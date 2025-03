EQS-News: Amadeus Fire Ag veröffentlicht den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025

EQS-News: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Prognose/Planzahlen

Erläuterungen zum Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025



Frankfurt am Main, 20. März 2025

Die Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard, SDAX) rechnet im Jahr 2025 mit keiner wesentlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Eine schnelle Belebung des Marktumfelds wird nicht erwartet.

Basierend auf dem abnehmenden Ergebnistrend im Verlauf des Jahres 2024, der Geschäftsentwicklung in den Monaten November 2024 bis Februar 2025 und der anhaltend negativen Stimmungslage der Unternehmen in Deutschland ergibt sich der nachfolgende Ausblick.

Die Amadeus Fire Group erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in einer Bandbreite zwischen 387 bis 417 Mio. €. Das entspricht einem gemittelten Rückgang gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 von rund acht Prozent.

Das operative EBITA* des Geschäftsjahres 2025 wird in einer Bandbreite von 36 bis 44 Mio. € erwartet; das entspricht einem gemittelten Rückgang von rund 28 Prozent. Auf Basis der genannten Erwartungen läge die operative EBITA*-Marge bei rund zehn Prozent.

Mittelfristig ist die Amadeus Fire Group, angesichts des weiterhin anhaltenden Fachkräftemangels, des fortschreitenden demografischen Wandels sowie des hohen Bedarfs an beruflichen Qualifikationen, in einem sich dynamisch wandelnden Arbeitsmarkt gut positioniert. 2025 wird aber noch einmal ein herausforderndes Geschäftsjahr.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit rund vier Jahren in einer außergewöhnlich langen Phase der wirtschaftlichen Stagnation. Das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) pendelt seit dem 3. Quartal 2021 konsequent und ausschließlich um die Nulllinie. Industrie- und Exportprobleme stellen weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Gleichzeitig erschweren eine unsichere geopolitische Lage, eine wieder ansteigende Inflation sowie restriktive Finanzierungsbedingungen eine schnelle wirtschaftliche Erholung.

Der fortschreitende Beschäftigungsrückgang setzt den Arbeitsmarkt unter Druck, sodass die Arbeitslosenquote im Januar 2025 auf 6,4 Prozent anstieg, nach einem Anstieg auf 6,0 Prozent im Vormonat Dezember 2024, während die Nachfrage nach Arbeitskräften deutlich sank. Erstmalig seit längerer Zeit erreicht die Anzahl der Arbeitslosen in Deutschland rund 3,0 Millionen, trotz eines andererseits hohen Standes an Beschäftigten. Besonders betroffen sind erneut das Verarbeitende Gewerbe und Unternehmensdienstleistungen.

Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, sind gezielte wirtschaftspolitische Maßnahmen erforderlich. Dazu gehören Reformen zur Stärkung der Industrie, Maßnahmen zur Fachkräftesicherung sowie Investitionen in Digitalisierung und Infrastruktur. Die deutsche Wirtschaft benötigt eine klare wirtschaftspolitische Strategie, um sich aus der aktuellen Stagnation zu befreien und wieder auf einen nachhaltigeren Wachstumspfad zu gelangen.

Die Marktchancen des Segments Personaldienstleistungen sind mittelfristig weiterhin grundsätzlich positiv einzuschätzen. Ein enger Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte unterstützt das Geschäftsmodell von Amadeus Fire. Die Unternehmen agieren spürbar zurückhaltend bei der Besetzung von neuen oder offenen Positionen und auch die Wechselbereitschaft der Kandidaten ist weiterhin als gehemmt zu betrachten. Zudem hat sich die Konvertierung von Anfragen in erfolgreiche Platzierungen in der Zeitarbeit und in der Personalvermittlung im Verlauf des Jahres 2024 zunehmend verschlechtert. Der Abschwung und Nachfragerückgang aufgrund des zunehmend schlechter werdenden Geschäftsklimas ist mittlerweile auch in den für die Amadeus Fire Group relevanten kaufmännischen und IT-Berufsgruppen angekommen. Die absolute Dringlichkeit, eine frei gewordene Stelle wieder zu besetzen, ist in Zeiten der wirtschaftlichen Unsicherheit naturgemäß deutlich schwächer ausgeprägt.

