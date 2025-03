EQS-News: TAG unterstreicht mit Übertreffen der FFO-Prognosen für 2024 starke operative Geschäftsperformance und erwartet nach Abschluss der Refinanzierungsphase weiteres Ergebniswachstum

EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

TAG unterstreicht mit Übertreffen der FFO-Prognosen für 2024 starke operative Geschäftsperformance und erwartet nach Abschluss der Refinanzierungsphase weiteres Ergebniswachstum



25.03.2025 / 06:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TAG Immobilien AG unterstreicht mit Übertreffen der FFO I- und FFO II-Prognosen für 2024 starke operative Geschäftsperformance und erwartet nach Abschluss der Refinanzierungsphase weiteres Ergebniswachstum

FFO I mit EUR 175,1 Mio. über der Prognose (EUR 170m-174 Mio.)

Starke operative Entwicklung im deutschen Immobilienportfolio sorgt für Reduzierung des Leerstands auf 3,6% zum Jahresende sowie für Anstieg des like-for-like Mietwachstums auf 3,0% p. a.

Verkaufsergebnis in Polen übertrifft mit EUR 66,2 Mio. deutlich prognostizierte Spanne von EUR 46-52 Mio. (+35%); infolgedessen FFO II mit EUR 239,4 Mio. ebenfalls signifikant über der Prognose von EUR 217-223 Mio. (+9%)

Positives Bewertungsergebnis im zweiten Halbjahr 2024 sowohl im deutschen als auch im polnischen Vermietungsportfolio; EPRA NTA je Aktie steigt in 2024 um 5% auf EUR 19,15

LTV mit 46,9% zum 31. Dezember 2024 im Vergleich zum Jahresbeginn leicht gesunken; mit erfolgreicher Platzierung einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 332 Mio. im März 2025 schließt TAG Phase der Refinanzierung ab

Neuer Nachhaltigkeitsbericht: erstmalige Anwendung der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) als Rahmenwerk für die nicht-finanzielle Berichterstattung des Konzerns

Hamburg, 25. März 2025

Das Geschäftsjahr 2024 verlief für die TAG Immobilien AG (TAG) in Deutschland und in Polen aus operativer Sicht äußerst erfolgreich. Wie bereits in der Ad-hoc- und begleitenden Pressemitteilung am 25. Februar 2025 berichtet, wurden die Prognosen für 2024 zum Teil deutlich übertroffen. Die in diesen Mitteilungen bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen sind dabei nach Abschluss der Prüfung unverändert geblieben.

Übersicht zum Vermietungsgeschäft – FFO I über der Prognose

In Deutschland reduzierte sich der Leerstand in den knapp 84.000 Wohneinheiten des Konzerns von 4,0% zu Beginn des Jahres auf 3,6% im Dezember 2024. Auf Basis eines vergleichbaren Portfolios (like-for-like) wurde in Deutschland ein gesamtes Mietwachstum von 3,0% (Geschäftsjahr 2023: 2,3%) p. a. erzielt. In der Folge übertraf das bereinigte EBITDA aus dem deutschen Vermietungsgeschäft, trotz der im Berichtsjahr erfolgten Wohnungsverkäufe, mit EUR 226,3 Mio. (Vorjahr: EUR 227,6 Mio.) den hierfür prognostizierten Wert von EUR 218-222 Mio.

In Polen wuchs das Vermietungsportfolio weiter an und umfasste zum Stichtag 3.219 (Vorjahr: 2.417) Wohnungen. Das like-for-like Mietwachstum für Einheiten, die länger als ein Jahr auf dem Markt sind, belief sich in 2024 auf 3,2% nach 10,8% p. a. im Vorjahr. Der Leerstand in diesen Wohnungen betrug zum Jahresende lediglich 1,5% (Vorjahr: 2,2%). Im gesamten Portfolio, einschließlich der erst im Jahresverlauf fertiggestellten Wohnungen, belief sich der Leerstand auf 4,9% (Vorjahr: 7,2%). Das bereinigte EBITDA aus dem polnischen Vermietungsgeschäft lag mit EUR 12,2 Mio. (Vorjahr: EUR 8,8 Mio.) innerhalb der erwarteten Spanne von EUR 11-13 Mio.

Die starke operative Leistung sowohl des deutschen als auch des polnischen Mietportfolios führte zu einem FFO I von EUR 175,1 Mio. und übertraf damit das obere Ende der prognostizierten Spanne von EUR 170-174 Mio.

Übersicht zum Verkaufsgeschäft – FFO II-Prognose deutlich übertroffen

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2024 veräußerte die TAG in Polen 1.936 Wohnungen (Vorjahr: 3.586). Obwohl die Anzahl der verkauften Wohneinheiten im Vergleich zum Vorjahr zurückging, wirkte der erneute Anstieg der durchschnittlich erzielten Verkaufspreise im Jahr 2024 dem Rückgang der verkauften Einheiten kompensierend entgegen, sodass ein Verkaufsvolumen von EUR 358 Mio. (Vorjahr: EUR 479 Mio.) erzielt werden konnte. Für das Jahr 2025 wird ein Anstieg der Wohnungsverkäufe in Polen auf rund 2.800 Einheiten bei einem Verkaufsvolumen von ca. EUR 450 Mio. erwartet.

