Original-Research: ÖKOWORLD AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: ÖKOWORLD AG - von BankM AG 11.06.2025 / 16:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu ÖKOWORLD AG Unternehmen: ÖKOWORLD AG ISIN: DE0005408686 Anlass der Studie: GB 2024, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.06.2025 Kursziel: EUR 41,22 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker Abflüsse belasten AUM und 2025er KPIs - Strategieüberarbeitung soll Trend umkehren Die ÖKOWORLD AG (ISIN DE0005408686, Open Market, VVV3 GY) hat das Geschäftsjahr 2024 - wie vorläufig berichtet - gerade im Hinblick auf die Profitabilität erfolgreich abgeschlossen. Während der Umsatz auf 62,25 Mio. (-2,1%) zurück ging, steigerte sich das Konzernergebnis (auch bedingt durch geringeren Marketingaufwand) um 24,3% auf EUR 26,81 Mio. Obwohl alle fünf ÖKOWORLD-Fonds in 2024 eine positive Wertentwicklung zeigten, konnten Nettoabflüsse in 2024 nicht verhindert werden. Diese setzten sich in den ersten 4 Monaten 2025 fort (begleitet von einem international schwächeren Börsenumfeld) und führten zu einer Gewinnwarnung. Wir haben unsere Schätzungen überarbeitet, bleiben im Vorfeld des Kapitalmarkttages (10.9.2025 in Frankfurt/M.) zunächst aber vorsichtig - wir gehen für 2025 und 2026 also von einer Fortsetzung der Abflüsse und ab 2027 von stabilen AUM aus. Fundamental bleibt ÖKOWORLD aber attraktiv (Dividendenrendite 2025: 6%; 2025er KGVe: knapp 12, vor allem, wenn man (wie wir) davon ausgeht, dass es der Gesellschaft gelingt, durch strategische Weichenstellungen die Abflüsse aus den Fonds mittelfristig zu stoppen. Unsere Fundamentalanalyse ergibt einen Wert von EUR 41,90, die Peer Group-Analyse auf Basis 2025 und 2026 im Mittel einen Wert von EUR 40,54. Zu gleichen Teilen gewichtet resultiert ein Fairer Wert pro Aktie von EUR 41,22. Wir stufen die Aktie weiterhin mit "Kaufen" ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32840.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

