IRW-News: BrandPilot AI Inc: BrandPilot AI fügt Threads-Integration zur Social Runway-Plattform hinzu und gibt Aktienoptionen aus

Toronto, Ontario--(28. März 2025) - BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF), ein führender Innovator im Bereich KI-gestützter Marketing- und Werbetechnologie, gab heute bekannt, dass seine Social Runway-Plattform, eine umfassende Social-Media-Management-Lösung, nun eine nahtlose Integration mit Threads bietet, die es Agenturen und Marken ermöglicht, effizient Inhalte auf dem schnell wachsenden sozialen Netzwerk zu planen und zu veröffentlichen.

Dieses Update ermöglicht es Social Runway-Nutzern, das immense Wachstums- und Engagement-Potenzial von Threads zu nutzen, das 320 Millionen monatlich aktive Nutzer vorweisen kann und kürzlichMillion tägliche Anmeldungen.[1] verzeichnete. Mit einer medianen Engagement-Rate von 6,25%, die deutlich höher ist als die 3,6% von X, bietet Threads Marken eine starke Möglichkeit, sich mit ihrem Publikum zu verbinden.[2]

"Wir freuen uns sehr, eine Threads-Integration zu Social Runway zu bringen", sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. "Dieses Update spiegelt unser Engagement wider, unseren Nutzern die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um in der sich ständig weiterentwickelnden Social-Media-Landschaft erfolgreich zu sein. Indem wir das Content-Management für Threads erleichtern, ermöglichen wir Marken, diese Plattform mit hohem Wachstum zu nutzen und ihre Marketingziele zu erreichen."

Das schnelle Wachstum und die außergewöhnlichen Engagement-Raten von Threads machen es zu einer essentiellen Plattform für Marken, die ihre Reichweite erweitern und tiefere Verbindungen zum Publikum aufbauen möchten. Die Integration von Social Runway ermöglicht es Nutzern, ihre Threads-Präsenz effizient zu verwalten und maximiert die Sichtbarkeit und Interaktion in dieser dynamischen sozialen Umgebung.

Mit Wirkung zum 27. März 2025 gewährte das Unternehmen 3.000.000 Optionen zum Kauf von Stammaktien (die "Optionen" und jeweils eine "Option") gemäß dem Omnibus-Aktienvergütungsplan des Unternehmens (der "Plan") an einen Berater, der zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Produktmarketing und Mittelbeschaffung eingestellt wurde. Die Optionen werden sofort ausübbar und gewähren dem Inhaber das Recht, eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") zu einem Kaufpreis von 0,05 $ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Ausgabedatum zu erwerben. Dementsprechend verfallen die Optionen am 27. März 2026.

Nach dieser Gewährung hat das Unternehmen insgesamt 11.392.750 ausstehende Optionen, die in der Summe etwa 8,2% der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens repräsentieren.

Über BrandPilot AI Inc.

BrandPilot AI (CSE: BPAI) ist ein Performance-Marketing-Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf innovative Lösungen spezialisiert hat, die einen außergewöhnlichen ROI für globale Unternehmensmarken liefern. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Branchenexpertise ermöglicht BrandPilot AI Organisationen, komplexe Werbelandschaften mit Präzision zu navigieren. Das Hauptprodukt des Unternehmens, AdAi, bekämpft Werbeverschwendung, indem es kannibalistische Anzeigen in bezahlten Suchkampagnen identifiziert, während Spectrum IQ Mikro-Influencer nutzt, um den ROI für globale Unternehmensmarken zu maximieren. Für weitere Informationen über BrandPilot AI und seine KI-gestützten Marketinglösungen besuchen Sie bitte www.brandpilot.ai

KONTAKTINFORMATIONEN

BrandPilot AI

Brandon Mina

Chief Executive Officer

ir@brandpilot.ai

+1-519-239-6460

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, die unter anderem Aussagen zu den Geschäftszielen des Unternehmens, Produktentwicklungsplänen, erwarteten Vorteilen der Threads-Integration innerhalb der Social Runway-Plattform sowie zur erwarteten Nutzerakzeptanz und zum Engagement umfassen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das anhaltende Wachstum und die Popularität der Threads-Plattform, die Effektivität der Social Runway-Integration bei der Verbesserung des Social-Media-Kampagnenmanagements und die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden durch erweiterte Plattformfunktionen zu gewinnen und zu halten. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Änderungen im Nutzerverhalten auf sozialen Plattformen, sich entwickelnde Social-Media-Trends, Wettbewerbsentwicklungen und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Technologie-Roadmap umzusetzen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sie sich als zutreffend erweisen werden. Den Lesern wird empfohlen, diese Risiken und Unsicherheiten unabhängig zu bewerten und sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Veröffentlichung wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gemacht, und sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung und lehnt jede Absicht ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung. Keine Wertpapierbörse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder missbilligt.

