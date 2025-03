EQS-News: Steyr Motors AG prüft neben dem starken globalen organischen Wachstum erste Zukäufe, um Expansion und Profitabilität weiterzuentwickeln

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Expansion

Steyr Motors AG prüft neben dem starken globalen organischen Wachstum erste Zukäufe, um Expansion und Profitabilität weiterzuentwickeln



25.03.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Steyr Motors AG prüft neben dem starken globalen organischen Wachstum erste Zukäufe, um Expansion und Profitabilität weiterzuentwickeln

Steyr, Österreich, 25. März 2025 –Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25, „Gesellschaft“), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, ist auf klarem Wachstumskurs und sondiert den Markt für externe Zukäufe zur Portfolioerweiterung und damit verbundenem noch aggressiverem Wachstum.

Die Gesellschaft geht von einer sehr hohen Nachfrage der europäischen und internationalen Bündnispartner aus. Mit dem beschlossenen Sondervermögen in Deutschland werden in den nächsten Monaten und Jahren ähnliche Szenarien in anderen großen europäischen Ländern entstehen und die Rüstungsetats signifikant steigen. Als kontinentaler Anbieter wird Steyr Motors davon über das bisher angenommene Maß hinaus profitieren.

Im internationalen Geschäft gingen die wesentlichen Impulse für das Umsatzwachstum auf die erfolgreiche Expansion im asiatischen Raum mit neuen Vertriebskanälen in China sowie Neukunden in Taiwan, Vietnam, Indien und Indonesien zurück. Zudem wurde die MENA-Region als strategische Wachstumsregion definiert, und das Vertriebsnetz dort ausgebaut. Insbesondere der nordamerikanische Markt bietet hier greifbare Möglichkeiten. Der Vorstand geht bei der Internationalisierungsstrategie von deutlichem Rückenwind aus.

Um dieses Wachstum weiter zu beschleunigen, sondiert die Gesellschaft aktuell insbesondere den europäischen und asiatischen Markt nach möglichen Zukäufen. Damit soll ein weiterer Auf- und Ausbau der Vertriebsstrukturen, aber auch eine Erweiterung des Produktportfolios für bestehende Kunden erreicht werden. Die Gesellschaft strebt an, in diesem Geschäftsjahr noch mindestens einen erfolgreichen Zukauf abzuschließen.

CEO Julian Cassutti: „Wir sondieren aktuell aktiv nach Übernahmezielen im Markt, um die außerordentlich starke Nachfrage nach unseren Produkten weiter zu beschleunigen und uns geografisch, aber auch von der Produktpalette breiter aufzustellen. Mit diesen potenziellen Zukäufen können die Wachstumsziele der Steyr Motors bis 2027 noch mal deutlich übertroffen werden. Wir sind am Anfang einer spannenden Reise und ich freue mich, auf die Erfolge im Jahr 2025 und danach.“

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von deutlich über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk

25.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com





2105476 25.03.2025 CET/CEST