EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Jahresabschluss 2024

SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Jahresabschluss 2024

Umsatz 2024: 75,9 Mio. €, EBIT -0,7 Mio. €, Auftragseingang 2024: 77,2 Mio. €

Neuausrichtung des Unternehmens für nachhaltiges Wachstum

Prognose für 2025 liegt bei einem Umsatz von 105 - 115 Mio. € mit EBIT im mittleren einstelligen Millionenbereich

Kahl am Main, den28. März 2025

SINGULUS TECHNOLOGIES erzielte im Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 75,9 Mio. € (Vorjahr: 73,2 Mio. €) und verbesserte das EBIT auf -0,7 Mio. € (Vorjahr: -10,1 Mio. €). Das EBITDA war positiv und stieg auf 1,9 Mio. €(Vorjahr: -7,3 Mio. €). Die Bruttomarge verbesserte sich deutlich auf 33,6 % (Vorjahr: 22,3 %) durch einen veränderten Produktmix. Der Auftragseingang stieg auf 77,2 Mio. € (Vorjahr: 43,1 Mio. €) und der Auftragsbestand betrug zum Jahresende 77,4 Mio. € (Vorjahr: 76,1 Mio. €). “Die erfolgreiche Reduzierung des wirtschaftlichen Break-Even-Points sowie die Neuausrichtung von SINGULUS TECHNOLOGIES sind die Grundlage für ein positives EBIT in den nächsten Jahren“, sagte Markus Ehret, Vorstand SINGULUS TECHNOLOGIES. Die Zahl der Mitarbeiter blieb im Jahr 2024 stabil, so waren am 31. Dezember 2024 im SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern 289 Personen beschäftigt (Vorjahr: 292 Mitarbeiter).

Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat den Jahresabschluss, den Konzernabschluss und den zusammengefassten Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 am 25. März 2025 gebilligt und den Jahresabschluss festgestellt. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 ist am heutigen 28. März 2025 auf der Homepage des Unternehmens unter: https://www.singulus.com/de/finanzberichte/ erfolgt.

Neuausrichtung auf Zukunftsmärkte

SINGULUS TECHNOLOGIES treibt mit Nachdruck die technologische Weiterentwicklung voran, um sich in wachstumsstarken Zukunftsmärkten zu positionieren. Lars Lieberwirth, Vorstand SINGULUS TECHNOLOGIES: „Wir werden verstärkt auf Diversifikation und technologische Weiterentwicklung setzen, um unabhängiger von zyklischen Schwankungen einzelner Branchen zu werden und neue Umsatzquellen zu erschließen“. Die Kombination aus Vakuum- und nasschemischen Verfahren ermöglicht es SINGULUS TECHNOLOGIES, Alleinstellungsmerkmale für ein breites Spektrum von Anwendungen zu entwickeln. Dadurch können Skaleneffekte im Maschinen- und Anlagenbau erzielt werden.

SINGULUS TECHNOLOGIES hat in den vergangenen Jahren seine Position im Solarbereich ausgebaut und ist heute das einzige europäische Unternehmen, das zentrale Produktionsschritte für Dünnschicht- und kristalline Hochleistungszellen in der Photovoltaik sowohl in der Vakuum-Beschichtung als auch für nasschemische Prozesse beherrscht. Die Entwicklung von Prozessanlagen für neue Zellformate wie Perowskit/Tandem-Zellen verläuft erfolgreich. Hier wurden bereits erste Auftragseingänge erzielt.

SINGULUS TECHNOLOGIES wird in den kommenden Jahren in die Segmente Halbleiter und Life-Science investieren und dort mit Innovationen neue Arbeitsgebiete erschließen sowie bestehende Technologien gezielt weiterentwickeln.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau neuer Geschäftsfelder in der Batterie- und Wasserstofftechnologie. In beiden Themenfeldern wurden bereits entscheidende Meilensteine erreicht, erste Anlagen erstellt und neue Auftragseingänge erzielt.

Diese Entwicklungen unterstreichen das Zukunftspotenzial der strategischen Neuausrichtung von SINGULUS TECHNOLOGIES.

Prognose für 2025: Wachstum und Profitabilität als Ziele

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet SINGULUS TECHNOLOGIES ein deutliches Wachstum. Der Umsatz soll auf 105,0 bis 115,0 Mio. € steigen, während das EBIT sich im mittleren einstelligen Millionenbereich bewegen soll. Eine ausgewogenere Umsatzverteilung zwischen den Segmenten Solar, Halbleiter und Life Science ist angestrebt. Grundlage der Prognose ist der Abschluss der laufenden Projekte ohne wesentliche Verzögerungen sowie der Gewinn weiterer bedeutender Neuaufträge in den kommenden Monaten.

SINGULUS TECHNOLOGIES setzt auf nachhaltige Innovationen, strategische Partnerschaften und die gezielte Expansion in Zukunftsmärkte, um langfristiges Wachstum und wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Die Transformation des Unternehmens ist in vollem Gange und bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO₂-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

