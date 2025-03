Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG 20.03.2025 / 15:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG Unternehmen: Netfonds AG ISIN: DE000A4DFAM8 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.03.2025 Kursziel: 67,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Erwartete Skalierung setzt ein - Starker Ergebnissprung dürfte in 2025 wiederholt werden Netfonds hat gestern vorl. FY-Zahlen berichtet, die die erwarteten Skaleneffekte und den damit verbundenen deutlichen Ergebnissprung widerspiegeln. Insgesamt lagen die Zahlen umsatzseitig über unseren Erwartungen, während wir ein noch höheres EBITDA prognostiziert hatten. Dabei profitierte NF4 mit seinem größtenteils Asset-abhängigen Geschäftsmodell von der Börsenentwicklung sowie von Mittelzuflüssen. Dadurch stellte der Investmentbereich den primären Wachstumstreiber dar (>20% yoy). Der Versicherungsbereich, der insgesamt hinter unseren hohen Erwartungen zurückblieb, konnte mit >10% yoy zulegen. Angesichts signifikanter IT-seitiger Fortschritte für die effiziente Skalierung des Bereichs gehen wir zukünftig von einer erneuten Beschleunigung d. Wachstums aus. In '25 erwartet NF4 ein Wachstum der Netto-Erlöse von >10% yoy auf >50 Mio. EUR und eine überproportionale Steigerung des EBITDA. Wir halten dies angesichts der seit Jahresbeginn starken Entwicklung vieler europäischer Märkte, der 'nur' einstelligen Verluste großer US-Indizes sowie der Roll-over-Effekte der in 2024 unterjährig erworbenen Targets für realistisch und erwarten neben einem erfolgreichen Q1 auch im FY einen deutlichen EBITDA-Sprung. Zudem könnten weitere Übernahmen von Fund of Funds-Strukturen bzw. Fondsinitiatoren erfolgen, da NF4 durch die Ende 2024 platzierte Anleihe über weitere M&A-Firepower verfügt. [Tabelle] Netfonds mit Umsatzrekord und starkem EBITDA in Q4: Wie erwartet hat Netfonds im wichtigen Abschlussquartal ein deutliches Plus bei den Netto-Erlösen erzielen können, was angesichts weitgehend stabiler operativer Kosten zu einem EBITDA von 3,6 Mio. EUR führte (Vj.: 1,7 Mio. EUR). Dabei dürfte das Q4 bereits negativ durch die Bildung einer Rückstellung i.H.v. 0,7 Mio. EUR für mögliche Rechtsrisiken aus 2021 sowie durch niedrige sechsstellige Kosten im Zusammenhang mit der Anleihe-Emission beeinflusst worden sein, sodass sich das bereinigte Q4-EBITDA sogar auf ca. 4,5 Mio. EUR belaufen würde. Höhere Asset-Base und anorganische Effekte dürften zu deutlich steigendem EBITDA führen: Neben dem organischen Umsatz- und Ergebniswachstum, dass sich aus der höheren Asset-Basis und erwarteten Nettozuflüssen speisen sollte, wird Netfonds in 2025 auch durch die ganzjährige Konsolidierung zweier Übernahmen im Asset Management-Bereich sowie des Fondsvermittlungsgeschäft der ehemaligen Tochter NSI profitieren. Zusätzlich erwarb NF4 zum Jahreswechsel einen weiteren Fondsinitiator, der u.E. ein EBITDA von ~1 Mio. EUR beisteuern könnte. In der Folge erwarten wir ein EBITDA von 12,8 Mio. EUR, wobei unsere Prognoseanpassungen primär höhere Abschreibungen sowie ein schwächeres Finanzergebnis (Zinskosten Anleihe) beinhalten. Fazit: Netfonds hat 2024 mit einem starken Q4 abgeschlossen und dürfte das EBITDA in einem konstanten bzw. leicht verbesserten Kapitalmarktumfeld auch 2025 deutlich steigern. Wir bestätigen unser Rating und unser Kursziel i.H.v. 67,00 EUR. 