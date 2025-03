EQS-News: Amadeus Fire Group bestätigt vorläufige Finanzkennzahlen 2024 und schlägt vor, eine Dividende in Höhe von EUR 4.03 an die Aktionäre auszuschütten

EQS-News: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Amadeus Fire Group bestätigt vorläufige Finanzkennzahlen 2024 und schlägt vor, eine Dividende in Höhe von EUR 4.03 an die Aktionäre auszuschütten



Amadeus Fire Group bestätigt vorläufige Finanzkennzahlen 2024 und schlägt vor, eine Dividende in Höhe von EUR 4.03 an die Aktionäre auszuschütten



Frankfurt am Main, 26. März 2025

Die Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard, SDAX) bestätigt die vorläufigen Finanzkennzahlen des Geschäftsjahres 2024. Der leicht rückläufige Umsatz in Höhe von 436,9 Mio. € liegt nur knapp 1,2% unter dem Wert des Vorjahres von 442,4 Mio. €. Der ebenfalls nur leicht geringere operative Rohertrag* in Höhe von 236,7 Mio. € (Vorjahr: 243,4 Mio. €), ein Rückgang um 2,8% resultiert in einer operativen Rohertragsmarge* von 54,2% nahezu auf Vorjahresniveau von 55,0%.

Gesunkene operative Roherträge* des Segments Personaldienstleistungen sowie zukunftsorientierte Investitionen in die digitale Transformation der Amadeus Fire Group führen zu einem überproportionalen Rückgang des operativen Ergebnisses (EBITA*) um rund 21%. Das 2024 erreichte operative EBITA* beträgt 55,5 Mio. € (Vorjahr: 70,4 Mio. €). Die Amadeus Fire Group erzielt somit auch im Geschäftsjahr 2024 weiterhin deutlich über dem Markt liegende operative Rohertragsmargen* sowie eine operative Ergebnismarge (EBITA*) von 12,7% (Vorjahr: 15,9%).

Die Amadeus Fire Group erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 ein operatives Ergebnis nach Ertragsteuern von 36,8 Mio. € (Vorjahr: 48,9 Mio. €). Der auf die Aktionäre der Amadeus Fire AG entfallende Konzernjahresüberschuss des Geschäftsjahres 2024 beträgt 32,6 Mio. € (Vorjahr: 40,4 Mio. €) und ergibt ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von 6,01 € nach 7,12 € im Vorjahr.

Das Eigenkapital des Konzerns lag zum 31. Dezember 2024 mit 155,0 Mio. € leicht über dem Niveau des 31. Dezember 2023 von 151,5 Mio. €. Daraus resultiert aufgrund der um rund 3,7% gesunkenen Bilanzsumme zum Jahresultimo 2024 eine leichte Steigerung der Eigenkapitalquote von 44,2 Prozent zum 31. Dezember 2023 auf aktuell 46,9 Prozent.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor, erneut rund zwei Drittel (rund 67%) des auf die Aktionäre der Amadeus Fire AG entfallenden Nettoergebnisses als Bardividende in Höhe von 4,03 € je Aktie auszuschütten. Das verbleibende Drittel soll auf neue Rechnung vorgetragen werden und dem Konzern für weitere Wachstumsinvestitionen dienen.

Segment Personaldienstleistungen

Innerhalb des Segments Personaldienstleistungen kann die kontinuierliche Umsatzsteigerung des Interim Managements / Projektmanagements den aktuellen Rückgang der Umsätze in der Zeitarbeit und in der Personalvermittlung nur zu einem kleineren Teil kompensieren. Hier belastet das zunehmend schlechte Geschäftsklima, insbesondere im Q4/2024. Der Abschwung und Nachfragerückgang ist in den für die Amadeus Fire Group relevanten kaufmännischen und IT-Berufsgruppen angekommen. Zudem hat sich die Konvertierung von Anfragen in erfolgreiche Platzierungen in der Zeitarbeit und in der Personalvermittlung im Verlauf des Jahres 2024 verschlechtert. Gleiches gilt für die Wechselbereitschaft der Kandidaten, die im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich zurückhaltender agieren. Der erzielte Segment-umsatz des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von 268,8 Mio. € (Vorjahr: 289,2 Mio. €) liegt -4,8 Prozent unter dem des Vorjahres. Die erzielten Segmentroherträge sanken um -10,2 Prozent auf 132,7 Mio. € (Vorjahr: 147,7 Mio. €). Entsprechend verringerte sich die operative Rohertragsmarge des Segments auf 49,4 Prozent (Vorjahr: 51,1 Prozent).

Geplant höhere und notwendige Aufwendungen für Digitalisierungs- und Softwareprojekte sowie die ebenso geplanten Investitionen in die digitale Transformation und in die Zukunftsfähigkeit der Businessanwendungen belasteten das Segmentergebnis im Geschäftsjahr 2024. Das Segmentergebnis der Personaldienstleistungen ist durch die wirtschaftliche Entwicklung spürbar beeinflusst und liegt mit einem operativen EBITA* in Höhe von 34,9 Mio. € um -29,5 Prozent unter dem Vorjahreswert von 49,5 Mio. € und resultiert in einer operativen EBITA*-Marge von 13,0 Prozent (Vorjahr: 17,1 Prozent).

