließlich mit der KI-Robotik und KI-Software der Circus SE.

Der heute unterzeichnete Rahmenvertrag über die Bestellung von 500 CA-1-Einheiten markiert den Beginn einer ambitionierten Expansion auf potenziell 2.400 Standorte in Europa, der Türkei und Japan, wie im vergangenen August angekündigt.

Die ersten Stores, betrieben mit dem Circus CA-1-Roboter, eröffnen diesen Herbst unter einer neuen Marke, entwickelt vom Team hinter dem schnell wachsenden Mangal-Franchise: Metin Dağ, Lukas Podolski und Ex-KFC-Manager Marco Schepers.

München, 19. März 2025 – Circus SE (XETRA: CA1), ein weltweit führender Anbieter von KI-Software und KI-Robotik für die Food-Service Branche, hat den ersten Rahmenvertrag mit Mangal, einer der am schnellsten wachsenden Food-Franchise-Ketten Europas, unterzeichnet. Damit beginnt der Rollout der ersten vollautonomen Quick-Service Restaurant-Kette der Welt in diesem Jahr. Diese wegweisende Partnerschaft markiert einen neue Ära in der Food-Service Branche und kombiniert moderne Robotik mit KI und kulinarischer Exzellenz, um ein nahtloses und effizientes Erlebnis in autonomen Restaurants im großen Stil zu ermöglichen.

Unter einer neu entwickelten Marke treibt Mangal die Expansion ihrer vollautomatisierten Restaurantkette mit Start in Deutschland und geplantem Wachstum in die Türkei, Japan, Polen und weiteren europäischen Märkten voran. Die Eröffnung ist für den Herbst 2025 in Deutschland geplant und stellt den Auftakt eines umfangreichen Rollouts dar. Bis Ende 2027 sollen 500 Einheiten ausgerollt werden.

Diese ersten 500 Einheiten sind der Auftakt einer möglichen Expansion auf 2.400 Standorte. Die autonomen Restaurants werden von Circus' revolutionärem CA-1-Robotersystem betrieben, welches beispiellose Effizienz, Präzision und Skalierbarkeit garantiert. Das neue Konzept wird eine vielfältige Auswahl an türkischen Gerichten präsentieren, um ein authentisches und wechselndes Menü zu bieten, das speziell für ein modernes Publikum entwickelt wurde.

„Dies ist ein historischer Moment für uns bei Mangal und die gesamte Food-Service Branche“, sagte Metin Dağ, Gründer von Mangal. "Mit der weltweit führenden Robotik-Technologie von Circus bauen wir die Zukunft der Systemgastronomie auf. Unser Ziel ist es, köstliche, qualitativ hochwertige Speisen für jeden zugänglich zu machen, und das mit null menschlichem Personal. Das ist weit mehr als eine Franchise, es ist eine Revolution."

Circus SE hat sich als einer der Marktführer im Bereich autonomer Lebensmittelproduktion etabliert und entwickelt KI-gesteuerte Roboterlösungen, die den steigenden Anforderungen der Food-Service Branche gerecht werden. Der CA-1-Roboter ist speziell dafür entwickelt, Geschwindigkeit, Konsistenz und Qualität zu optimieren und setzt damit einen neuen globalen Standard für Effizienz im Food-Service-Bereich.

"Diese Partnerschaft ist eine starke Bestätigung für den Wandel hin zu autonomer Systemgastronomie im großen Stil", erklärt Nikolas Bullwinkel, Gründer und CEO von Circus SE. "Gemeinsam mit Mangal und Lukas Podolski realisieren wir das weltweit erste vollautonome Restaurant-Franchise. Wir automatisieren nicht einfach nur die Gastronomie, wir definieren sie neu."

Mit der Eröffnung des ersten Flagship-Stores in Deutschland im Herbst 2025 markiert diese Partnerschaft einen entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft der Systemgastronomie. Sie beweist, dass KI-gesteuerte Automatisierung den Betrieb hochvolumiger, qualitativ hochwertiger und effizienter Restaurantstandorte in bisher unerreichtem Maßstab ermöglicht.

Türkische Kebab-Gerichte sind fester Bestandteil der deutschen Esskultur. Deutschland zählt über 30.000 Kebab-Lokale, mehr als die Filialen von McDonald's, Burger King und allen anderen Fast-Food-Ketten zusammen. Jährlich werden in Deutschland rund 400 Millionen Kebabs konsumiert, was einem Marktvolumen von ca. 3,5 Milliarden Euro entspricht.

Mangal ist eine der führenden Kebab-Ketten in Deutschland. Das Unternehmen wurde von Metin Dağ und Fußballstar Lukas Podolski gegründet und wird von Geschäftsführer Marco Schepers geleitet, der zuvor als General Manager für KFC in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark tätig war.

Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist einer der weltweit führenden Anbieter für KI-Robotik und KI-Software in der Food-Service Branche. Das Unternehmen treibt Innovation und Autonomie in arbeitsintensiven Branchen voran. Mit seinem Flaggschiffprodukt, dem CA-1-Roboter, setzt Circus neue Maßstäbe für die Integration fortschrittlicher Technologie in reale Betriebsumgebungen und transformiert die Gastronomiebranche. Durch die Kombination modernster Robotik, KI-gesteuerter Software und dem Engagement für die Lösung globaler Herausforderungen gestaltet Circus die Zukunft der Autonomie und definiert die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI neu. Mit Hauptsitz in Deutschland expandiert Circus weltweit und treibt die nächste KI-Welle voran.

Über Mangal

Mangal ist Deutschlands größte und am schnellsten wachsende Kebab-Franchise und wurde von Metin Dağ und Lukas Podolski gegründet. Mit über 30.000 Kebab-Lokalen allein in Deutschland bietet der Markt enormes Potenzial und Mangal steht an der Spitze der Modernisierung des Segments. In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen mehr als 20 neue Standorte eröffnet und sich als eines der am schnellsten wachsenden Franchise-Systeme Europas etabliert. Marco Schepers, ehemaliger General Manager von KFC für die DACH-Region, unterstützt seit diesem Jahr die Führung des Unternehmens, um die Expansion voranzutreiben. Mit seinem innovativen Ansatz und ambitionierten Wachstumszielen revolutioniert Mangal das Kebab-Erlebnis für eine neue Generation von Verbrauchern.

Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

press@circus-group.com

Investor Relations Kontakt:

Maximilian Hartweg

VP Corporate Strategy & Affairs

ir@circus-group.com