Das bereinigte Verkaufsergebnis lag in Polen mit EUR 66,2 Mio. (Vorjahr: EUR 82,8 Mio.) deutlich über den Erwartungen von EUR 46–52 Mio. Dies war, vor dem Hintergrund gestiegener Verkaufspreise, insbesondere auf besser als erwartete Rohgewinnmargen für die 2.666 (Vorjahr: 3.812) übergebenen Wohnungen sowie Erträge aus Grundstücksverkäufen zurückzuführen wie auch auf erhöhte Zinserträge aus Darlehen an Joint Ventures und aus kurzfristigen Geldanlagen. Ebenso übertraf das bereinigte EBITDA aus dem Verkaufsgeschäft in Polen mit EUR 76,6 Mio. (Vorjahr: EUR 100,6 Mio.) den prognostizierten Bereich von EUR 64-70. Mio.

Durch das höher als erwartete bereinigte Verkaufsergebnis in Polen übertraf der FFO II, der ergänzend den FFO I von EUR 175,1 Mio. (Vorjahr: EUR 171,7 Mio.) sowie das deutsche Verkaufsergebnis von EUR -1,9 Mio. (Vorjahr: EUR 1,1 Mio.) enthält, die prognostizierte Spanne von EUR 217-223 Mio. und erreichte EUR 239,4 Mio. (Vorjahr: EUR 255,6 Mio.).

Claudia Hoyer, COO und Co-CEO der TAG, ordnet die Ergebnisentwicklung ein: „Seit Markteintritt der TAG hat sich das Geschäft in Polen über beide Bereiche, Verkaufs- wie auch Vermietungsgeschäft, stetig positiv entwickelt und stellt auch für das Jahr 2024 einen wichtigen Wachstumstreiber für unser Unternehmen dar. Die fortschreitende Realisierung unserer Entwicklungspipeline lässt für die Zukunft kontinuierlich wachsende Ergebnisbeiträge erwarten.“

Erstmals wieder positive Bewertungsanpassungen in Deutschland verzeichnet; Anstieg des EPRA NTA pro Aktie

Nachdem im ersten Halbjahr 2024 im deutschen Portfolio noch ein Bewertungsverlust zu verzeichnen war, konnte im zweiten Halbjahr erstmals seit über zwei Jahren wieder eine positive Wertentwicklung verbucht werden (ca. +0,9% Wertsteigerung im Vergleich zum 30. Juni 2024). Das deutsche Portfolio ist nunmehr mit einer Bruttoanfangsrendite von 6,6% (Vorjahr: 6,3%) und durchschnittlich ca. EUR 1.040 (Vorjahr: ca. EUR 1.060) je m² bewertet.

In Polen ergab sich für das Vermietungsportfolio im Gesamtjahr 2024 ein Bewertungsgewinn von EUR 19,4 Mio. (Vorjahr: EUR 13,7 Mio.). Dies führt zu einer Bruttoanfangsrendite des polnischen Portfolios von 5,8% (Vorjahr: 5,9%) bzw. wie im Vorjahr zu einer Bewertung von durchschnittlich ca. EUR 2.700 je m².

Trotz der im ersten Halbjahr 2024 vorgenommenen Bewertungskorrekturen für das deutsche Portfolio führten die guten operativen Ergebnisse und der daraus resultierende starke Cashflow der TAG im Jahresverlauf zu einem Anstieg des EPRA NTA je Aktie um 5% auf EUR 19,15 (31. Dezember 2023: EUR 18,31).

Refinanzierungen in 2024 und zu Beginn des Jahres 2025 erfolgreich umgesetzt

Nach erfolgreicher Emission einer Benchmark-Anleihe über EUR 500 Mio. im August 2024 sowie der ebenso erfolgreichen Platzierung einer Wandelschuldverschreibung über EUR 332 Mio. im März 2025 verfügt die TAG über eine starke Liquiditätsposition. Zum 31. Dezember 2024 beläuft sich diese auf EUR 604 Mio. und beträgt unter Berücksichtigung der Wandelschuldverschreibung vom März 2025 auf Pro-forma-Basis aktuell rund EUR 930 Mio. Die durch diese beiden Finanzierungsinstrumente generierte Liquidität bildet eine ausgezeichnete Grundlage für weitere Investitionen in das polnische Mietportfolio. Der Verschuldungsgrad (LTV) reduzierte sich im Vergleich zum Jahresende 2023 leicht um 0,1%-Punkte auf 46,9%.

Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG, kommentiert dies wie folgt: „Mit den beiden erfolgreichen Kapitalmarkttransaktionen ist die Phase der Refinanzierung für die TAG abgeschlossen. Die vorhandene Liquidität ermöglicht es uns, geeignete Maßnahmen zur wertschaffenden Weiterentwicklung des Unternehmens zu prüfen und ggf. fokussiert umzusetzen.“

Prognose für das Geschäftsjahr 2025, Wiederaufnahme der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2024

Alle Prognosen für das Geschäftsjahr 2025, die im November 2024 veröffentlicht wurden, bleiben unverändert bestehen:

FFO I: EUR 172-176 Mio.

Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen: EUR 61-67 Mio.

FFO II: EUR 233-243 Mio.

Wie bereits kommuniziert, planen Vorstand und Aufsichtsrat der TAG der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Mai 2025 eine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2024 vorzuschlagen. Sie soll auf einer Ausschüttungsquote von 40% des FFO I basieren und damit EUR 0,40 je Aktie betragen. Erstmals haben die Aktionäre die Wahl zwischen einer Barausschüttung (Bardividende) und neuen TAG-Aktien (Aktiendividende).

Nachhaltiges Handeln weiter integraler Bestandteil des TAG-Geschäftsmodells

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Aspekt der unternehmerischen Entscheidungen und damit integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der TAG. Dabei liegt der Fokus darauf, wirtschaftliche, ökologische und soziale Interessen in Einklang zu bringen und die Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung zu fördern.

Im diesjährigen Geschäftsbericht findet sich eine deutlich erweiterte und umfangreiche zusammengefasste nichtfinanzielle Erklärung, die die Vorschriften der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) nahezu vollständig abdeckt. Aber nicht nur im Bereich der Berichterstattung hat die TAG ihre Nachhaltigkeitsinitiativen ausgebaut. Diese wurden auch in 2024 mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt. So erhielt die TAG für ihr Engagement für starke Nachbarschaften den Sonderpreis beim Real Estate Social Impact Investing Award 2024 und wurde darüber hinaus auch mit dem deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte ausgezeichnet. In einem im Mai 2024 veröffentlichten ESG-Rating von Sustainalytics wurde die TAG erneut in die bestmögliche Kategorie „vernachlässigbares ESG-Risiko“ eingestuft. Die erreichte Punktzahl von 4,6 brachte die TAG auf den zweiten Platz von mehr als 1.000 Immobilienunternehmen und auf Rang 9 aller über 16.000 analysierten Unternehmen weltweit.

Weitere Einzelheiten zum Geschäftsjahr 2024 finden Sie in dem heute veröffentlichen Geschäftsbericht und in einer zugehörigen Präsentation unter www.tag-ag.com/investor-relations.

Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen

Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (in EUR Mio.) 01.01.2024- 31.12.2024 01.01.2023- 31.12.2023 Netto-Ist-Miete Gesamt 360,2 350,8 EBITDA (bereinigt) Vermietung Gesamt 238,5 236,4 EBITDA (bereinigt) Verkauf Polen 76,6 100,6 Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen 66,2 82,8 Konzernergebnis 122,1 -410,9 FFO I je Aktie in EUR 1,00 0,98 FFO I 175,1 171,7 FFO II je Aktie in EUR 1,36 1,46 FFO II 239,4 255,6 Kennzahlen der Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.12.2024 31.12.2023 Bilanzsumme 7.750,3 7.299,8 Eigenkapital 3.099,9 2.964,5 EPRA NTA je Aktie 19,15 18,31 LTV in % 46,9 47,0 Portfoliodaten 31.12.2024 31.12.2023 Einheiten Deutschland 83.618 84.682 Einheiten Polen (fertiggestellte Mietwohnungen) 3.219 2.417 Verkaufte Wohnungen Polen 1.936 3.586 Übergebene Wohnungen Polen 2.666 3.812 Immobilienvolumen Gesamt (in EUR Mio.) 6.505,9 6.574,4 Immobilienvolumen Deutschland (in EUR Mio.) 5.286,1 5.442,9 Immobilienvolumen Polen (in EUR Mio.) 1.219,8 1.131,5 Leerstand in % Deutschland (gesamt) 3,9 4,3 Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) 3,6 4,0 Leerstand in % Polen (gesamt) 4,9 7,2 Leerstand in % Polen (Wohneinheiten > 1 Jahr in der Vermietung) 1,5 2,2 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 2,5 1,8 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl. Leerstandsabbau) 3,0 2,3 l-f-l Mietwachstum in % Polen 3,2 10,8 Mitarbeiter*innen 31.12.2024 31.12.2023 Anzahl der Mitarbeiter*innen 1.856 1.816 Kapitalmarktdaten Marktkapitalisierung zum 31.12.2024 in EUR Mio. 2.520,0 Grundkapital zum 31.12.2024 in EUR 175.489.025 WKN/ISIN 830350/ DE0008303504 Anzahl der Aktien zum 31.12.2024 (ausgegeben) 175.489.025 Anzahl der Aktien zum 31.12.2024 (ausstehend, ohne eigene Aktien) 175.404.601 Free Float in % (ohne eigenen Aktien) 100 Index MDAX/EPRA

Presseanfragen

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relations

Telefon +49 (0) 40 380 32 305

Fax +49 (0) 40 380 32 388

ir@tag-ag.com