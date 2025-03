AKTIEN IM FOKUS: Fluggesellschaften weiter unter Druck - Sorgen um US-Nachfrage

FRANKFURT (dpa-AFX) - Verstärke Sorgen der Anleger um die Nachfrage auf den Nordatlantik-Flugrouten haben sich am Montag den Reisesektor weiterhin belastet. Die Aktien von Fluggesellschaften bekamen dies besonders deutlich zu spüren, wie das knapp fünfprozentige Minus der Lufthansa-Papiere zeigte.

Für die Aktien der IAG und von Air France-KLM ging es jeweils sogar noch etwas deutlicher um 7,4 respektive 5,9 Prozent abwärts. Die Aktien von Billigfliegern wie die von Ryanair büßten mit minus 4,0 Prozent etwas weniger ein und die von oder Easyjet verloren 3,0 Prozent, da ihr Schwerpunkt eher auf innereuropäischen Kurzstrecken liegt.

Belastend für die ganze Reisebranche wirkte, dass der britische Konkurrent Virgin Atlantic vor einem Rückgang der Nachfrage nach Flügen aus den USA nach Großbritannien gewarnt hat, während die Nachfrage aus Europa in die USA als stabil bezeichnet wurde. Dies sorgte für anhaltende Mollstimmung im Sektor, der schon am Freitag von relativ hohen Kursverlusten geprägt war.

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Travel & Leisure stand zum Wochenstart erstmals seit August zeitweise wieder unter 233 Punkten. Auch die Titel des deutschen Reiseveranstalters Tui befinden sich seit Freitag auf einer Talfahrt. Am Freitag hatten zudem die großen US-Fluggesellschaften deutliche Kursverluste erlitten. Sie setzten diese Tendenz am Montag im vorbörslichen New Yorker Handel fort.

Die Warnung über ein maues Interesse an den Transatlantik-Strecken wurde mit der wachsenden Unsicherheit der amerikanischen Verbraucher angesichts Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump begründet. Zudem sind diese Routen auch mit Blick auf Geschäftsreisende lukrativ für Fluggesellschaften. Sollte die US-Wirtschaft merklich abkühlen oder die US-Zollpolitik die Handelsbeziehungen mit Europa weiter verschlechtern, könnte sich das auch die Geschäftsreisen auswirken./tih/ck/mis