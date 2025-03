WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. April 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 3. April 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: BASF, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Online-Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 3/25 01:50 JPN: Verbraucherpreise 2/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q4 und Jahr 2024 08:45 FRA: Geschäftsklima 3/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/25 10:00 EUR: Leistungsbilanz 1/25 11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 3/25 11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundesrat - mit Abstimmung über Grundgesetzänderung für das Milliarden-Finanzpaket von Union und SPD 09:00 DEU: F.A.Z.-Kongress "Zwischen den Zeilen" u.a. mit Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU Deutschland und Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Zum Auftakt des Kongresses spricht F.A.Z.-Herausgeber Berthold Kohler mit Friedrich Merz zum Thema «Was haben Sie mit Deutschland vor, Herr Merz?». Das Tagesprogramm steht unter dem Leitmotiv «Zukunft gestalten». 10:00 DEU: 6. Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Pk der Volksbanken und Raiffeisenbanken Sachsen-Anhalt zur Geschäftsentwicklung und Markttrends, Magdeburg BEL: Geplanter Abschluss EU-Gipfel nach Beratungen über Ukraine-Hilfe und Wirtschaftslage --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:10 DEU: Hypoport, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert) 11:00 DEU: Debeka-Gruppe, Jahres-Pk, Koblenz 17:45 DEU: Patrizia, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Ströer, Geschätsbericht DEU: Tui, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/25 (vorläufig) 09:00 CHE: SNB: Zahlungsbilanz Q4/24 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 2/25 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/25 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: CFNA-Index 2/25 15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/25 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundesnetzagentur - Beiratssitzung zu Handynetz-Auflagen, Berlin 11:00 DEU: Pk Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH zu Emissionsplanung des Bundes fu?r das 2. Quartal 2025, Frankfurt BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel POL: Informelles EU-Gesundheitsministertreffen, Warschau CHN: Letzter Tag des China Development Forums, Peking --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: TAG Immobilien, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Hornbach Holding, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2024/25 07:03 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Jahreszahlen 10:00 CHE: Kuehne & Nagel, Capital Markets Day 10:00 DEU: NordLB, Jahreszahlen 10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung 11:00 DEU: HUK-Coburg Versicherungsgruppe, Bilanz-Pk, München 12:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Hauptversammlung 13:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung 14:00 CHE: Holcim, Amrize Investor Day 2025 14:00 FRA: Legrand, CSR 14:30 CHE: Schindler, Hauptversammlung 16:00 CHE: Sika AG, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Indus Holding, Capital Markets Day DEU: Heidelberg Materials, Geschäftsbericht DEU: Medios, Geschäftsbericht DEU: Tui, Capital Markets Day CHE: DSM-Firmenich, Sustainability Investor Event 2025 CHE: Baloise, Jahreszahlen GBR: Shell, Capital Markets Day USA: International Paper, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/25 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/25 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 3/25 10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/25 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/25 15:00 BEL: Geschäftsklima 3/25 15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 2/25 15:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/25 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn Branchen-Treffpunkt der europäischen Robotik- und KI-Szene «European Robotics Forum 2025», Stuttgart DEU: Beginn 109. Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder mit Vorsitz der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Berlin DEU: Mobility Innovation Summit VDA 2025, Berlin 09:30 DEU: 18. Sicherheitstagung «Die Neuvermessung der Welt - Deutschlands Wirtschaft & die Rückkehr der Geopolitik», Berlin 10:00 DEU: Virtuelle Pk Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt zum Jahresbericht 2024 «Saisonarbeit in der Landwirtschaft» 10:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln 17:00 DEU: Bundesbank eröffnet «Europavillon» in Frankfurter Innenstadt an der Mainzer Landstraße 46 fu?r den Austausch mit Bu?rgerinnen und Bu?rgern zu aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen POL: Fortsetzung informelles EU-Gesundheitsministertreffen, Warschau --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown S. A., Jahreszahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen 07:00 DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Jahreszahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Jahreszahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) 09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystencall) 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung 10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung 10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung 10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung 