EQS-News: PVA TePla schließt Geschäftsjahr 2024 mit deutlichem Ergebniswachstum ab und bereitet im Transformationsjahr 2025 zukünftiges Wachstum vor

PVA TePla schließt Geschäftsjahr 2024 mit deutlichem Ergebniswachstum ab und bereitet im Transformationsjahr 2025 zukünftiges Wachstum vor



19.03.2025

Dynamisches Wachstum bei Metrologie-Systemen gleicht gegenwärtige Nachfrageschwäche bei Materiallösungen vollständig aus: Konzernumsatz wächst um 2,5 % von EUR 263,4 Mio. auf EUR 270,1 Mio.

Deutlich überproportionale Steigerung der Profitabilität: Konzern-EBITDA legt um 15,2 % auf EUR 47,8 Mio. zu; EBITDA-Marge bei 17,7 % (+1,9 pp), begünstigt durch signifikant verbesserte Bruttomarge auf 32,6%

Ausbau der Vertriebs- und Service-Organisationen in Nordamerika und Asien im Rahmen der „Strategie 2028“ wird vorangetrieben

Prognose 2025: Stabile Geschäftsentwicklung mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau (EUR 260 bis 280 Mio.) und einem soliden EBITDA von EUR 34 bis 39 Mio., das durch den weiteren strukturellen Aufbau für zukünftiges Wachstum vorübergehend beeinflusst wird

Erneuter Anstieg der Bruttomarge für 2025 erwartet, gestützt durch einen höheren Umsatzanteil von Metrologie-Systemen

Wettenberg, 19. März 2025. Die PVA TePla AG (ISIN DE0007461006) hat im Geschäftsjahr 2024 ihre strategischen Ziele konsequent vorangetrieben und ein Umsatzwachstum von 2,5 % auf 270,1 EUR Mio. (VJ: EUR 263,4 Mio.) erzielt. Damit bewies der Technologieanbieter für Hightech-Equipment und -Prozesse in einem wirtschaftlich herausfordernden Marktumfeld erneut seine Innovationskraft und Widerstandsfähigkeit. Eine deutliche Verbesserung erzielte die Gruppe im Berichtszeitraum bei ihrer Profitabilität: Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 15,2 % auf EUR 47,8 Mio. (VJ: EUR 41,5 Mio.) und lag damit im Prognosekorridor von EUR 47 bis 51 Mio. Mit der im vergangenen Jahr vorgestellten „Strategie 2028“ stellt PVA TePla die Weichen für zukünftiges Wachstum: Während für 2025 ein Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau erwartet wird, soll ab 2026 die Dynamik wieder zunehmen. Treiber des Geschäfts bleiben die Megatrends Digitalisierung, Dekarbonisierung und Mobilität. Besonders das Metrologie-Geschäft profitiert von der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Inspektionslösungen zur Qualitätskontrolle in verschiedenen Branchen. Um dieses Potenzial optimal zu nutzen, investiert PVA TePla gezielt in den Ausbau seiner Vertriebs- und Service-Organisationen in Nordamerika und Asien.

„Im vergangenen Jahr haben wir unsere Strategie 2028 verabschiedet und konsequent vorangetrieben. Mit dem Aufbau unseres zentralen Innovationszentrums, dem PVA Technology Hub, haben wir 2024 bereits einen wichtigen Meilenstein erreicht. Jetzt liegt unser Fokus auf dem weiteren Ausbau der Vertriebs- und Service-Infrastrukturen, der Weiterentwicklung unserer Technologien und der organisatorischen Stärkung durch die Erweiterung unseres Teams, um für das anstehende Wachstum ideal aufgestellt zu sein“, erläutert Jalin Ketter, CEO von PVA TePla. „Um unsere gesteckten Ziele zu erreichen, haben wir die Märkte und Regionen mit dem größten Zukunftspotenzial klar definiert. Besonders im Bereich Metrologie haben wir hervorragendes Wachstumspotenzial.“



Bedürfnisse der globalen Kunden im Blick

Asien und Nordamerika sind Schlüsselregionen mit erheblichem Wachstumspotenzial für PVA TePla. Deshalb hat die Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr ihre Aktivitäten in diesen Märkten deutlich ausgeweitet. In Nordamerika ist sie mit drei Hauptstandorten und sechs weiteren Niederlassungen präsent, während sie in Asien bereits in China, Taiwan, Korea und Singapur vertreten ist. Ein weiterer Standort in Japan befindet sich derzeit im Aufbau.

Mit der Stärkung der Vertriebs- und Service-Organisation stellt sich PVA TePla optimal auf die Anforderungen dieser Märkte ein. Für die Produktgruppe Metrology wird das Showroom-Konzept in beiden Regionen weiterentwickelt, um die Kundenansprache zu verbessern. Gleichzeitig bereitete die Gruppe 2024 gezielte Investitionen in die Erweiterung des Serviceteams vor, um ihre Kunden künftig noch besser zu unterstützen – darunter auch ein 24/7-Support für maximale Verfügbarkeit und schnellen Service.



Solide Entwicklung in beiden Segmenten

Mit einem Umsatz von EUR 187,6 Mio. (VJ: EUR 186,1 Mio.) entfielen etwa 70 % des Konzernumsatzes auf das Segment Semiconductor Systems. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 18,2 % auf EUR 40,2 Mio. (VJ: EUR 34,0 Mio.). Daraus ergibt sich eine EBITDA-Marge von 21,4 % nach 18,3 % im Vorjahr.

