EQS-News: SFC Energy AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 – Fortsetzung der Rekordserie im Geschäftsjahr 2025 geplant

SFC Energy AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 – Fortsetzung der Rekordserie im Geschäftsjahr 2025 geplant

Geprüfter Konzernabschluss bestätigt vorläufige Ergebnisse

Stärkstes Wachstum in den Bereichen Defense & öffentliche Sicherheit und Indien

Konzernumsatz mit plus 22,5 % bei TEUR 144.754 (2023: TEUR 118.148)

Bereinigtes EBITDA steigt um 45,2 % auf TEUR 22.008 (2023: TEUR 15.158), bereinigte EBITDA-Marge mit 15,2 % deutlich über Vorjahresniveau (2023: 12,8 %)

Bereinigtes EBIT signifikant um 60,4 % auf TEUR 15.556 (2023: TEUR 9.696) gesteigert, bereinigte EBIT-Marge auf 10,7 % (2023: 8,2 %) erhöht

Operativer Cashflow vor Working-Capital-Veränderungen erheblich gestiegen auf TEUR 21.767 (2023: TEUR 15.786)

Rekordauftragsbestand zum 31. Dezember 2024 bei TEUR 104.583 (31. Dezember 2023: TEUR 81.300)

Prognose 2025 bestätigt

Brunnthal/München, Deutschland, 27. März 2025 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, veröffentlicht heute ihren Geschäftsbericht 2024. Die testierten Konzernzahlen bestätigen die am 25. Februar 2025 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse.

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Im Geschäftsjahr haben wir unsere weltweit führende Position in der stationären Brennstoffzellentechnologie weiter ausgebaut – mit starkem Wachstum, gestiegener Profitabilität und konsequenter Internationalisierung. Besonders die dynamische Entwicklung im Bereich Verteidigung und öffentliche Sicherheit (+60 % Umsatzwachstum) reflektiert die veränderte geopolitische Lage. Die verbesserten Rahmenbedingungen bei Verteidigungsausgaben in Deutschland und Europa eröffnen uns erhebliches Wachstumspotenzial. Unsere Technologie mit leichten, verlässlichen und schwer detektierbaren Energiequellen bietet in diesem Umfeld erhebliche Vorteile.

Bis heute sind wir der einzige Anbieter NATO-qualifizierter Brennstoffzellensysteme für portable, abgesetzte und landfahrzeugbasierte Einsatzszenarien. Diese technologische Alleinstellung positioniert uns als bevorzugten Partner für Streitkräfte weltweit. Gleichzeitig wächst auch der Markt für zivile Sicherheits- und Überwachungstechnologien rasant – ein Bereich, in dem wir uns dank unserer nachhaltigen und wirtschaftlich überzeugenden Brennstoffzellenlösungen weltweit eine führende Marktposition erarbeitet haben. Mit einem Rekordauftragsbestand, einer soliden finanziellen Basis und einer anhaltend dynamischen Nachfrage blicken wir optimistisch auf 2025. Wir sind überzeugt, die sich bietenden Chancen in unseren Märkten optimal zu nutzen und überproportional davon zu profitieren.“

Umsatzentwicklung

Im Geschäftsjahr 2024 erreichte der SFC Energy Konzern ein ausgesprochen starkes Umsatzwachstum von 22,5 % auf TEUR 144.754 (2023: TEUR 118.148). Die erfreuliche Entwicklung in einem weiterhin herausfordernden Umfeld ist sowohl auf den sehr stark gestiegenen Umsatz im Segment Clean Energy zurückzuführen, welcher im Vergleich zum Vorjahr um 27,3 % gesteigert werden konnte, als auch auf starke Umsatzzuwächse von 12,9 % im Segment Clean Power Management. Insgesamt lag der konsolidierte Umsatz 2024 damit am oberen Ende der im November 2024 konkretisierten Prognosespanne von TEUR 142.000 bis TEUR 145.000.

Segmententwicklung

Das Segment Clean Energy profitierte im Berichtsjahr mit einem deutlichen Umsatzanstieg von 27,3 % auf TEUR 100.606 (2023: TEUR 79.032) erneut von der hohen Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen. Dies traf insbesondere auf Energielösungen für industrielle Anwendungen zu, die u. a. die Kernzielmärkte „Zivile Sicherheitstechnik / Videoüberwachung“ sowie „Datenübertragung und Digitalisierung“ adressieren und den höchsten Anteil am Segmentumsatz ausmachten. Insgesamt zeigte der Bereich industrielle Anwendungen, als größter Einsatzbereich für Brennstoffzellen, ein Wachstum von rund 36 % gegenüber dem Vorjahr. Mit einem deutlichen Plus von rund 60 % gegenüber dem Vorjahr waren die Bereiche Defense und öffentliche Sicherheit die am schnellsten wachsenden Endmärkte. Im Berichtsjahr blieb Clean Energy mit einem Anteil von 69,5 % (2023: 66,9 %) das umsatzstärkste Segment.

Das Geschäft im Segment Clean Power Management konnte im Berichtsjahr mit einem Wachstum um 12,9 % auf TEUR 44.148 (2023: TEUR 39.116) deutlich zulegen. Der Anteil des Segments Clean Power Management an den Konzernumsätzen belief sich im Berichtsjahr auf 30,5 % (2023: 33,1 %).

Die Auftragseingänge nahmen im Berichtsjahr stichtagsbezogen stark auf TEUR 167.762 (2023: TEUR 124.799) zu. Mit einem Rekordauftragsbestand von TEUR 104.583 zum 31. Dezember 2024 (31. Dezember 2023: TEUR 81.300) konnte SFC Energy dynamisch in das Jahr 2025 starten.

