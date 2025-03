Kreise: Start der Schlichter im Tarifstreit öffentlicher Dienst

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Scheitern der Tarifgespräche für den öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen beginnt am Montag die Arbeit der Schlichtungskommission. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der Tarifpartner.

Unter Vorsitz des früheren hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) und des ehemaligen Bremer Staatsrats Hans-Henning Lühr soll die Kommission binnen einer Woche einen Kompromiss finden. Es geht um Einkommen und Arbeitszeiten von mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten von der Busfahrerin bis zum Erzieher.

Die Kommission tagt vertraulich an einem unbekannten Ort. Liegt eine Einigungsempfehlung vor, verhandeln wieder die Tarifparteien. Voraussichtlich passiert dies am 5. April. Während der Schlichtung gibt es in diesem Tarifkonflikt keine Warnstreiks.

Gewerkschaften und Arbeitgeber hatten sich in drei zähen Verhandlungsrunden zwar angenähert, aber nicht auf einen Tarifabschluss geeinigt. Ursprünglich forderten die Gewerkschaften Verdi und dbb Beamtenbund acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat, sowie mindestens drei zusätzliche freie Tage im Jahr.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände VKA und das Bundesinnenministerium erklärten dies für nicht finanzierbar. Nach dem letzten Verhandlungsstand erwartete VKA-Präsidentin Karin Welge Kosten von 15 Milliarden Euro verteilt auf zwei Jahre./vsr/DP/mis