Das Segment Industrial Systems verzeichnete ein Umsatzwachstum von 6,7 % auf EUR 82,5 Mio. (VJ: EUR 77,4 Mio.) und trug damit mit etwa 30 % zum Konzernumsatz bei. Das EBITDA stieg um 7,4 % von EUR 13,1 Mio. auf EUR 14,1 Mio. Bezogen auf den Umsatz ergibt sich eine EBITDA-Marge von 17,1 % nach 17,0 % im Vorjahr.



Profitabilität deutlich gesteigert

Die PVA TePla-Gruppe steigerte ihr Bruttoergebnis um 13,5 % auf EUR 88,0 Mio. (VJ: EUR 77,5 Mio.). Daraus folgte eine Verbesserung der Bruttomarge auf 32,6 %, die damit den Vorjahreswert von 29,4 % um 3,2 Prozentpunkte übertraf. Die positive Entwicklung resultiert aus einem höheren Anteil margenstarker Metrologie-Systeme sowie Effizienzsteigerungen in der Produktion, darunter optimierte Fertigungsprozesse, kürzere Durchlaufzeiten und verbesserte Einkaufsstrukturen.

Auch das EBITDA auf Konzernebene erhöhte sich mit einem Plus von 15,2 % deutlich auf EUR 47,8 Mio. im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 41,5 Mio. Die EBITDA-Marge übertraf mit 17,7 % erneut spürbar das bereits hohe Niveau des Vorjahres (VJ: 15,8 %). Diese Entwicklung basiert auf moderaten Umsatzzuwächsen, einer höheren Bruttomarge und einer verbesserten Vertriebskostenquote.



Abbau von Lagerbeständen bei Kunden prägt Auftragslage - Kundenbasis verbreitert

Hohe Lagerbestände in der Halbleiterindustrie, unter anderem bei Chipherstellern, haben die Investitionstätigkeiten in neue Produktionsanlagen vorübergehend gebremst. Einige Akteure haben daraufhin ihre Investitionsstrategien angepasst, indem sie geplante Projekte verschoben oder der Nachfrage angepasst haben. Auch der Industriesektor war im vergangenen Jahr in einem schwierigen Marktumfeld von einer allgemeinen Investitionszurückhaltung geprägt.

Diese Entwicklung schlug sich für PVA TePla mit einem Auftragsbestand von EUR 155,6 Mio. (VJ: EUR 278,3 Mio.) zum Stichtag 31. Dezember 2024 nieder. Davon erzielte der Geschäftsbereich Semiconductor Systems EUR 80,8 Mio. (VJ: EUR 174,3 Mio.), während das Segment Industrial Systems mit EUR 74,8 Mio. (VJ: EUR 103,9 Mio.) zum Gesamtbestand beitrug.

Der Auftragseingang belief sich auf EUR 150,6 Mio. und lag damit um 32 % unter dem Vorjahreswert von EUR 221,8 Mio. Dies entspricht einer Book-to-Bill-Ratio (Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz) von 0,56. Im Geschäftsbereich Semiconductor Systems betrug der Auftragseingang EUR 98,8 Mio. (VJ: EUR 142,4 Mio.). Er beinhaltet vor allem Aufträge aus der Halbleiterindustrie für Metrologiesysteme. Im Segment Industrial Systems betrug der Auftragseingang EUR 51,8 Mio. (VJ: EUR 79,4 Mio.), wobei die Aufträge unter anderem aus der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik und der optischen Industrie kamen.

PVA TePla setzte im Rahmen seiner Strategie 2028 im Jahr 2024 auf eine Verbreiterung der Kundenbasis, um sich so unabhängiger von Marktzyklen einzelner Branchen aufzustellen. Dies gelang im abgelaufenen Geschäftsjahr besonders gut im Bereich Metrologie-, der mit seinem starken Wachstum Rückgänge bei den Materiallösungen ausgleichen konnte.



PVA TePla legt im Transformationsjahr 2025 Basis für zukünftiges Wachstum

Im laufenden Jahr treibt PVA TePla die angestoßene Transformation weiter voran und setzt gezielt Maßnahmen zur strategischen Weiterentwicklung um.

Für das Geschäftsjähr 2025 prognostiziert der Vorstand einen in etwa stabilen Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 260 bis 280 Mio. Im Mittelpunkt für das neue Geschäftsjahr steht dabei der strukturelle Ausbau von Personal und Infrastruktur, insbesondere in Vertrieb, Service und Forschung & Entwicklung. Gleichzeitig stärkt diese strategische Ausrichtung die Basis für eine nachhaltige Verbesserung der Bruttomarge: Nachdem sie 2024 bereits auf 32,6 % gestiegen ist, wird im Geschäftsjahr 2025 ein weiterer moderater Anstieg erwartet – insbesondere durch den wachsenden Anteil des Metrologie-Geschäfts im Segment Semiconductor Systems. Diese Wachstumsinitiativen werden das EBITDA im laufenden Geschäftsjahr vorübergehend beeinflussen. In der Folge wird für das Geschäftsjahr 2025 ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen EUR 34 und 39 Mio. erwartet.

Im Rahmen der Strategie 2028 wird PVA TePla das Portfolio durch neue Technologien ergänzen und zusätzliche internationale Märkte erschließen. Dies kann teilweise auch durch gezielte Akquisitionen in strategisch relevanten Bereichen erfolgen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2028 soll ein Umsatzvolumen von rund 500 Mio. EUR erreicht werden.

Über PVA TePla

PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, nass-chemische und optische Verfahren (Metrology).

PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen. Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung, Dekarbonisierung und Mobilität.

PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeitende. PVA TePla ist im SDAX gelistet, die Aktien werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN DE0007461006, WKN 746100).

Kontakt:

Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

PVA TePla AG

Tel: +49(0)641/68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com