Ergebnisentwicklung

Das starke Umsatzwachstum in Kombination mit höheren Rohertragsmargen in beiden Segmenten führte zu einem signifikanten Anstieg des Bruttoergebnisses vom Umsatz um TEUR 12.530 bzw. 26,8 % auf TEUR 59.324 (2023: TEUR 46.794). Infolgedessen erhöhte sich die Bruttoergebnismarge des Konzerns (Bruttoergebnis vom Umsatz in Prozent der Umsatzerlöse) deutlich auf 41,0 % (2023: 39,6 %).

Für die einzelnen Segmente stellt sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA nahm im Berichtsjahr ausgesprochen stark auf TEUR 22.008 (2023: TEUR 15.158) zu und lag damit über der zuletzt prognostizierten Spanne von TEUR 20.000 bis TEUR 21.500. Die bereinigte EBITDA-Marge konnte auf 15,2 % (2023: 12,8 %) erheblich verbessert werden.

Das um Sondereffekte bereinigte EBIT in Höhe von TEUR 15.556 (2023: TEUR 9.696) hat gegenüber dem Vorjahreswert um TEUR 5.859 zugelegt und lag damit ebenfalls über dem Zielkorridor der Vorstandserwartungen (TEUR 13.800 bis TEUR 15.100). Daraus resultiert eine im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegene bereinigte EBIT-Marge von 10,7 % (2023: 8,2 %).

Das Berichtsjahr wurde aufgrund der starken operativen Leistung mit einem Konzernperiodenergebnis in Höhe von TEUR 9.355 (2023: TEUR 21.062) abgeschlossen. Das signifikant höhere Konzernperiodenergebnis des Vorjahrs resultierte vor allem aus der Aktivierung von latenten Steuern in Höhe von TEUR 11.719. Das Ergebnis je Aktie gemäß IFRS unverwässert und verwässert belief sich im Berichtsjahr auf EUR 0,54 (2023: EUR 1,21) bzw. EUR 0,54 (2023: EUR 1,18) und lag aufgrund des vorstehend aufgeführten Steuerertrages im Jahr 2023 unter dem Vorjahreswert.

Bilanz

Die Eigenkapitalquote belief sich zum 31. Dezember 2024 auf 71,7 % (31. Dezember 2023: 72,6 %). Damit verfügt SFC Energy weiterhin über eine sehr solide Bilanzstruktur. In Verbindung mit den frei verfügbaren Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von TEUR 56.359 (31. Dezember 2023: TEUR 56.056) ist SFC Energy in der Lage seinen nachhaltigen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen. Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte der SFC Energy-Konzern weltweit 470 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezember 2023: 403).

Der operative Cashflow vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und Ertragsteuern (operatives Ergebnis vor Working-Capital-Veränderungen) verbesserte sich im Berichtsjahr signifikant auf TEUR 21.767 (2023: TEUR 15.786). Nach Berücksichtigung der Veränderung des Nettoumlaufvermögens, welches im Berichtsjahr um TEUR 6.559 (2023: TEUR 10.978) liquiditätswirksam zugenommen hat, sowie Ertragsteuerzahlungen ergab sich ein positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von TEUR 14.460 (2023: TEUR 3.576). Diese erhebliche Steigerung resultierte aus dem deutlich höheren operativen Cashflow und einer moderat geringeren Zunahme des Nettoumlaufvermögens im Vergleich zum Vorjahr.

Prognose 2025

In Anbetracht der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 geht der Vorstand davon aus, dass die Nachfrage nach den Brennstoffzellen- und Power-Management-Lösungen des Konzerns in allen regionalen Märkten weiter steigen und sich der Wachstumspfad der vorangegangenen Jahre auch im Geschäftsjahr 2025 fortsetzen wird. Deutliche Wachstumsimpulse werden insbesondere aus dem nordamerikanischen und asiatischen Raum erwartet.

Konzernumsatz

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Vorstand mit einem Wachstum des Konzernumsatzes im Vergleich zum Vorjahr von ca. 11 % bis zu 25 % auf etwa EUR 160,6 Mio. bis EUR 180,9 Mio. (2024: EUR 144,8 Mio.), welches deutlich stärker vom Segment Clean Energy getrieben sein wird.

Bereinigtes EBITDA

Für das bereinigte EBITDA erwartet der Vorstand eine Steigerung auf voraussichtlich EUR 24,7 Mio. bis EUR 28,2 Mio. (2024: EUR 22,0 Mio.) und damit eine weiter steigende EBITDA-Marge. Diese Margenausweitung ist getragen von der anhaltend guten Nachfrageentwicklung, jedoch abhängig von der zeitlichen Umsetzung geplanter Wachstumsinvestitionen, insbesondere der Standorte USA und Dänemark sowie der Implementierung des neuen ERP-Systems auf Konzernebene und den potenziellen Auswirkungen gestiegener Material- und Beschaffungskosten. Es wird dabei unterstellt, dass die höheren Kosten in einem gewissen Umfang an die Kunden weitergegeben werden können.

Bereinigtes EBIT

Auf Basis der Planung der Segmente Clean Energy und Clean Power Management geht der Vorstand davon aus, dass das bereinigte EBIT für den Konzern im Jahr 2024 zwischen EUR 17,5 Mio. und EUR 20,6 Mio. (2024: EUR 15,6 Mio.) liegen wird.

Kennzahlen 2024/2023

* Zum 31. Dezember

Detaillierte Finanzinformationen / Earnings Call

Der Geschäftsbericht 2024 der SFC Energy AG steht unter www.sfc.com als Download zur Verfügung.

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 27. März 2025, um 9.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten.

Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an susan.hoffmeister@sfc.com.

Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

SFC Energy IR und Pressekontakt:

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

* * *

