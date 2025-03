EQS-News: vbw Pressemitteilung anlässlich der vbw JugendWerkstatt: Dialog mit der Generation Z zur Arbeit der Zukunft

Emittent / Herausgeber: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Dialog mit der Generation Z zur Arbeit der Zukunft

Brossardt: „Anforderungen an Arbeit wechseln von Generation zu Generation“

(München, 24.03.2025). Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. hat im Rahmen der vbw JugendWerkstatt Jugendliche zu einem Dialog über die Zukunft der Arbeit eingeladen. Vom 21. bis 23. März 2025 fand dazu eine Reihe von Workshops mit einer Zufallsauswahl von 25 Teilnehmern im Alter von 16 bis 25 Jahren statt, die stellvertretend für die Generation Z und die Jugend Bayerns stehen.

vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt zieht ein positives Fazit zu dem Austausch: „Ich bin begeistert von dem Engagement und der Motivation der jungen Menschen und ich bin dankbar für die Eindrücke und Einblicke, die sie mit uns geteilt haben. Ich freue mich auf die Fortsetzung des Dialogs."

Ziel der Veranstaltungen war es, die Erwartungen und Vorstellungen der Jugendlichen zur Arbeit der Zukunft einzufangen. Dazu diskutierten die Teilnehmer über Themen wie den Wert von Motivation und Leistung sowie über wesentliche Merkmale der zukünftigen Arbeitswelt.

Mit Blick auf die Jugendlichen betonte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: „Sie sind die Beschäftigten von morgen, manche sogar schon die Beschäftigten von heute, und unsere Gesellschaft wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf Ihre Arbeitsleistung angewiesen sein. Deshalb ist es für uns so wichtig, herauszufinden, was Sie arbeiten wollen, wo Sie arbeiten wollen, wie und wieviel Sie arbeiten wollen und auch wozu. Das Thema ist ein entscheidendes für unsere Unternehmen. Es geht im weitesten Sinne um die Zukunft der Arbeit, und diese Zukunft sind eindeutig Sie!“

Die Ergebnisse werden zudem in die Arbeit der vbw einfließen.

