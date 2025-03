EQS-HV: Hauptversammlung der ANDRITZ AG beschließt Dividende von 2,60 Euro/Aktie

EQS-News: Andritz AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Hauptversammlung der ANDRITZ AG beschließt Dividende von 2,60 Euro/Aktie



27.03.2025 / 13:29 CET/CEST

GRAZ, 27. MÄRZ 2025. Die 118. ordentliche Hauptversammlung der ANDRITZ AG, die heute in Graz stattfand, hat eine Dividende von 2,60 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 beschlossen (Geschäftsjahr 2023: 2,50 Euro je Aktie).



Als Ex-Dividendentag wurde der 31. März 2024 und als Dividendenzahltag der 3. April 2025 festgelegt.



Nach Ablauf seiner regulären Amtszeit wurde Dr. Wolfgang Bernhard erneut zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Dr. Barbara Steger wurde als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Beide Aufsichtsratsmitglieder wurden für die satzungsmäßige Höchstdauer (d. h. bis zum Tag der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt) gewählt. Alexander Isola ist nach neun Jahren aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten.



Den Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Vorstands wurde für das Geschäftsjahr 2024 die Entlastung erteilt, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer wurde die KPMG Austria Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien gewählt.



Alle zur Beschlussfassung vorgelegten Tagesordnungspunkte wurden angenommen.



– Ende –



Die Presse-Information können Sie unter andritz.com/news-de auf der ANDRITZ-Website herunterladen.



Niklas Jelinek

External Communications Lead/Media Relations

press@press.andritz.com

andritz.com



Matthias Pfeifenberger

Head of Investor Relations

investors@andritz.com

andritz.com



ANDRITZ-GRUPPE

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert hochentwickelte Anlagen, Ausrüstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen für verschiedene Industrien und Bereiche, darunter Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft und Umwelt. Das 1852 gegründete, börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern.

Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.

27.03.2025 CET/CEST



