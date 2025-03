IRW-News: Silver Storm Mining Corp.: Silver Storm reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht für den Silberminenkomplex La Parrilla im mexikanischen Bundesstaat Durango ein

IRW-PRESS: Silver Storm Mining Corp.: Silver Storm reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht für den Silberminenkomplex La Parrilla im mexikanischen Bundesstaat Durango ein

Toronto, Ontario, 24. März 2025 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. (Silver Storm oder das Unternehmen) (TSX.V: SVRS | OTC: SVRSF | FWB: SVR) gibt bekannt, dass es einen unabhängigen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) mit dem Titel Independent Technical Report for the La Parrilla Silver Mine, Durango State, Mexico mit Gültigkeitsdatum vom 31. Dezember 2024 (der technische Bericht) eingereicht hat. Im technischen Bericht wird die Mineralressourcenschätzung für den zu 100 Prozent unternehmenseigenen Silberminenkomplex La Parrilla in Durango, Mexiko, aktualisiert.

Der technische Bericht wurde von SRK Consulting (Canada) Inc. erstellt und kann im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.silverstorm.ca) eingesehen werden.

Eine Zusammenfassung des technischen Berichts wurde detailliert in einer Pressemitteilung vom 11. Februar 2025 mit dem Titel Silver Storm Announces 107% Increase in Indicated Mineral Resources at La Parrilla beschrieben.

Zu den Höhepunkten der aktualisierten Mineralressourcenschätzung gehören:

- 107 % Anstieg der angedeuteten Mineralressourcen von 5,2 Moz AgÄq in der Mineralressourcenschätzung von 2023 auf 10,8 Moz AgÄq1

- 58 % Anstieg der vermuteten Mineralressourcen von 10,3 Moz AgÄq in der Mineralressourcenschätzung von 2023 auf 16,3 Moz AgÄq

- Rund 90 % der angedeuteten und 85 % der vermuteten Mineralressourcentonnage besteht aus Sulphidmineralisierung; 10 % der angedeuteten und 15 % der vermuteten Mineralressourcentonnage besteht aus Oxidmineralisierung

- Silberdominanz: der Bruttometallwert von 66 % der angedeuteten und 69 % der vermuteten aktualisierten Mineralressource wird aus Silber gewonnen

- 23 weitere mineralisierte Strukturen wurden modelliert, darunter mehrere, die zuvor vom früheren Betreiber abgebaut wurden; es besteht erhebliches Wertsteigerungspotenzial

- Gesamte Explorationskosten von 0,22 USD/Unze entdecktes AgÄq

(1) Siehe technischer Bericht und darin enthaltene Mineralressourcenschätzung mit den begleitenden Hinweisen für die zugrundeliegenden Annahmen in der Mineralressourcenschätzung.

Qualifizierter Sachverständiger

Der unabhängige qualifizierte Sachverständige für die Bekanntgabe der Mineralressourcenschätzung ist Dr. David Machuca-Mory, PEng, von SRK Consulting (Canada) Inc. und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Gemäß NI 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ist Bruce Robbins, PGeo, der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Aktienemission zur Tilgung von Verbindlichkeiten

Außerdem berichtet das Unternehmen, dass es eine Vereinbarung über die Schuldenbereinigung mit einem Bohrdienstleister (der Gläubiger) eingegangen ist, um die ausstehenden Verbindlichkeiten des Unternehmens für in der Vergangenheit erbrachte Leistungen des Gläubigers in Höhe von 578.200 $ (die Verbindlichkeiten) durch die Ausgabe von 4.818.333 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem angenommenen Preis von 0,12 $ pro Stammaktie (die Shares for Debt-Transaktion) zu tilgen. Das Board of Directors hat festgelegt, dass es im besten Interesse des Unternehmens ist, die ausstehenden Schulden des Gläubigers durch die Ausgabe von Stammaktien zu tilgen, um die Barmittel des Unternehmens für den laufenden Betrieb zu sparen.

Der Abschluss der Shares for Debt-Transaktion (Aktienemission zur Tilgung von Verbindlichkeiten) unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. verfügt über Silberprojekte in einem fortgeschrittenen Stadium, die sich in Durango (Mexiko) befinden. Im August 2023 schloss Silver Storm die Übernahme des Silberminenkomplexes La Parrilla ab, einem äußerst produktiven Betrieb, der aus einer Mühlenanlage mit 2.000 t/Tag Kapazität sowie fünf Untertageminen und einer Tagebaugrube besteht, die zwischen 2005 und 2019 zusammen 34,3 Millionen Unzen Silberäquivalent produzierten. Das Unternehmen hält auch sämtliche Rechte und Anteile am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberkonzessionen in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Greg McKenzie, President & CEO

Tel: +1 (416) 504-2024

greg.mckenzie@silverstorm.ca

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsorientiert und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle von fachlichen und wissenschaftlichen Informationen) das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem die geschätzten Mineralressourcen von La Parrilla und die zukünftigen Explorationsergebnisse sowie der Abschluss der Shares for Debt-Transaktion.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben das Unternehmen und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle von technischen und wissenschaftlichen Informationen) mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich der Annahme, dass sich die Finanzlage und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern, dass die zukünftigen Metallpreise sowie die Nachfrage und die Marktaussichten für Metalle stabil bleiben oder sich verbessern, dass das Management in der Lage ist, seine Geschäftsstrategie umzusetzen und dass keine unerwarteten oder nachteiligen regulatorischen Änderungen in Bezug auf La Parrilla eintreten. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken entwickelt. Dazu zählen unter anderem, aber nicht ausschließlich, die Tatsache, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die aktuellen und zukünftigen Explorationsprogramme des Unternehmens die Basis der Mineralressourcen vergrößern oder das Vertrauen in die Mineralressourcen erhöhen werden, das Risiko, dass sich die oben genannten Annahmen als ungültig oder unzuverlässig erweisen, das Risiko, dass das Unternehmen sein Ziel, La Parrilla wieder in Produktion zu bringen, nicht erreichen kann; die Fähigkeit des Unternehmens, die behördlichen Genehmigungen für den Abschluss der Shares for Debt-Transaktion zu erhalten; die Marktbedingungen und die Volatilität sowie die globalen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der erhöhten Volatilität und der potenziell negativen Bedingungen für die Kapitalbeschaffung, die sich aus dem Fortbestehen oder der Eskalation der COVID-19-Pandemie ergeben, das Risiko der Verzögerung und/oder Einstellung geplanter Arbeiten oder Änderungen der finanziellen Lage des Unternehmens und der Entwicklungspläne; Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Daten (auch in Bezug auf mineralisiertes Material von Dritten) hinsichtlich der Geologie, des Gehalts und der Kontinuität von Mineralvorkommen, der Ungewissheit der Geologie, des Gehalts und der Kontinuität von Mineralvorkommen und des Risikos unerwarteter Schwankungen der Mineralressourcen, des Gehalts und/oder der Gewinnungsraten; Risiken im Zusammenhang mit Gold-, Silber- und anderen Rohstoffpreisschwankungen; Beziehungen zu den Mitarbeitern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Völkern; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften, der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen und dem Vorhandensein von Gesetzen und Bestimmungen verbunden sind, die den Bergbau einschränken könnten, einschließlich der mexikanischen Bergbaureform; Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften und Haftung; die Möglichkeit, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements und der qualifizierten Sachverständigen (im Falle von fachlichen und wissenschaftlichen Informationen) auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78973

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78973&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA82825J1093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.