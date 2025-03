EQS-News: Geschäftsjahr 2024: RENK Group AG weiter ungebremst auf Wachstumskurs

EQS-News: RENK Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftsjahr 2024: RENK Group AG weiter ungebremst auf Wachstumskurs



26.03.2025

Geschäftsjahr 2024: RENK Group AG weiter ungebremst auf Wachstumskurs

Positive Rahmenbedingungen im Marktsegment Verteidigung trugen zu einem Rekord-Auftragseingang in Höhe von 1,4 Mrd. € bei

RENK Group AG verzeichnet 2024 erstmals mehr als 1,1 Mrd. € Umsatz

Bereinigtes EBIT wächst um mehr als 26% auf 189 Mio. € bei einer verbesserten bereinigten EBIT-Marge von 16,6% in 2024

Der Dividendenvorschlag je Aktie liegt bei 0,42 €, dies entspricht einer Erhöhung von 40% im Vergleich zum Vorjahr

Erneut deutlich steigender Konzernumsatz größer 1,3 Mrd. €, sowie bereinigtes EBIT zwischen 210 Mio. € und 235 Mio. € im Geschäftsjahr 2025 erwartet

Augsburg, 26. März 2025 – Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, setzte ihren Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2024 konsequent fort. Über alle Unternehmensbereiche und Regionen hinweg lag der Auftragseingang im Jahr 2024 bei einem Allzeithoch von 1,4 Mrd. € (2023: 1,3 Mrd. €). Der Gesamtauftragsbestand erreichte ein Rekordniveau von 5,0 Mrd. €. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 23,2% auf 1,1 Mrd. € (2023: 926 Mio. €). Das bereinigte EBIT der RENK Group AG stieg um mehr als 26% auf 189 Mio. € (2023: 150 Mio. €) bei einer bereinigten EBIT-Marge von mehr als 16,6% (2023: 16,2%). Aufgrund der positiven Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahrs, wird der Hauptversammlung am 04. Juni 2025 eine Dividende in Höhe von 0,42 € je Aktie vorgeschlagen.

„RENK hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seine Ziele für 2024 am oberen Ende der Prognose erreicht. Alle drei Segmente konnten im vergangenen Jahr zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis erzielen“, erklärte Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG. „Die Nachfrage nach RENK-Produkten ist auch aufgrund der weltweiten geopolitischen Entwicklungen ungebrochen hoch.“

Zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Ergebnis in allen drei Segmenten

Das Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS) wies im Geschäftsjahr 2024 mit einer Steigerung von 32,3% im Vergleich zum Vorjahr das größte Umsatzwachstum aller drei Segmente auf und erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 699 Mio. € (2023: 528 Mio. €) und ein bereinigtes EBIT von 140 Mio. € (2023: 106 Mio. €). Der Auftragseingang stieg um 27,2% auf 1,0 Mrd. € (2023: 798 Mio. €), insbesondere getrieben durch drei Großaufträge im vierten Quartal 2024.

Mit Zuwächsen bei Umsatz und Rentabilität erzielte auch das Segment Marine & Industry weiteres Wachstum. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,3% auf 330 Mio. € zu, vor allem beeinflusst durch das Neu- als auch das Aftersales-Geschäft in Kombination mit operativen Verbesserungen, die eine beschleunigte Auftragsabwicklung ermöglichten. Das bereinigte EBIT stieg um 22,8% auf 35 Mio. € (2023: 28 Mio. €). Der Auftragseingang lag mit einem Wert von insgesamt 307 Mio. €, 16,6% unterhalb des Vorjahreswertes (2023: 368 Mio. €), welches u.a. auf Verschiebungen von Marineaufträgen nach 2025 zurückzuführen ist.

Das Segment Slide Bearings entwickelte sich im Geschäftsjahr 2024 ebenso positiv. Der Auftragseingang wuchs um 9,8% auf 133 Mio. € (2023: 121 Mio. €) und der Umsatz erhöhte sich auf 125 Mio. € (+12,6% im Vergleich zum Vorjahr), was auf eine höhere Produktnachfrage, vor allem bei Lager für Elektromotoren, Generatoren und Schiffsanwendungen, zurückzuführen ist. Positiv entwickelte sich zudem das Servicegeschäft in Form von Ersatzteillieferungen. Das bereinigte EBIT stieg auf 21 Mio. € (2023: 17 Mio. €).

„Mit unserer gesteigerten operativen Performance sind wir in der Lage, die hohe Nachfrage zu bedienen, und können zudem unser Ergebnis weiter verbessern“, so Dr. Emmerich Schiller, COO Mitglied des Vorstands der RENK Group AG.

Ausblick auf 2025

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 geht die RENK Group AG von anhaltendem Umsatz- und Ergebniswachstum aus. Basierend auf dem aktuellen operativen Umfeld, erwartet die RENK Group AG für 2025 einen Umsatz größer 1,3 Mrd. € und ein bereinigtes EBIT von 210 bis 235 Mio. €.

Die mittelfristigen Ziele, 2 Mrd. € Umsatz in 2028 (~15% organisches Umsatzwachstum) und ein bereinigtes EBIT in Höhe von 300 Mio. € in 2027, bleiben unverändert. Dieser Ausblick basiert auf der aktuell erwarteten operativen Leistung, dem hohen Auftragsbestand und berücksichtigt noch nicht ein weiter zu konkretisierendes Marktpotenzial durch höhere Verteidigungsausgaben in der EU.

„Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr unsere Ziele am oberen Ende der Guidance erfüllt und sind auf einem sehr guten Weg, unsere mittelfristigen Finanzziele zu erreichen“, so Anja Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG.

Die RENK Group AG notiert seit dem 24. März 2025 erstmalig im MDAX und zählt somit zu den 90 größten börsennotierten Unternehmen hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung an der Frankfurter Wertpapierbörse.

„Unser Blick richtet sich nach vorne und wir freuen uns auf die anstehenden Aufgaben und Kundenprojekte. Wir werden weiterhin der verlässliche Partner an der Seite unserer Kunden sein und unsere Position als Marktführer weiter behaupten“, so Dr. Alexander Sagel.

Konzern-Kennzahlen (in Mio. €) auf einen Blick

Segment-Kennzahlen (in Mio. €) auf einen Blick



Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von 1,14 Mrd. €. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der RENK Group AG (die „Gesellschaft“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Datum dieser Mitteilung gelten und dass die Gesellschaft keine Verpflichtung übernimmt, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Gesellschaft lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Kontakt:

Herr Fabian Klee

Head of Corporate Communications &

Group Spokesperson

Gögginger Straße 73

86159 Augsburg

+49 160 7154 647

26.03.2025

