EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG gibt vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt

Pfeiffer Vacuum Technology AG gibt vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt



24.03.2025 / 18:16 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

Pfeiffer Vacuum Technology AG gibt vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt



Asslar, 24. März 2025. Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, gab heute ihre vorläufigen, ungeprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt.

Das Unternehmen erzielte einen Umsatz in Höhe von 884,6 Mio. € (Vorjahr: 956,3 Mio. €). Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Umsatzerlöse, was im Wesentlichen auf herausfordernde Marktbedingungen zurückzuführen ist.

Das Betriebsergebnis (EBIT) sank auf 57,9 Mio. € (Vorjahr: 108,7 Mio. €) und die EBIT-Marge lag bei 6,5 % (Vorjahr: 11,4 %). Das operative Ergebnis wurde durch negative Skaleneffekte vor dem Hintergrund der schwächeren Umsatzentwicklung und erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der globalen IT-Infrastruktur belastet.

Die Veröffentlichung des testierten Konzernabschlusses ist für den 31. März 2025 geplant.

Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations

Heide Erickson

T +49 6441 802 1360

Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.com



Über Pfeiffer Vacuum Technology AG



Die börsennotierte Pfeiffer Vacuum Technology AG (Börsenkürzel: PFV, ISIN DE0006916604) tritt am Markt als Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions auf und bietet ein komplettes Portfolio an Vakuumpumpen, Lecksuchern, Mess- und Analysegeräten, Bauteilen sowie Vakuumkammern und -systemen. Seit Erfindung der Turbopumpe steht Pfeiffer für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung sowie Halbleiter und Zukunftstechnologien.

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG gehört zur Busch Group, einem der weltweit größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint die Busch Group die drei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions und centrotherm clean solutions. Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland– Frankreich– Schweiz.



Mehr Informationen finden Sie unter https://ir.pfeiffer-vacuum.com.