10:00 DEU: Otto, Jahres-Pk, Hamburg 10:00 DEU: Porsche SE (Automobil Holding), Jahreszahlen 12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung 13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung 14:00 CHE: SGS, Hauptversammlung 14:00 GBR: Imperial Brands, Capital Markets Day 16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung 17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Frühindikatoren 1/25 (endgültig) 06:30 NLD: BIP Q4/24 (endgültig) 08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/25 08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 2/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/25 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Frühjahr 2025 09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/25 09:00 ESP: BIP Q4/24 (endgültig) 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/25 (vorläufig) 15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht urteilt zu Solidaritätszuschlag, Karlsruhe 11:00 DEU: Auftakt-Pk der Hannover Messe 2025 13:30 GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London 18:30 DEU: Wirtschafsforum 2025 der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), Ingelheim LIX: Mu?ndliche Verhandlung am EuGH zu Haftungsfragen bei Impfschäden LUX: Kartell beim Handel mit Staatsanleihen? EU-Gericht urteilt u?ber Strafe fu?r UBS, Natixis, UniCredit, Nomura, Bank of America, WestLB (jetzt Portigon) und RBS (jetzt NatWest) BEL: Wöchentliche Sitzung der EU-Kommission, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen 07:00 DEU: Symrise, Jahreszahlen 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Ionos, Jahreszahlen 07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen 2024 (detailliert) 07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Jungheinrich, ahreszahlen 08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen 08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Umsatz 09:00 DEU: B. Braun, Pk zur Geschäftsentwicklung 2024, Melsungen 09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen 09:30 DEU: Helaba, Bilanz-Pk 10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung 10:00 ITA: UniCredit, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung 10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung 11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Jahres-Pk (online) 12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung 13:00 DEU: SunExpress Airlines, Jahres-Pk, Frankfurt/M. 14:00 CHE: Alcon, Capital Markets Day 14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung 20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Takkt, Capital Market Update 2025 (online) DEU: Freenet, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen 2024, Berlin BEL: Umicore, Capital Markets Day LUX: SAF Holland, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Industriegewinne 2/25 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 2/25 13:30 USA: BIP Q4/24 (3. Veröffentlichung) 13:30 USA: Privater Konsum Q4/24 (endgültig) 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 2/25 (vorab) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: BGH entscheidet zu Datenschutz bei Online-Vertrieb von Arzneimitteln, Karlsruhe 09:00 DEU: Pk Bundesverband Neue Energiewirtschaft zu Veröffentlichung einer Studie zur Artenvielfalt in Solarparks, Berlin 09:30 DEU: Video-Pk der Hans-Böckler-Stiftung zur neuen Konjunkturprognose für 2025 und 2026, Düsseldorf 10:00 DEU: Virtuelles Jahrespressegespräch Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., Oberursel 11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Urheberrechtsklage gegen Werbeblocker, Karlsruhe DEU: BGH verhandelt zur urheberrechtlichen Zulässigkeit einer "Cheat-Software" DEU: BGH entscheidet zu Verbandsklagen gegen Datenschutzverstöße 12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche», Frankfurt/M. LUX: Schlussanträge am EuGH zu Apple und dem mutmaßlichen Missbrauch des App-Stores. Apple soll in den Niederlanden seine marktbeherrschende Stellung des App-Stores missbraucht haben. BEL: Treffen der EU-Umweltminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Basler, Jahreszahlen 07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Sixt, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Dürr, Geschäftsbericht 08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen und Analystentreffen 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Geschäftsbericht 09:00 FRA: Credit Agricole, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung 10:00 DEU: Datev eG, Jahreszahlen 11:00 GBR: HSBC Holdings, außerordentliche Hauptversammlung 13:00 CHE: Holcim, Investor Day 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/25 08:00 GBR: BIP Q4/24 (endgültig) 08:00 GBR: Privatkonsum Q4/24 (endgültig) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/24 (endgültig) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 1/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/25 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 4/25 08:45 FRA: Konsumausgaben 2/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 3/25 09:00 CHE: KOF Frühindikator 3/25 09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/25 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/25 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/25 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 3/25 12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 2/25 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/25 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten - Thema Kohäsion, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 31. