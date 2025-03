Dax schlägt Erholungskurs ein - Zölle im Fokus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach den Kursverlusten vom Freitag geht es beim Dax zum Start der neuen Woche wieder nach oben. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag 0,8 Prozent fester bei 23.075,76 Punkten.

Anleger richteten laut Experten bereits den Blick auf die kommende Woche erwarteten neuen US-Zölle. Die Details sind noch unbekannt. "Die Hoffnung der Anleger ist, dass diese gezielter gegen einzelne Branchen gerichtet sind, was den Schaden in der gesamten Wertschöpfungskette des Welthandels geringer ausfallen lassen könnte", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. "Es ist also ein Fall von 'weniger schlimm als befürchtet', der die Kurse heute Morgen auch in Frankfurt steigen lässt. Von Freude über diese Nachricht kann man beileibe nicht sprechen."

Im Rampenlicht bei den Einzelwerten stand Bayer mit einem Kursrutsch von 8,5 Prozent. Im Ringen um Schadensersatzklagen in Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup hat der Leverkusener Agrar- und Pharmakonzern einen Rückschlag erlitten. Eine Jury im US-Bundesstaat Georgia verurteilte Bayer dazu, rund 2,1 Milliarden Dollar an einen Kläger zu zahlen, der angab, durch Roundup an Krebs erkrankt zu sein.

Dagegen legte die Aktie der Indus Holding um zwei Prozent zu. Nach einer gemischten Bilanz 2024 rechnet die Beteiligungsfirma mit einem moderaten Wachstum in diesem Jahr.

