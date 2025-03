dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Leicht negative Vorgaben von den US-Börsen dürften am deutschen Aktienmarkt am Freitag abfärben. Der Broker IG indizierte den Dax knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels mit leichten Verlusten bei 22.940 Zählern. Am Vortag hatten Anleger bereits Kursgewinne eingestrichen nach der jüngsten Rally. Das Milliarden-Finanzpaket von Union und SPD steht im Mittelpunkt. Am Freitag muss es im Bundesrat die letzte Hürde nehmen. Wie zuvor schon im Bundestag ist auch in der Länderkammer für die dazu erforderliche Änderung des Grundgesetzes eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag keine klare Richtung gefunden. Nach einem verhaltenen Start schafften es die wichtigsten Indizes nur zeitweise ins Plus - am Ende standen moderate Verluste zu Buche. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,03 Prozent tiefer mit 41.953,32 Punkten. Damit rutschte er knapp unter die zeitweise überwundene 200-Tage-Linie, die wichtig für den langfristigen Trend ist. Eine Trendwende sei fraglich, sagte Eckhard Schulte vom Vermögensverwalter MainSky mit Blick auf den übergeordneten Abwärtstrend der vergangenen vier Wochen. Beobachtern zufolge wachsen am Markt die Zweifel, dass die US-Notenbank Fed noch Spielraum für deutliche Zinssenkungen hat.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Die Sorge vor wirtschaftlichen Verwerfungen im Zuge der US-Zollpolitik lasten weiter auf der Stimmung. Auch die Vorgaben aus den USA sorgten nicht für Rückenwind. In Japan trat der Leitindex Nikkei-225 nach der Feiertagspause am Vortag praktisch auf der Stelle. Der Hang Seng in Hongkong gab zuletzt hingegen deutlich um 2,6 Prozent nach und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien büßte 1,7 Prozent ein.

DAX 22.999,15 -1,24% XDAX 22.972,13 -1,46% EuroSTOXX 50 5.450,93 -1,02% Stoxx50 4.702,56 -0,35% DJIA 41.953,32 -0,03% S&P 500 5.662,89 -0,22% NASDAQ 100 19.677,61 -0,30%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,26 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0826 -0,25% USD/Yen 149,50 0,48% Euro/Yen 161,85 0,24%

BITCOIN:

Bitcoin 84.197 0,05% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 72,26 0,26 USD WTI 68,35 0,28 USD

