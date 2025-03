Investis liefert starkes Ergebnis in einem ereignisreichen Jahr – Erhöhung der Dividende

Immobilienportfolio mit CHF 2.0 Mia. bewertet – Steigerung der Mieterträge um 21%

Gewinn aus Neubewertungen von CHF 105 Mio.

Erfolgreiche Erhöhung der Eigenkapitalbasis um CHF 310 Mio.

NAV pro Aktie gesteigert auf CHF 117.13 ohne latente Steuern

Erhöhung der Dividende auf CHF 2.60 pro Aktie

Positiver Ausblick





«Ich freue mich, auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückzublicken, in dem wir unseren Fokus auf den Ausbau unseres Immobilienportfolios gerichtet und im vergangenen Sommer unser gesamtes Servicegeschäft gewinnbringend veräussert haben.

Wie angekündigt, haben wir die günstige Marktsituation genutzt und Immobilien in unserem Kernmarkt im Wert von mehr als CHF 370 Mio. akquiriert. Alle erworbenen Objekte befinden sich an attraktiven Standorten, in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Einrichtungen wie Bahnhöfen, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten. Dank der hohen Qualität unseres Portfolios und sinkender Zinsen konnten wir wieder beträchtliche Aufwertungsgewinne realisieren.

Unser strategisch günstiges Timing, 2022 einen Teil unseres Portfolios zu verkaufen und 2024 zu markant niedrigeren Preisen vergleichbare Objekte zu kaufen, hat die Ertragskraft gesteigert und zusätzlichen Mehrwert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre geschaffen. Unsere weiterhin sehr solide Bilanz bildet eine starke Basis für zukünftiges Wachstum.

Mit diesen Ergebnissen bin ich äusserst zufrieden», betont Stéphane Bonvin, CEO der Investis-Gruppe.

Beeindruckendes Gruppenergebnis, beachtliche Erweiterung des Immobilienportfolios

Der Umsatz der Gruppe belief sich im Berichtsjahr auf CHF 152.7 Mio. Der Mietertrag konnten um 21% auf CHF 64.4 Mio. gesteigert werden, auf like-for-like-Basis um ausgezeichnete + 3.4% (Wohnliegenschaften mit sehr guten + 2.0%). Trotz der Zunahme im Segment Properties um CHF 11 Mio. ging der Umsatz der gesamten Gruppe gegenüber dem Vorjahr um 34% zurück. Dieser Rückgang ist ausschliesslich auf den erfolgreichen Verkauf des Segmentes Real Estate Services Mitte 2024 zurückzuführen. Der Sollmietertrag im Portfolio belief sich Ende Jahr auf CHF 78.4 Mio.

Der EBITDA vor Neubewertungen und Veräusserungsgewinnen betrug CHF 48.9 Mio. (Vorjahr: CHF 50.1 Mio.). Aufgrund des tieferen Zinsniveaus, der gestiegenen Cashflows und den zu attraktiven Bewertungen erworbenen Liegenschaften, konnte eine erfreuliche Aufwertung des Portfolios um CHF 104.9 Mio. erzielt werden. Der erfolgreiche Verkauf des Segments Real Estate Services führte zu einem Gewinn von CHF 122.2 Mio. Dieses Segment steuerte bis zum Verkauf per 24. Juni 2024 CHF 90 Mio. an Umsatz und CHF 8.8 Mio. an EBIT bei. Insgesamt resultierte ein sehr erfreulicher EBIT von CHF 274.5 Mio. (CHF -1.5 Mio.).

Da der Gewinn aus der Veräusserung der Real Estate Service-Tochtergesellschaften weitgehend steuerneutral ist, wirkte sich dies positiv auf die Steuerquote und damit auf den Reingewinn aus. Dieser betrug ausgezeichnete CHF 246.5 Mio. (2023: CHF -5.4 Mio.) respektive CHF 19.32 pro Aktie (CHF -0.42). Der Reingewinn ohne Neubewertungseffekte belief sich auf beachtliche CHF 156.5 Mio. (CHF 35.5 Mio.).

