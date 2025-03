TAGESVORSCHAU: Termine am 27. März 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 27. März 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen und Geschäftsbericht (9.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (10.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DEU: Symrise, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk, 15.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Ionos, Jahreszahlen 07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: SNP Group, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (11.00 h Pk) 07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen (detailliert) (14.30 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-Pk) 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Geschäftsbericht 07:50 DEU: Suss Microtec, Jahreszahlen 08:00 DEU: LPKF, Geschäftsbericht 08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Umsatz 08:30 DEU: Amadeus Fire, Call zu den Jahreszahlen 09:00 DEU: B. Braun, Pk zur Geschäftsentwicklung 2024, Melsungen 09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk) 09:00 LUX: SAF Holland, Capital Markets Day 09:30 DEU: Helaba, Bilanz-Pk 10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung 10:00 ITA: UniCredit, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung 10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung 10:30 DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen 2024, Berlin 11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Jahres-Pk (online) 12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung 13:00 DEU: SunExpress Airlines, Jahres-Pk, Frankfurt/M. 14:00 CHE: Alcon, Capital Markets Day 14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung 14:00 DEU: Takkt, Capital Market Update 2025 (online) 20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Freenet, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Formycon, Jahreszahlen BEL: Umicore, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Industriegewinne 2/25 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 2/25 11:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:30 USA: BIP Q4/24 (3. Veröffentlichung) 13:30 USA: Privater Konsum Q4/24 (endgültig) 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 2/25 (vorab) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: BGH entscheidet zu Datenschutz bei Online-Vertrieb von Arzneimitteln, Karlsruhe 09:00 DEU: DIW-Konjunkturbarometer 3/25 09:00 DEU: Pk Bundesverband Neue Energiewirtschaft zu Veröffentlichung einer Studie zur Artenvielfalt in Solarparks, Berlin 09:30 DEU: Video-Pk der Hans-Böckler-Stiftung zur neuen Konjunkturprognose für 2025 und 2026, Düsseldorf 09:30 DEU: Abschluss Konferenz «EUROPE 2025» eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche, Berlin Im Fokus stehen Themen wie Sicherheit und Verteidigung, die europäische Wettbewerbsfähigkeit, Energie, Künstliche Intelligenz und Innovationen. u.a. mit dem geschäftsführenden Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und der geschäftsführenden Außenministerin Annalena Baerbock 10:00 FRA: Macron lädt zu Gipfel zur Unterstützung der Ukraine - Selenskyj angekündigt +13.15 PK Macron + ca. 13.30 Pressestatement vom deutschen geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz 10:00 DEU: Virtuelles Jahrespressegespräch Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., Oberursel 10:30 DEU: Online-Pk zu den aktuellen Ergebnissen der DIHK-Umfrage «Going International 2025» Themen sind u.a. Wie wirkt sich das auf die Geschäfte der auslandsaktiven deutschen Unternehmen aus? Mit DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier sowie zugeschaltet aus den USA dem Geschäftsführer der AHK Atlanta, Matthias Hoffmann 11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Urheberrechtsklage gegen Werbeblocker, Karlsruhe DEU: BGH verhandelt zur urheberrechtlichen Zulässigkeit einer "Cheat-Software" DEU: BGH entscheidet zu Verbandsklagen gegen Datenschutzverstöße 12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Florian Rentsch, Sonderbeauftragter der Hessischen Landesregierung für den Finanzplatz Frankfurt LUX: Schlussanträge am EuGH zu Apple und dem mutmaßlichen Missbrauch des App-Stores. Apple soll in den Niederlanden seine marktbeherrschende Stellung des App-Stores missbraucht haben. BEL: Treffen der EU-Umweltminister, Brüssel DEU: Abschluss eines zweitägigen Warnstreiks bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG)

