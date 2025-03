Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG 28.03.2025 / 12:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 28.03.2025 Kursziel: 17,00 EUR (zuvor: 16,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Starker Free Cashflow vervollständigt gelungenes Q4 Koenig & Bauer hat vorgestern den Geschäftsbericht 2024 vorgelegt und in einem Earnings Call erläutert. Vorläufige Zahlen und Guidance bestätigt: Die wesentlichen operativen Kennzahlen (Auftragseingang/-bestand, Umsatz, EBIT) entsprachen den vorab gemeldeten Werten (vgl. Comment vom 28.2.2025), die von einem starken operativen EBIT in Q4 (46,5 Mio. EUR) sowie einem Rekord-Auftragsbestand per 31.12. (1.039,8 Mio. EUR) geprägt waren. Das neu gemeldete Konzernergebnis lag mit -69,8 Mio. EUR (MONe: -58,2 Mio. EUR) noch unter unseren Erwartungen, der Verzicht auf eine Dividendenausschüttung stellt u.E. jedoch keine Überraschung dar. Vielmehr betonte der Vorstand, grundsätzlich an seiner Dividendenpolitik festzuhalten, die bei einer profitablen Geschäftsentwicklung eine Ausschüttungsquote von 15 bis 35% des Konzernergebnisses bei einer Mindestdividende von 0,30 EUR pro Aktie vorsieht. Dies könnte u.E. bereits für das Geschäftsjahr 2025 der Fall sein, für das Koenig & Bauer unverändert ein leichtes Umsatzwachstum auf 1,3 Mrd. EUR bei einer Steigerung des operativen EBIT auf 35 bis 50 Mio. EUR (Vj.: 25,8 Mio. EUR) avisiert. Zwar könnten potenzielle Zölle zu einer Nachfrageeintrübung im wichtigen US-Markt führen (Umsatzanteil 2024: 29%), diese würden laut Vorstand jedoch ebenso die wichtigsten Wettbewerber treffen, sodass nach derzeitiger Einschätzung die Risiken als 'überschaubar' erachtet werden. Starker Free Cashflow: Äußerst positiv überraschte der auf Gesamtjahressicht starke positive Free Cashflow i.H.v. 31,6 Mio. EUR (MONe: 2,7 Mio. EUR), nachdem nach 9M noch ein negativer FCF von -35,8 Mio. EUR verzeichnet worden war. Maßgeblich für diese Verbesserung war die Reduzierung des Net Working Capital auf 294,2 Mio. EUR (Vj.: 379,0 Mio. EUR), was einer Working Capital-Quote von 23,1% (Vj.: 28,6%) entsprach. Damit wurde das langjährige Ziel einer WC-Quote von maximal 25% des Jahresumsatzes erreicht, was wir auf Basis der Aussagen des CFO im Earnings Call als nachhaltig ansehen. So wurde auch für 2025 ein deutlich positiver FCF avisiert. Darüber hinaus stellte der Vorstand angesichts der erwarteten positiven Effekte aus dem Spotlight-Programm (EBIT-Effekt 2025e: 40-50 Mio. EUR) sequenzielle Ergebnissteigerungen gegenüber dem Vorjahr in Aussicht. Vor dem Hintergrund des saisonal traditionell schwachen Q1 (EBIT 2024: -10,2 Mio. EUR) sowie der im ersten Halbjahr 2025 noch final anfallenden Aufwendungen für Spotlight (niedriger einstelliger Mio.-Euro-Betrag) dürfte wie gewohnt H2 den weitaus stärkeren Ergebnisbeitrag liefern. Neue Segmentierung: Fortan gliedert sich das Unternehmen in die Segmente Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P) und Special & New Technologies (S&T), um Märkte und Kunden noch gezielter adressieren und Synergien besser nutzen zu können. P&P (Proforma-Umsatz 2024: 734,8 Mio. EUR) umfasst dabei alle bisherigen Aktivitäten des Segments Sheetfed sowie den Wellpappen-Druck (K&B Celmacch) und das JV Durst. S&T (Proforma-Umsatz 2024: 558,0 Mio. EUR) beinhaltet das bisherige Segment Special sowie die übrigen Geschäftseinheiten von Digital & Webfed und die Digital Unit 'Kyana" (für Details siehe Unternehmenshintergrund). Überdies wird bis Jahresende der Generationswechsel im Vorstand von derzeit vier auf zwei Mitglieder vollzogen. Fazit: Koenig & Bauer rundet mit einem starken FCF das operativ gelungene Q4/24 ab und treibt die Verschlankung des Konzerns voran. Im von makroökonomischen Risiken geprägten 2025 sollten sich nun größere Spotlight-Erfolge zeigen. Wir sehen diese kurzfristig aber angemessen im Kurs reflektiert und bestätigen unser Rating 'Halten' mit einem leicht höheren Kursziel von 17,00 EUR infolge der Fortschreibung des DCF-Modells 