Segment Weiterbildung

Die 2023 getroffenen Maßnahmen zur Belebung des Geschäfts wirken sich deutlich positiv aus, so dass die Anzahl der Teilnehmer in den Weiterbildungsangeboten im Geschäftsjahr 2024 wieder signifikant über dem Vorjahreswert lag. Der Segmentumsatz konnte 2024 deutlich, um 9,6 Prozent, auf 168,5 Mio. € (Vorjahr: 153,7 Mio. €) gesteigert werden. Der um 8,3 Prozent höhere Rohertrag von 104,3 Mio. € (Vorjahr: 96,3 Mio. €) resultierte in einer nahezu konstanten Rohertragsmarge des Segments von 61,9 Prozent (Vorjahr: 62,6 Prozent) trotz gestiegener Aufwendungen in der Lehre und weiteren Verbesserungsmaßnahmen in der Schulungs-organisation.

Signifikante Investitionen in den Ausbau der IT-Infrastruktur, die Weiterentwicklung der Schulungsraum- und Teilnehmertechnik sowie der digitalen Lernumgebung resultieren trotz des erfolgreichen Wachstumskurses in einem um -1,1 Prozent leicht reduzierten Segment-ergebnis der Weiterbildung im Geschäftsjahr 2024. Das operative EBITA* auf Vorjahresniveau in Höhe von 20,6 Mio. € (Vorjahr: 20,8 Mio. €) resultiert in einer operativen EBITA*-Marge von 12,2 Prozent (Vorjahr: 13,6 Prozent).

Ausblick 2025

Die Amadeus Fire Group rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2025 mit keiner wesentlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Eine schnelle Belebung des Marktumfelds wird nicht erwartet. Mittelfristig ist die Amadeus Fire Group, angesichts des weiterhin anhaltenden Fachkräftemangels, des fortschreitenden demografischen Wandels sowie des hohen Bedarfs an beruflichen Qualifikationen, in einem sich dynamisch wandelnden Arbeitsmarkt gut positioniert. 2025 wird jedoch noch einmal ein herausforderndes Geschäftsjahr.

Basierend auf dem abnehmenden Ergebnistrend im Verlauf des Jahres 2024, der Geschäfts-entwicklung in den Monaten November 2024 bis Februar 2025 und der anhaltend negativen Stimmungslage der Unternehmen in Deutschland ergibt sich der nachfolgende Ausblick.

Die Amadeus Fire Group erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in einer Bandbreite zwischen 387 bis 417 Mio. €.

Das operative EBITA* des Geschäftsjahres 2025 wird in einer Bandbreite von 36 bis 44 Mio. € erwartet. Auf Basis der genannten Erwartungen läge die operative EBITA*-Marge bei rund zehn Prozent.

Die Marktchancen des Segments Personaldienstleistungen sind mittelfristig grundsätzlich weiterhin positiv einzuschätzen. Ein enger Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte unterstützt das Geschäftsmodell der Amadeus Fire Group. Aktuell agieren die Unternehmen jedoch spürbar zurückhaltender bei der Besetzung von neuen oder offenen Positionen und auch die Wechselbereitschaft der Kandidaten ist weiterhin als gehemmt zu betrachten. Die Kosten für Vertrieb, Verwaltung und Marketing sollten sich im Geschäftsjahr 2025 weitgehend gleichlaufend mit dem Geschäftsverlauf entwickeln und es wird mit einem geringeren Personalbestand als im Vorjahresvergleich gerechnet. Allerdings bleiben wie im Vorjahr die IT-Investitionen im Jahr 2025 hoch, um die Verbesserung von Systemen und Prozessen weiter voranzutreiben, sodass der Fokus der Aktivitäten verstärkt auf die Steigerung der Effizienz und Produktivität der bestehenden Organisation ausgerichtet sein wird.

Das Segment Personaldienstleistungen erwartet im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 219 bis 239 Mio. € bei einem operativen EBITA von 20 bis 26 Mio. €. Auf Basis der genannten Erwartungen läge die gemittelte operative EBITA*-Marge bei rund zehn Prozent.

Das kontinuierlich wachsende Segment der Weiterbildung erwartet in der geförderten Weiterbildung (B2G) ein leichtes weiteres Wachstum. Der Ausbau der Marketing- & Vertriebs-aktivitäten sowie die konsequente Ausweitung des Lehrgangs- und Seminarangebots an wirtschaftsstarken Standorten mit eigenen Schulungsräumlichkeiten, multimedialen und digitalen Schulungskonzepten soll weitere Marktanteile hinzugewinnen. Die Bereiche der Firmenkunden (B2B) und der selbstzahlenden Privatpersonen (B2C) erwarten tendenziell konstante bis leicht steigende Umsätze.

Das Segment Weiterbildung erwartet im Geschäftsjahr 2025 einen leichten Umsatzanstieg auf 168 bis 178 Mio. € sowie ein operatives EBITA* von 16 bis 18 Mio. €. Das würde in einer gemittelten operativen EBITA*-Marge von rund zehn Prozent resultieren. Das prognostizierte Wachstum des Segments Weiterbildung basiert auf rein organischem Zuwachs, potenzielle Akquisitionen sind nicht enthalten.

* Definition des operativen EBITA der Amadeus Fire Group siehe im Geschäftsbericht 2024 die erste Fußnote auf Seite 3.

Den testierten Konzernjahresabschluss 2024 sowie den damit verbundenen Nachhaltigkeits-bericht 2024 haben wir auf unserer Homepage veröffentlicht unter:

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/finanzberichte/

Den Vergütungsbericht 2024 finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter:

https://group.amadeus-fire.de/nachhaltigkeit/governance/verguetung/

