IRW-News: Azincourt Energy Corp. : Azincourt Energy plant erstes Arbeitsprogramm auf dem Uranprojekt Snegamook

IRW-PRESS: Azincourt Energy Corp. : Azincourt Energy plant erstes Arbeitsprogramm auf dem Uranprojekt Snegamook

- Genehmigungen liegen vor

- Bohrungen über zunächst bis zu 1.000 Meter geplant, um die bekannte Uranmineralisierung zu bestätigen und zu erweitern

Vancouver B.C., 25. März 2025 / IRW-Press / AZINCOURT ENERGY CORP. (Azincourt oder das Unternehmen) (TSX-V: AAZ, OTC: AZURF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigung für ein Explorationsprogramm auf seinem kürzlich erworbenen Uranprojekt Snegamook (das Projekt) in der Provinz Neufundland und Labrador erhalten hat.

ZUSAMMENFASSUNG:

- Azincourt Energy hat die Explorationsgenehmigung für sein neu erworbenes Uranprojekt Snegamook im Central Mineral Belt in Kanada erhalten und wird in der Nähe der historischen Lagerstätte Two Time Zone (angedeutete und vermutete Ressourcen von 5,55 Mio. Pfund U3O8, Juni 2008)* mit den Arbeiten beginnen.

- Historische Bohrungen auf dem Projekt Snegamook ergaben flach einfallende Uranlinsen mit Gehalten von bis zu 0,11 % U3O8, was ein großes Potenzial für weitere Entdeckungen erkennen lässt.

- Das Arbeitsprogramm 2025 des Unternehmens umfasst eine Erkundung des Geländes, eine Überprüfung historischer Bohrkerne und helikoptergestützte Diamantbohrungen über bis zu 1.000 Meter zur Bestätigung und Erweiterung der bekannten Mineralisierung.

Das Projekt Snegamook befindet sich in einer strategisch günstigen Position südöstlich von Snegamook Lake, innerhalb des Central Mineral Belt in Labrador und weniger als 1 km südlich der Two Time Zone (angedeutete und vermutete Ressourcen von 5,55 Millionen Pfund U3O8, Juni 2008)*, die sich früher im Besitz von Silver Spruce Resources Inc. als Teil eines größeren Landpakets befand, und besteht aus einem Mineralkonzessionsblock, der 17 zusammenhängende Schürfrechte mit einer Fläche von 423 Hektar umfasst.

Bei Bohrungen zur genaueren Untersuchung einer Radongasanomalie wurde das Uranvorkommen Snegamook Zone entdeckt, das sich 1,3 km entlang des Streichens südöstlich der Two Time Zone befindet (Abbildung 1 unten). Vier mineralisierte Linsen wurden über eine Streichlänge von 300 Metern und bis in eine vertikale Tiefe von 200 Metern verfolgt. Die Linsen weisen ein geringes Einfallen (15 bis 20 Grad nach Westen) auf und ihre Mächtigkeit liegt zwischen fünf bis 53 Metern mit Gehalten von 225 bis 771 ppm U3O8. Einzelne Ein-Meter-Proben lieferten Werte von bis zu 0,11 % U3O8.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78984/Azincourt_240325_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Karte der Mineralisierung bei Snegamook und der Two Time Zone

Die Mineralisierung und die damit verbundene hydrothermale Alteration scheinen strukturell innerhalb von Lineamenten gesteuert zu werden, die die intrusiven gneisischen Einheiten des Wirtgesteins durchschneiden. Die Zonen scheinen im Süden und in Fallrichtung durch steil einfallende Verwerfungsstrukturen unterbrochen zu sein, die den Grundgebirgsgneis versetzen. Die Zonen bleiben aber nach Norden hin offen.

Bohrungen zur Erprobung einer Radongasanomalie 500 Meter südlich der Snegamook Zone durchteuften ebenfalls Mineralisierungszonen mit Gehalten von bis zu 0,11 % U3O8 auf 3 m bzw. 0,11 % U3O8 auf 2 m.

Das Unternehmen schlägt ein erstes Programm zur Erkundung des Geländes und zur Bewertung historischer Bohrkerne vor, die sich am Standort des alten Explorationscamps aus dem Jahr 2008 befinden. Anschließend sollen Diamantbohrungen über bis zu 1.000 m absolviert werden, um die bestehende Mineralisierung innerhalb der Snegamook Zone zu bestätigen und mit der Erweiterung des unbenannten Vorkommens im Süden zu beginnen. Im Rahmen des Programms wird voraussichtlich ein helikoptergestütztes Bohrgerät eingesetzt, das von einem provisorischen Arbeitscamp in diesem Gebiet aus operiert wird. Die gesamte Ausrüstung und Versorgung würde von Happy Valley - Goose Bay, etwa 100 km südlich, aus erfolgen. Die Erkundungsphase des Programms wird voraussichtlich im Juni und die Diamantbohrungen im Spätsommer bis Frühherbst in Angriff genommen werden.

Wir freuen uns darauf, bei Snegamook mit den Arbeiten zu beginnen, um diese Lagerstätte zu erweitern, meint Trevor Perkins, seines Zeichens Vice President, Exploration. Das Projekt hat großes Potenzial und die bisherigen Arbeiten haben uns nur einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, was wir hier noch entdecken können, so Trevor Perkins weiter.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78984/Azincourt_240325_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Lageplan des Projekts Snegamook - Central Mineral Belt, Labrador, Kanada.

*Die hier beschriebenen historischen Interpretationen und Bohrabschnitte wurden nicht überprüft und stammen aus den Pressemitteilungen von Silver Spruce Resources Inc. vom 24. April 2008 und 12. August 2008 sowie aus den jährlichen Lageberichten (Management Discussion and Analysis Documents), die auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden, und aus den auf der Website von Paladin Energy Limited (www.paladinenergy.com.au) veröffentlichten Informationen. Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Daten aus dem Vorkommen Snegamook zu bestätigen und zu validieren. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die historischen Arbeiten einen zuverlässigen Hinweis auf das Potenzial des Projekts darstellen und die Informationen für die Leser hilfreich sein könnten.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 im Namen des Unternehmens erstellt und von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration von Azincourt Energy, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte spezialisiert ist. Das Unternehmen ist seit über einem Jahrzehnt als Uranexplorer tätig und betreibt derzeit sein im Mehrheitsbesitz befindliches Joint-Venture-Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken in Saskatchewan.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78984

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78984&tr=1

