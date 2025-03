TAGESVORSCHAU: Termine am 20. März 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. März 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 NOR: Equinor, Geschäftsbericht sowie Investor Update on Equinor's Energy Transition Plan 2025 07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Krones, Geschäftsbericht (13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 LUX: SAF Holland, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen 07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (10.30 h Call) 07:30 DEU: SGL Carbon, Jahreszahlen (14.00 h Bilanz-Pk) 07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen 08:00 LUX: RTL Group, Jahreszahlen (9.00 h Pk) 09:30 DEU: HelloFresh, Capital Markets Day 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Jahreszahlen (16.00 h Analystencall) 10:30 CHE: Givaudan, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert) 12:30 CHN: PDD Holding, Jahreszahlen 15:00 FIN: Stora Enso, Hauptversammlung 18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung 21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen 21:15 USA: Nike, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht DEU: Teamviewer, Geschäftsbericht USA: Micron Technology, Q2-Zahlen GBR: Morgan Stanley European Financials Conference, London (bis 20.3.25) u.a. mit Unicredit, Münchener Rück, Deutsche Börse, Deutsche Bank, Talanx, Commerzbank TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 3/25 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 2/25 08:00 DEU: Destatis: PKW-Exporte, Jahr 2024 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 2/25 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/25 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid 10:00 POL: Industrieproduktion 2/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 2/25 11:00 EUR: Bauproduktion 1/25 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 3/25 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/24 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/25 15:00 USA: Frühindikator 2/25 15:00 USA: Wiederverkäufe bestehender Häuser 2/25 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Möbelindustrie: Umsätze, Beschäftigte, Produktion sowie Einzelhandel mit Möbeln, 2024 und Januar 2025 09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht entscheidet über die angemessene Vergütung für einen freigestellten Betriebsrat im VW-Konzern 13:45 DEU: EU-Kommissar Stéphane Séjourné erläutert im Rahmen eines Werksbesuchs von Thyssenkrupp Steel den EU-Steel Action Plan (ab 15.15 Uhr) 15:15 DEU: Bundesforschungsminister Cem Özdemir besucht die Elektrolyseur-Fabrik für Elektrolyseure von Siemens Energy und Air Liquide zum Thema Wasserstoff-Hochlauf 18:00 DEU: Veranstaltung Bund der Steuerzahler zu den Folgen der Bundestagswahl, Mühldorf am Inn BEL: EU-Gipfel, Brüssel USA: Anhörung zum Ausschluss der US-Nachrichtenagentur AP von bestimmten Veranstaltungen im Weißen Haus, Washington HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