Das grundsätzliche Ziel, in jedem Jahr die Vertriebs- und Rekrutierungsorganisation innerhalb der 22 bestehenden Niederlassungen nachhaltig zu verstärken, die regionale Marktdurch-dringung weiter voranzutreiben und die eigene Marktposition weiter zu verbessern, ist angesichts des vorherrschenden Geschäftsklimas für das Jahr 2025, bezogen auf den Ausbau, nicht vorgesehen. Es wird mit einem geringeren Personalbestand als im Vorjahresvergleich gerechnet. Im Jahr 2025 wird der Fokus der Aktivitäten verstärkt auf die Steigerung der Effizienz und Produktivität der bestehenden Organisation ausgerichtet sein.

Die Kosten für Vertrieb, Verwaltung und Marketing sollten sich im Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich weitgehend gleichlaufend mit dem Geschäftsverlauf entwickeln. Allerdings bleiben wie im Vorjahr die IT-Investitionen im Jahr 2025 hoch, um die Verbesserung von Systemen und Prozessen weiter voranzutreiben.

Das kontinuierlich wachsende Segment der Weiterbildung gliedert sich in die relevanten Teilmärkte für geförderte Weiterbildung (B2G), Weiterbildung im Unternehmenskunden-Bereich (B2B) und den Bereich der individuellen Weiterbildungsprogramme für Privat-personen (B2C). Die geförderte Weiterbildung (B2G) erwartet nach der positiven Umsatz-entwicklung 2024 ein leichtes weiteres Wachstum, das trotz der teilweisen Einschränkungen in der Sichtbarkeit auf der Informationsplattform der Bundesagentur für Arbeit durch die weitere Entwicklung der Schulungsorganisation und -umgebung sowie die Erneuerung der Lern-Infrastruktur vorangetrieben wird. Der Ausbau der Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowie die konsequente Ausweitung des Lehrgangs- und Seminarangebots an wirtschafts-starken Standorten mit eigenen Schulungsräumlichkeiten, multimedialen und digitalen Schulungskonzepten soll weitere Marktanteile hinzugewinnen. Die Bereiche der Firmen-kunden (B2B) und der selbstzahlenden Privatpersonen (B2C) erwarten tendenziell konstante bis leicht steigende Umsätze.

Signifikante Investitionsfelder im Segment Weiterbildung sind ebenfalls der Ausbau der IT-Infrastruktur, die Weiterentwicklung der Schulungsraum- und Teilnehmertechnik und der digitalen Lernumgebung. Ziel der Investitionsaktivitäten ist zum Einen, eine weitere Qualitätssteigerung des Bildungsangebots für sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erreichen und zum Anderen, die Weiterbildungsprozesse systematisch noch weiter zu verbessern und zu digitalisieren. Weiterhin sind Ressourcen vorgesehen, neue Weiterbildungsprodukte selbst zu initialisieren sowie strukturiert Chancen für anorganisches Wachstum zu identifizieren und voranzutreiben. Die prognostizierte Entwicklung des Segments Weiterbildung basiert auf rein organischem Zuwachs, potenzielle Akquisitionen sind darin nicht enthalten.

* Definition des operativen EBITA der Amadeus Fire Group siehe im Geschäftsbericht 2023 die erste Fußnote auf Seite 3.



Veröffentlichung des Konzernjahresabschlusses 2024 am 26. März 2025 nach Börsenschluss.

Die Einwahldaten zum erläuternden Conference Call am 27. März 2025 um 08:30 Uhr MEZ erhalten Sie per separater Einladung.



Die korrespondierende ad-hoc-Mitteilung ist auf unserer Homepage unter:

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/news/ veröffentlicht.

Kontakt:

Jörg Peters

Leiter Investor Relations

jpeters@amadeus-fire.de

+49 (0)69 96 87 61 80

