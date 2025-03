US-Anleihen: Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,18 Prozent auf 110,37 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg auf 4,37 Prozent.

Nach anfänglichen Gewinnen drehten die Kurse in die Verlustzone. Im Fokus stehen die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle von 25 Prozent auf alle Autoimporte sowie zentrale Autoteile, die für eine deutliche Verschärfung des globalen Handelsstreits sorgen dürften. Der Schritt heizt den Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union weiter an, die bereits Gegenmaßnahmen angekündigt hat. Trump will mit den Zöllen die USA als Produktionsstandort stärken und Handelsdefizite abbauen.

Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA bewegten kaum. Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin solide. So sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas gefallen. Zudem ist die US-Wirtschaft im vierten Quartal ein wenig stärker gewachsen als zunächst ermittelt./jsl/he