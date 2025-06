WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. Juni 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 13. Juni 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung (online) 13:15 USA: The Campbell Company, Q3-Zahlen 13:00 DEU: Pk und Festakt anlässlich des 175-jährigen Bestehens der Heidelberger Druckmaschinen AG (13.00 Pk u.a. mit Update über die aktuelle Strategie des Unternehmens und Ausblick auf Zukunftstrends, mit den Vorständen Jürgen Otto und David Schmedding und 14.30 Festakt) 17:00 USA: UnitedHealth Group, Hauptversammlung DEU: Heidelberger Druck, Kapitalmarkttag DEU: Geratherm Geschäftsbericht 2024, Geratal TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 01:50 JPN: Investitionen Q1/25 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 4/25 09:00 CHE: BIP Q1/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Hypothekenzusagen 4/25 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 4/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Kapitalmarktkonferenz 2025 der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main 11:00 FRA: OECD-Bericht zur Widerstandsfähigkeit von Lieferketten 11:00 DEU: Pk des Maschinenbauverbands VDMA und der Messe München zur Robotik in Deutschland 13:00 DEU: Vorstellung des Friedensgutachtens 2025 durch vier deutsche Friedens- und Konfliktforschungsinstitute, Berlin DEU: 26. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin DEU: Beginn zweitägige Hamburg Sustainability Conference (HSC) (bis 3.6.25) CHE: ILO-Jahrestagung, Genf Die 187 Mitgliedsländer der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kommen einmal im Jahr zu ihrem Jahrestreffen zusammen. Die ILO beschäftigt sich unter anderem mit den Rechten von Arbeitnehmern. LTU: Treffen der sogenannten Bukarest-9-Gruppe Das Gipfeltreffen der Länder an der Nato-Ostflanke dient der Abstimmung und Vorbereitung auf den Nato-Gipfel in Den Haag. Daran teilnehmen sollen auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky. GBR: JPM European Automotive Conference u.a. mit Volkswagen, Continental, Traton (bis 3.6.25) IND: IATA Generalversammlung Neu Delhi (81st AGM and World Air Transport Summit, New Delhi, India 1-3 June) HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: British American Tobacco, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DFV Deutsche Familienversicherung, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung in Pfedelbach 10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung in München 10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung in Berlin 10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M. 11:00 CHE: Julius Bär, Strategy Update 11:00 ESP: Amadeus IT, Hauptversammlung 14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung in Offenburg TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: General Motors, Hauptversammlung USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen USA: Kfz-Absatz 5/25 TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 5/25 08:30 HUN: BIP Q1/25 (endgültig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 5/25 09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung und Abschluss zweitägige Hamburg Sustainability Conference (HSC), Hamburg + Rede von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) DEU: European Economic Conference: Die Zukunft Europas beginnt jetzt, Berlin U.a. mit Jens Spahn (CDU/CSU), Andreas Mundt (Bundeskartellamt), Andrea Casaluci (CEO, Pirelli), Britta Haßelmann (Grüne). 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Rückzahlungsansprüche für Kontoführungsgebühren, Karlsruhe 18:00 DEU: «Frankfurter Bankentag» des Bankenverbandes Mitte u.a. mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Lutz Lienenkämper und Commerzbank-Personalvorständin Sabine Mlnarsky, Frankfurt GBR: JPM European Automotive Conference u.a. mit Mercedes-Benz, Daimler Truck, Schaeffler (bis 3.6.25) FRA: BNP Paribas Exane CEO conference - 2025 (bis 5.6.25) u.a. mit Qiagen, Zalando, Vonovia, Siemens Healthineers, Infineon; Nemetschek, Covestro, BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel FRA: OECD-Ministertreffen zur Vorstellung des Wirtschaftsausblicks, Paris (bis 4.6.) HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen 09:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online) 09:00 LUX: Stabilus, Capital Markets Day 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang April 2025 10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung in Oldenburg 10:00 DEU: Mediclin, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung in Garbsen 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung in Würzburg 19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung SWE: Autoliv, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 CZS: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Industrieproduktion 4/25 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 5/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 5/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 5/25 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 5/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Heizen mit Wärmepumpen: Neubauten nach Heizenergie, Produktion, Außenhandel, Jahr 2024 DEU: BDEW Kongress 2025 «Mehr als Energie», Berlin FRA: BNP Paribas Exane CEO conference - 2025 (bis 5.6.25) u.a. mit Deutsche Börse, Symrise, EssilorLuxottica, Volkswagen, Evonik, Continental, Bayer DEU: Wirtschaftsministerkonferenz (WMK), Stuttgart --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen 10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Exasol, Hauptversammlung (online) 10:00 FRA: Saint-Gobain, Hauptversammlung 15:30 USA: Walmart, Hauptversammlung 17:30 USA: PayPal, Hauptversammlung 19:00 USA: Lyft, Hauptversammlung 20:00 USA: Salesforce, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE INT: Broadcom, Inc., Q2-Zahlen USA: Ciena Corporation, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 5/25 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 5/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/25 08:00 DEU: Umsatz im verarbeitenden Gewerbe 4/25 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 4/25 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/25 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q1/25 