Weiterhin sehr solide Kapitalstruktur – LTV bei nach wie vor tiefen 27.6%

Die Bilanzsumme stieg per 31. Dezember 2024 auf CHF 2.1 Mia. (CHF 1.6 Mia.). Trotz dieser deutlichen Ausweitung der Bilanzsumme blieb die Eigenkapitalquote mit 64% unverändert komfortabel, da CHF 310 Mio. zusätzliches Eigenkapital erwirtschaftet werden konnte. Dies entspricht einem Zuwachs von CHF 24.22 pro Aktie. Aus dem Verhältnis zwischen dem Wert des Immobilienportfolios von CHF 1,995 Mio. (CHF 1,518 Mio.) und den zinstragenden Finanzverbindlichkeiten von CHF 551 Mio. (CHF 397 Mio.) resultierte ein Loan-to-value (LTV) von 27.6% (26.2%). Das Portfolio umfasste am Bilanzstichtag 197 Gebäude mit 2,976 Wohneinheiten. Seit dem Börsengang 2016 konnte der Wert des Immobilienportfolios mehr als verdoppelt werden (30.06.2016: CHF 875 Mio.), wobei sich der Verschuldungsgrad im Verhältnis dazu signifikant reduzierte (Abnahme um 10%-Punkte – der LTV lag unmittelbar nach dem IPO bei 38%). Dagegen erhöhte sich das Eigenkapital von damals CHF 563 Mio. auf CHF 1,340 Mio.

Der Nettobuchwert (NAV) pro Aktie ohne latente Steuern konnte auf CHF 117.13 gesteigert werden (per 31.12.2023: CHF 91.68).

Ereignis nach Bilanzstichtag

Im Januar 2025 konnte eine festverzinsliche Obligationenanleihe erfolgreich am Markt platziert werden. Die Anleihe hat ein Volumen von CHF 100 Mio., einen Coupon von 1.10% und eine Laufzeit von drei Jahren bis 14. Februar 2028.

Nachhaltigkeit

Seit letztem Jahr informiert Investis über ihre Aktivitäten und Erfolge in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Corporate Governance. Im Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsstrategie steht die kontinuierliche Reduktion der CO₂-Emissionen. Neben der energetischen Sanierung der Immobilien bleibt auch die Verbesserung des Mieterkomforts eine zentrale Priorität.

Anträge an die Generalversammlung 2025

An der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung vom 6. Mai 2025 wird den Investis-Aktionären eine erhöhte Dividende von CHF 2.60 pro Aktie vorgeschlagen. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich zur Wiederwahl.

Marktumfeld und Ausblick 2025

Der Wohnimmobilienmarkt in der Genferseeregion zeigte sich im Jahr 2024 äusserst dynamisch, beeinflusst durch wirtschaftliche, demografische und regulatorische Faktoren. Aufgrund der internationalen Attraktivität von Genf blieb die Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum konstant, während das begrenzte Angebot aufgrund der knappen Baulandressourcen und der strengen Bauvorschriften weiterhin unter Druck stand. Die Nachfrage nach Mietwohnungen im mittleren Preissegment – insbesondere nach 1- bis 3-Zimmerwohnungen – ist im Jahr 2024 nochmals gestiegen. Junge Berufstätige, Studierende und kleine Haushalte trugen zu einer konstant hohen Nachfrage nach kompakten und erschwinglichen Wohnungen bei, die durch den demografischen Wandel noch verstärkt wurde. Das Angebot hat sich jedoch nicht im gleichen Ausmass ausgedehnt. Die Neubautätigkeit kann die Nachfrage nicht befriedigen und die Leerstände werden tief bleiben.

Insgesamt bleibt der Wohnimmobilienmarkt in der Genferseeregion anspruchsvoll, aber chancenreich. Durch die Fokussierung auf das Immobilienportfolio, verbunden mit mit einer soliden Bilanz und einer tiefen Verschuldung, ist die Gruppe bestens positioniert, um diese attraktiven Marktbedingungen zu nutzen. Aufgrund der getätigten Zukäufe erwartet Investis für 2025 einen weiteren deutlichen Anstieg der Mieteinnahmen (in einem ähnlichen Rahmen wie die 2024 erzielten +21%).





Präsentation der Jahresergebnisse 2024

Der ausführliche Geschäftsbericht 2024 ist unter https://reports.investisgroup.com/24/ar und auf unserer Webseite verfügbar www.investisgroup.com/investoren/berichterstattung .

