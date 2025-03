ProSiebenSat.1 verkauft Anteile an Wellness-Plattform Urban Sports Club

Berlin (Reuters) - ProSiebenSat.1 verkauft seine Minderheitsbeteiligung an der Sport- und Wellness-Plattform Urban Sports Club und fokussiert sich damit weiter auf sein Kerngeschäft Unterhaltung.

Der Anteil von 16,31 Prozent geht an Wellhub, eine Wellbeing-Plattform für Firmen, die die Übernahme von Urban Sports Club angekündigt hat, wie der deutsche Fernsehkonzern am Dienstag mitteilte. ProSiebenSat.1 war 2021 an dem 2012 gegründeten Urban Sports Club eingestiegen und hatte Anteile im Gegenzug für TV-Werbezeit erhalten. "Die Verkaufserlöse stärken unsere finanzielle Basis und helfen uns beim weiteren Ausbau unseres Kerngeschäfts Entertainment", sagte ProSiebenSat.1-Finanzchef Martin Mildner. Es handelt sich dem Unternehmen zufolge um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.

Durch die Veräußerung der Minderheitsbeteiligung an Urban Sports Club sowie die jüngsten Verkäufe des Vergleichsportals Verivox und der Beteiligung an About You werde sich die Nettoverschuldung von ProSiebenSat.1 letztlich um mehr als 250 Millionen Euro verringern, hieß es. Die Bayern hatten am Freitag angekündigt, dass sie Verivox für einen Eigenkapitalwert von 232 Millionen Euro an das italienische Unternehmen Moltiply verkaufen. Abhängig von bestimmten Ertragszielen könnte ProSiebenSat.1 noch einen Nachschlag von bis zu 43 Millionen Euro erhalten, beim Miteigentümer General Atlantic sind es bis zu 17 Millionen Euro.

