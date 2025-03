GoldenPeaks Capital nimmt die Produktion seines neuesten Solarkraftwerks in der Nähe von Bodroghalom, Ungarn, auf

GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

Budapest, 26. März 2025 – GoldenPeaks Capital, einer der größten Solarenergieinvestoren Osteuropas, hat über seine Niederlassung Spectris sein neuestes Solarkraftwerk in der Nähe von Bodroghalom, Ungarn, in Betrieb genommen und die Produktion aufgenommen. Dieses wegweisende Projekt mit einer installierten Leistung von 64,56 MW wird beeindruckende 94,6 GWh/Jahr saubere Energie liefern.

Das neueste Solarkraftwerk von GoldenPeaks Capital kann jährlich über 30.000 Menschen mit erneuerbarem Strom versorgen und gleichzeitig über seine geschätzte Lebensdauer rund 863.394 Tonnen CO₂-Emissionen kompensieren – das entspricht der Kohlenstoffaufnahme von mehr als einer Million Bäumen.

Diese Photovoltaikanlage ist die erste in Betrieb genommene Anlage von mehreren Projekten in Ungarn. GoldenPeaks Capital engagiert sich weiterhin für die Dekarbonisierung des Energiesektors. Fast ein Jahr nach der Unterzeichnung seines ersten Stromabnahmevertrags (PPA) in Ungarn engagiert sich das Unternehmen weiterhin für die Förderung der grünen Energiewende und arbeitet aktiv mit umweltbewussten Unternehmen auf dem ungarischen Markt zusammen.

Adriano Agosti, Gründer und Chairman von GoldenPeaks Capital, sagte: „Wir sind stolz darauf, zum grünen Fußabdruck Ungarns und der dort tätigen internationalen Unternehmen beizutragen. Wir laden weitere Unternehmen, die sich für die Dekarbonisierung ihrer Betriebe einsetzen, ein, sich unser technisches Know-how und unsere effektiven Problemlösungsstrategien zunutze zu machen.“

Die Anlage wurde innerhalb von nur acht Monaten fertiggestellt. Es wurden dabei erhebliche Herausforderungen gemeistert, wie beispielsweise die rauen Winterbedingungen. Modernste Technologie wurde eingesetzt, um die Umweltbelastung zu minimieren und langfristige Effizienz zu gewährleisten. Die hervorragende Teamarbeit von Ingenieuren, Bauspezialisten und PV-Solarfachleuten in Kombination mit dem technischen Know-how des Unternehmens sorgte für eine reibungslose Projektabwicklung. Dies verbessert die Stromversorgungssicherheit der Region deutlich und stärkt die Stabilität und Belastbarkeit des lokalen Netzes.

Über GoldenPeaks Capital

GoldenPeaks Capital ist auf den Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen spezialisiert und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Osteuropa mit über 15 Jahren Erfahrung in der Strukturierung von Energieprojekten weltweit. Darüber hinaus ist GPC mit zwei BESS + PV-Pilotprojekten in Polen und einem in Ungarn Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien in Osteuropa. GPC wird die Branche der erneuerbaren Energien weiter prägen, indem es die nahtlose Integration aller seiner Geschäftsbereiche wie Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, Anlagenbetrieb sowie Gewerbe- und Energieverkauf anwendet und so eine unschätzbar wertvolle Abstimmung von Methodik, Ethik und Unternehmenszielen gewährleistet.