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid 14:30 USA: Handelsbilanz 4/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Tag der Kreislaufwirtschaft des Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (BDE), Berlin 10:00 DEU: BGH verhandelt zu Werbung mit Payback-Punkten beim Kauf von Hörgeräten, Karlsruhe FRA: BNP Paribas Exane CEO conference - 2025 (bis 6.6.25) u.a. mit Traton, Alstom DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Berlin BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel LUX: Treffen der EU-Verkehrsminister, Luxemburg HINWEIS DNK: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung 17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung 18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung FRA: Dassault Systemes, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 4/25 (vorläufig) 07:00 EST: Verbraucherpreise 5/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 4/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 4/25 08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Quartal 2025 08:00 ROU: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: Industrieproduktion 4/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 4/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 4/25 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 5/25 11:00 DEU: Bundesbank Konjunkturprognose 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 4/25 11:00 EUR: BIP Q1/25 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q1/25 (endgültig) 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/25 21:00 USA: Konsumentenkredite 4/25 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation FRA: BNP Paribas Exane CEO conference - 2025 (bis 6.6.25) HINWEIS KOR/SWE: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR CHN: Im- und Exporte 5/25 01:50 JPN: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 4/25 01:50 JPN: Handelsbilanz 4/25 03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/25 03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/25 08:00 LTU: Verbraucherpreise 5/25 12:00 IRL: Industrieproduktion 4/25 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 4/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE USA: 25. Apple-Entwicklerkonferenz WWDC HINWEIS CHE / DNK / NOR: Feiertag, Börsen geschlossen DEU: Feiertag Pfingstmontag, Börse geöffnet --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 17:00 USA: Boeing Auslieferungen 5/25 USA: Deere & Co, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Industrieproduktion 4/25 08:00 DEU: Arbeitskosten Q1/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/25 08:00 DNK: Verbraucherpreise 5/25 08:00 SWE: Industrieaufträge 4/25 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/25 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 5/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 09:00 AUT: Industrieproduktion 4/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 4/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 6/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/25 14:30 UKR: Verbraucherpreise 5/25 14:30 UKR: BIP Q1/25 SONSTIGE TERMINE Goldman Sachs Berlin Annual European Financials Conference (bis 12.6.25) u.a. mit Allfunds Group, Hannover Rück, Scor, Aroundtown, Allianz, Generali --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen 08:45 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung 09:45 DEU: TAG Immobilien, Capital Markets Day 11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung 11:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung 12:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung 14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung 15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung 15:00 USA: Altice USA, Hauptversammlung 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 5/25 14:30 USA: Verbraucherpreise 5/25 14:30 USA: Realeinkommen 5/25 15:00 RUS: Handelsbilanz 4/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/25 SONSTIGE TERMINE 15:00 DEU: Veranstaltung «Für eine effizientere Bankenaufsicht: Klare Spielregeln für SSM und ESAs» des Bundesverbands deutscher Banken, Frankfurt/M. DEU: Goldman Sachs Berlin Annual European Financials Conference u.a. mit Deutsche Börse, Munich Re (bis 12.6.25) BEL: 20. Brussels Forum (bis 12.6.25), Brüssel Diskussionsveranstaltung des German Marshall Fund of the United States (GMF) zu internationalen politischen Themen. --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung 11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung 12:30 GBR: Tesco, Hauptversammlung 14:00 USA: Blackrock, Investor Day 19:00 USA: Zoom Communications, Hauptversammlung 22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/25 08:00 GBR: BIP 4/25 08:00 GBR: Industrieproduktion 4/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 4/25 09:30 DEU: Veröffentlichung der Sommerkonjunkturprognose für Deutschland und die Welt, Kiel 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 14:30 USA: Erzeugerpreise 5/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Autonome Demofahrt mit dem Prototyp des VW ID. Buzz AD durch die Straßen Hamburgs, Hamburg DEU: Goldman Sachs Berlin Annual European Financials Conference u.a. mit Vonovia, CaixaBank (bis 12.6.25) BEL: 20. Brussels Forum (zweiter und letzter Tag), Brüssel Diskussionsveranstaltung des German Marshall Fund of the United States (GMF) zu internationalen politischen Themen. BEL: Konferenz der Internationalen Energieagentur zu Energieeffizienz, Brüssel LUX: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Luxemburg HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/25 10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung in Bielefeld 10:00 AUT: Strabag, Hauptversammlung 10:00 FRA: Atos, Hauptversammlung 16:00 USA: Best Buy, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 4/25 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/25 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 10:00 ITA: Handelsbilanz 4/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 4/25 11:00 EUR: Industrieproduktion 4/25 14:00 POL: Leistungsbilanz 4/25 14:00 POL: Handelsbilanz 4/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Abschluss Innenministerkonferenz (IMK), Bremerhaven LUX: Treffen der EU-Justizminister, Luxemburg ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi