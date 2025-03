TAGESVORSCHAU: Termine am 26. März 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 26. März 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown S. A., Jahreszahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen 07:00 DEU: Zeal Network, Geschäftsbericht (10.00 h Call) 07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen (detailliert) (14.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Porsche SE (Automobil Holding), Jahreszahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystencall) 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung 10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung 10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung 10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung 10:00 DEU: Otto, Jahres-Pk, Hamburg 12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung 13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung 14:00 CHE: SGS, Hauptversammlung 14:00 GBR: Imperial Brands, Capital Markets Day 16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung 17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht 18:00 DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Frühindikatoren 1/25 (endgültig) 06:30 NLD: BIP Q4/24 (endgültig) 08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) Q4/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/25 08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 2/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/25 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Frühjahr 2025 09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/25 09:00 ESP: BIP Q4/24 (endgültig) 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/25 (vorläufig) 15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Abschluss 16. Petersberger Klimadialog + 09.30 Rede geschäftsführende Außenministerin Annalena Baerbock + 10.45 Pk Annalena Baerbock + 13.30 Rede geschäftsführender Bundeskanzler Olaf Scholz 09:30 DEU: Konferenz «EUROPE 2025» eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche Im Fokus stehen Themen wie Sicherheit und Verteidigung, die europäische Wettbewerbsfähigkeit, Energie, Künstliche Intelligenz und Innovationen u.a. mit geschäftsführender Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, geschäftsführenden Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, Hanno Pevkur, Verteidigungsminister Estland (alle drei am Donnerstag) 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht urteilt zu Solidaritätszuschlag, Karlsruhe 11:00 DEU: Auftakt-Pk der Hannover Messe 2025 11:00 DEU: Fitnessbranche stellt Eckdaten des Jahres 2024 vor, Düsseldorf 13:30 GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London 18:30 DEU: Wirtschaftsforum 2025 der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), Ingelheim LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Haftungsfragen bei Impfschäden LUX: Kartell beim Handel mit Staatsanleihen? EU-Gericht urteilt über Strafe für UBS, Natixis, UniCredit, Nomura, Bank of America, WestLB (jetzt Portigon) und RBS (jetzt NatWest) BEL: Wöchentliche Sitzung der EU-Kommission, Brüssel DEU: Auftakt zu zweitägigem Warnstreik bei den Berliner Verkehrsbetrieben und Beginn der Verdi-Urabstimmung im Tarifkonflikt mit der BVG

