EQS-News: EDAG Engineering Group AG: Umsatz und adjusted EBIT im Geschäftsjahr 2024 in einem herausfordernden Marktumfeld stabilisiert

EDAG Engineering Group AG: Umsatz und adjusted EBIT im Geschäftsjahr 2024 in einem herausfordernden Marktumfeld stabilisiert



Presse Information



EDAG Engineering Group AG:

Umsatz und adjusted EBIT im Geschäftsjahr 2024 in einem herausfordernden Marktumfeld stabilisiert

Umsatz bei 822,0 Mio. EUR

Bereinigtes EBIT bei 31,1 Mio. EUR

Steigerung des Free Cash-Flow auf 70,1 Mio. EUR

Restrukturierungsmaßnahmen belasten Jahresergebnis mit 34,5 Mio. EUR

Wachstum in anderen Industriezweigen um 30% auf rund 80 Mio. EUR

Arbon, 27. März 2025 DieEDAG Group, einer der größten unabhängigen Engineering-Dienstleister der Automobilindustrie mit Experten in Mobility, Industry und Public Solutions, hat heute den Bericht über das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Dem Absatzrückgang in der Automobilindustrie und den daraus resultierenden Projektverschiebungen und -stornierungen, die zu einem Abwärtstrend wesentlicher Kennzahlen führten, konnte die EDAG Group mit zielgerichteten Gegenmaßnahmen entgegenwirken.

Die schwierigen Marktbedingungen spiegelten sich im Auftragseingang wider: im Berichtszeitraum belief sich dieser auf 767,9 Mio. Euro (Vorjahr: 861,9 Mio. Euro). Die Konzern-Umsatzerlöse liegen mit 822,0 Mio. Euro um 2,6 Prozent unter dem Vorjahresumsatz von 844,3 Mio. Euro. Die Segmente Vehicle Engineering und Electrics/Electronics konnten das Wachstum der vergangenen Jahre aufgrund der Marktlage nicht fortsetzen. Der Umsatz unseres größten Segments Vehicle Engineering ging um 2,3 Prozent zurück, im Segment Electric/Electronics um 9,2 Prozent. Production Solutions konnte den Wachstumspfad durch Diversifizierung in andere Branchen weiter fortsetzen und den Umsatz um 16,0 Prozent steigern.

Das bereinigte Konzern-EBIT liegt bei 31,1 Mio. Euro (Vorjahr: 52,6 Mio. Euro). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 3,8 Prozent (Vorjahr: 6,2 Prozent). Im EBIT von -3,4 Mio. Euro (Vorjahr: 53,9 Mio. Euro) sind Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von 34,5 Mio. Euro enthalten. Aus demselben Grund sowie höheren Finanzierungsaufwendungen liegt das Ergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2024 mit -14,4 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis von 28,9 Mio. Euro. Die eingeleitete Restrukturierung dient der kurzfristigen Optimierung der Kostenstruktur und der Verbesserung der zukünftigen Performance.

Der Free Cash-Flow stieg signifikant an und lag auf Jahressicht bei 70,1 Mio. Euro (Vorjahr: 10,9 Mio. Euro). Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte die EDAG Group weltweit 9.133 Mitarbeitende (Vorjahr: 8.880 Mitarbeitende).

„Die Automobilindustrie steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Um unsere Kunden in diesen dynamischen Zeiten bestmöglich zu unterstützen, treiben wir bei der EDAG Innovationen und Effizienzsteigerung mit zukunftsweisenden Technologien konsequent voran. Besonders bei der Verkürzung von Entwicklungszeiten haben wir gezeigt, welches Potenzial in der optimalen Verzahnung von virtuellen Entwicklungstools und KI-basierten Entwicklungswerkzeugen steckt“, erläutert CEO Harald Keller.

„Im Geschäftsjahr 2024 hat die EDAG Group ihre strategische und operative Ausrichtung an die Herausforderungen des Marktes angepasst. Ziel ist es, mittelfristig wieder EBIT-Margen in einer Bandbreite von fünf bis acht Prozent zu erwirtschaften“, stellt CFO Holger Merz in Aussicht. „Hierzu tragen auf der Kostenseite unser Global Delivery Ansatz, das heißt der weitere Ausbau unserer Ressourcen in Best-Cost-Countries und auf der Umsatzseite die Stärkung weiterer Industriezweige wie Halbleiter, Chemie, Defence und Medical Devices bei.“

Die EDAG Group erwartet für das Geschäftsjahr 2025 weitere Herausforderungen, die sich auch in der Ergebnisentwicklung widerspiegeln werden. Deswegen wird von einem Rückgang der Umsätze sowie des bereinigten EBIT in der ersten Hälfte des Jahres 2025 ausgegangen. Erst in der zweiten Jahreshälfte wird eine zunehmende Erholung des Marktes erwartet.

Die Prognose ist neben den Chancen auch mit Risiken verbunden, die sich vor allem durch die weitergehenden Marktdynamiken und geopolitische Unsicherheiten für unsere Kunden und daraus abgeleitet für uns ergeben.

Für den Umsatz wird ein Rückgang von bis zu rund 8 Prozent erwartet.

Die bereinigte EBIT-Marge wird auf einem positiven Ergebnisniveau bis rund 3 Prozent prognostiziert

Die Investitionsquote wird in einer Bandbreite von rund 3 Prozent erwartet.

Vor dem Hintergrund der nach wie vor vorhandenen Unsicherheiten im Automotive-Umfeld wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung am 25. Juni 2025 vorschlagen, für das Jahr 2024 auf die Auszahlung einer Dividende zu verzichten.

Ausgewählte Finanzkennzahlen zum Geschäftsjahr 2024

Über die EDAG Group

DieEDAG Group ist ein global führender, unabhängiger Engineering-Dienstleister der Mobilitätsindustrie mit Experten in Mobility, Industry und Public Solutions und verbindet exzellente Ingenieurskunst mit neuesten Technologietrends.

Mit einem interdisziplinären Team von rund 9.000 Expertinnen und Experten realisiert die EDAG Group in ihrem globalen Netzwerk von rund 70 Standorten Projekte für die Automobilindustrie sowie weitere Branchen u.a. Halbleiter, Chemie, Defence und Medical Devices. Mit über 55 Jahren Erfahrung im Engineering deckt die EDAG Group mit dem ihr eigenen 360-Grad-Entwicklungsansatz das gesamte Spektrum moderner Mobilität ab und vereint dabei innovative Technologien und zukunftsweisende Konzepte. Die EDAG Group entwickelt industrieübergreifend Produkte und Produktionsfabriken und -anlagen, dieallefertigungsrelevanten Prozesse optimal berücksichtigen und ganzheitlich vernetzen. Innovative Strategien, Datenvernetzung und eine digitale Infrastruktur rückt das Unternehmen auch in den Mittelpunkt seiner branchenübergreifenden Entwicklungslösungen, etwa für den öffentlichen Sektor. Der interdisziplinäre Ansatz und ein starkes Partnernetzwerk ermöglichen ein optimales Kundenerlebnis für einen Kundenstamm aus weltweit führenden Unternehmen.

Das seit 2015 börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 822 Millionen Euro.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der EDAG Group: http://www.edag.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