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Norma Group, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: YouGov, Halbjahreszahlen 14:30 USA: American International Group, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR BGR: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: Industrieproduktion 2/25 (vorläufig) 01.50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/25 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/25 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/25 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 2/25 08:00 DNK: BIP Q4/24 (endgültig) 08:30 HUN: Handelsbilanz 2/25 09:00 CHE: SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/25 11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Tarifvertag zwischen Bahn und EVG läuft aus - Ende der Friedenspflicht DEU: Pilotengewerkschaft VC Cockpit lädt Lufthansa-Management zu Gespräch u?ber Tarif-Fragen ein DEU: Fortsetzung Hannover Messe 2025 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung 09:30 CHE: Oerlikon, Hauptversammlung 10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung 11:00 DEU: Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf 15:00 DEU: Uzin Utz, Online-Konferenz zur Geschäftsentwicklung 2024, Ulm 16:00 CHE: Intershop, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Nasdaq, Hauptversammlung USA: Kfz-Absatz 3/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Abeitslosenquote 2/25 01:50 JPN: Tankan Q1/25 02:30 JPN: Jibun ank PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig) 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 2/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig) 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/35 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/25 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 2/25 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Hannover Messe 2025, Hannover + 14.00 Presserundgang Salzgitter AG 18:00 DEU: Veranstaltung Bund der Steuerzahler: «Aktuelle Fragen zur Steuer- und Finanzpolitik» mit BdSt-Präsident Rolf von Hohenhau, Ainring AUT: OPEC+ will ab heute freiwillige Förderkürzungen schrittweise beenden, Wien CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf INT: EU-Extrazölle auf die Einfuhr amerikanischer Produkte wie Bourbon-Whiskey, Jeans, Motorräder, Boote und Erdnussbutter werden fällig --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Auto1 Group, Geschäftsbericht 09:00 DEU: Drägerwerk, Bilanz-Pk, Lübeck 09:00 DEU: DHL, Capital Markets Day Tag 1 von 2 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Februar 2025, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahreszahlen 11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 13:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung 15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 3/25 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 3/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 11:00 Vorstellung Konjunkturprognose Bankenverband (online) DEU: Fortsetzung Hannover Messe 2025, Hannover DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK), Nürnberg GBR: EU-Bürgerinnen und -Bürger brauchen zur Einreise nach Großbritannien eine Electronic Travel Authorisation (ETA), London POL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten, Warschau --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 3. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Jahres Pk der bundeseigenen «Bad Bank» FMS Wertmanagement zur Abwicklung der Altlasten der Hypo Real Estate (HRE), München 10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung 10:30 DEU: Dachser SE, Jahres-Pk, München 11:00 DEU: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Jahreszahlen 11:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung 12:00 GBR: Rio Tinto, Hauptversammlung 13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Grenke (Q1 Neugeschäft) DEU: DHL, Capital Markets, Tag 2 von 2 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 3/25 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 3/25 08:30 CHE: Verbraucherpreise 3/25 09:00 TUR: Verbraucherpreise 3/25 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 3/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 3/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 3/25 (endgültig) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 3/25 (endgültig) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 3/25 (endgültig) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/25 (endgültig) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/25 14:30 USA: Handelsbilanz 2/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 3/25 (endgültig) 16:00 USA: ISM Services Index 3/25 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pk des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zum Thema Pflanzenschutzmittel, Braunschweig 12:00 DEU: Internationale Handelskonferenz der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit «Decoding BRICS - Beginn einer neuen Weltordnung», Hamburg DEU: Bilanz-Pk KfW-Bankengruppe, Frankfurt/M. DEU: Fortsetzung Hannover Messe 2025, Hannover DEU: Konferenz «Energiewende im Fokus - Transformation gestalten» u. a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Heidelberg BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel POL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten (zweiter und letzter Tag), Warschau UZB: Erstes Gipfeltreffen der EU mit zentralasiatischen Staaten, Samarkand ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ und ab 31. März in MESZ./bwi