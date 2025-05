Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: technotrans SE - von Montega AG 28.05.2025 / 10:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu technotrans SE Unternehmen: technotrans SE ISIN: DE000A0XYGA7 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 28.05.2025 Kursziel: 31,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Coole Technik, heiße Märkte - technotrans als Enabler der Digitalisierung und Dekarbonisierung technotrans ist ein Technologieführer im Bereich industrieller Thermomanagementsysteme. Seit der Gründung im Jahr 1970 hat das Unternehmen ausgehend von Feuchtmittelaufbereitungsgeräten für die Print-Industrie kontinuierlich neue Anwendungsfelder und Märkte erschlossen und sich dabei als Marktführer für Lösungen in einer Vielzahl von Anwendungen etabliert. Dabei adressiert der Konzern mit seinen Anlagen hochattraktive Wachstumsmärkte wie E-Mobilität & Datacenter (Fokusmarkt: Energy Management) sowie die Bereiche Print, Plastics, Healthcare & Analysis und Laser. Der Gesamtmarkt für Thermomanagementsysteme dürfte zudem aufgrund steigender Anforderungen an Leistungselektronik und Energieeffizienz zunehmend an Bedeutung gewinnen und langfristig signifikante Zuwachsraten verzeichnen. Das Wachstum des globalen Thermomanagement-Marktes wird vom Research-Institut Fortune Business Insights mit jährlich 6,1% p.a. bis 2032 taxiert. Die starke Marktposition in den erwähnten Branchen dürfte technotrans dank einer sehr guten Wettbewerbsqualität, die sich in einer hohen Innovationskraft und Qualitätsführerschaft sowie langjährigen Kundenbeziehungen und daraus folgend in hohen Markteintrittsbarrieren manifestiert, zu deutlichem Wachstum verhelfen. So verzeichnete technotrans in den vergangenen zehn Jahren sowohl organisch als auch anorganisch durchschnittliche Umsatzzuwächse von 7,8% p.a. Zuletzt musste das Unternehmen jedoch aufgrund des konjunkturellen Gegenwinds im vergangenen Jahr einen Erlösrückgang hinnehmen und die Mittelfristziele für 2025 korrigieren. Sowohl für das laufende Jahr als auch die Folgejahre erwarten wir eine Rückkehr auf den Wachstumspfad und Erlöse i.H.v. 329,2 Mio. EUR zum Ende des Detailplanungszeitraums (CAGR 2024-2028e: 8,4%), angetrieben durch ein überdurchschnittliches Wachstum im Fokusmarkt Energy Management sowie einer sukzessiven Erholung aller weiteren Fokusmärkte mit Ausnahme von Laser, in welchem wir in Teilbereichen hohen Konkurrenzdruck sehen. Durch die Neuaufstellung der Organisation im Rahmen des Anfang 2024 eingeführten Effizienzprogramms ttSprint gehen wir davon aus, dass der dynamische Top LineAnstieg bei unterdurchschnittlich steigenden Vertriebs- und Verwaltungskosten zu einer deutlichen Expansion der EBIT-Marge um 5,1 PP ggü. 2024 auf ein attraktives Niveau von 10,3% in 2028 führen wird. Der Free Cashflow sollte getrieben von einer positiven Ergebnisentwicklung trotz des notwendigen Working Capital-Aufbaus auf bis zu 19,5 Mio. EUR im Jahr 2028 ansteigen. Im laufenden Geschäftsjahr erwartet der Vorstand einen Erlösanstieg auf 245-265 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 7-9%. Wir positionieren uns umsatz- und ergebnisseitig in der oberen Hälfte dieser Spanne. Fazit: technotrans hat mit der frühzeitigen Positionierung im Zukunftsmarkt Energy Management sowie dem Effizienzprogramm ttSprint die Weichen für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren gestellt. Das Unternehmen profitiert von den Megatrends Digitalisierung & Dekarbonisierung und ermöglicht durch den Einsatz von Thermomanagementsystemen eine Vielzahl von Anwendungen. Die Bewertung erscheint mit einem EV/EBIT 2025e von 6,8 und einem KGV 2025e von 9,8 äußerst attraktiv in Hinblick auf die prognostizierten Wachstumsaussichten, sodass wir die Aktie mit dem Rating 'Kaufen' und einem Kursziel von 31,00 EUR in unsere Coverage aufnehmen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32742.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2146814 28.05.2025 CET/CEST °